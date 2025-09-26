UEFA Women’s Champions League: Έρχεται ζωντανά στο MEGA News

Το MEGA News, το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της ALTER EGO MEDIA, ανεβάζει την αδρεναλίνη και φέρνει στις οθόνες μας όλη τη μαγεία, την ένταση και το πάθος του UEFA Women’s Champions League!

Οι 18 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στο γυναικείο ποδόσφαιρο δίνουν ραντεβού στο γήπεδο, και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά όλους τους κρίσιμους αγώνες μέχρι και τον μεγάλο τελικό στο Όσλο μέσα από τη συχνότητα του MEGA News.

Ακολουθούν οι τέσσερις πρώτες αγωνιστικές που θα μεταδοθούν ζωντανά από το MEGA News:

Άρσεναλ – Λυών την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 στις 22:00

Ρόμα – Μπαρτσελόνα την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις 22:00

Λυών – Βόλφσμπουργκ την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 22:00

Άρσεναλ – Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στις 22:00

Το UEFA Women’s Champions League συνεχίζει να γράφει ιστορία, χαρίζοντας συγκινήσεις, δυνατές μονομαχίες και μοναδικές ποδοσφαιρικές στιγμές που αναδεικνύουν το πάθος και το ταλέντο του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Η κορυφαία διοργάνωση υπόσχεται θέαμα και υψηλό ανταγωνισμό, με τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η νέα σεζόν του UEFA Women’s Champions League θα είναι η πρώτη με το ανανεωμένο φορμάτ, που περιλαμβάνει διευρυμένη συμμετοχή και League Phase 18 ομάδων.

Η έμπειρη αθλητική ομάδα του σταθμού αναλαμβάνει να μεταφέρει κάθε λεπτό δράσης, κάθε γκολ και κάθε συγκίνηση στους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς».

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας

www.megatv.com και της Cosmote TV στη θέση 118.

#MegaNews