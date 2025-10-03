magazin
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες
Περίπου 600 φωτογραφίες ειδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες, δίνοντάς μας μια εικόνα για την καθημερινότητα του πιο διάσημου ζευγαριού κακοποιών των ΗΠΑ και της ποπ κουλτούρας, των Μπόνι και Κλάιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Το ημερολόγιο έγραφε 23 Μαϊου του 1934. Έξι άνθρωπου του Νόμου των ΗΠΑ, με γεμάτα όπλα στα χέρια, κρύβονται πίσω από τους θάμνους ενός δρόμου της κομητείας Bienville Parish στη Λουιζιάνα. Λίγο μετά τις 9.15 το πρωί ένα Ford V8 τους πλησιάζει – χρόνος για δεύτερη σκέψη δεν υπήρχε. Πέφτει ο πρώτος πυροβολισμός προς το τετράτροχο και ακολουθούν δεκάδες. Έτσι γράφτηκε το τέλος της πορείας των Μπόνι και Κλάιντ, μέσα σε σφαίρες και αίμα. Όπως ήταν και η ζωή τους τα τελευταία δύο χρόνια.

Από τότε έχει περάσει κάτι λιγότερο από ένας αιώνας, ωστόσο η ιστορία του πιο διάσημου ζευγαριού κακοποιών στις ΗΠΑ συνεχίζει να εξιτάρει τη φαντασία και να φλερτάρει συχνά πυκνά με την ποπ κουλτούρα.

Όχι κάτι παράλογο, αν σκεφτεί κανείς ότι στα μάτια των απλών  ανθρώπων της δεκαετίας του ’30, οι Μπόνι και Κλάιντ δεν ήταν άλλο ένα δίδυμο εγκληματιών. Ήταν δύο νέα παιδιά – η Μπόνι ήταν 23 ετών όταν σκοτώθηκε, μόλις δύο χρόνια μεγαλύτερός της ο Κλάιντ, που ερωτεύτηκαν, πήγαν κόντρα στο σύστημα στα χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης. Ήταν κάτι σαν ήρωες, μια μοντέρνα εκδοχή του Ρομπέν των Δασών. Δεν είναι τυχαίο ότι την ημέρα της κηδείας της Μπόνι Πάρκερ περίπου 20.000 άνθρωποι είχαν «περικυκλώσει» το σπίτι της!

Η αλήθεια βέβαια είναι αρκετά διαφορετική. Οι Μπόνι και Κλάιντ ήταν στυγνοί εγκληματίες, που εκτός από ληστείες τραπεζών, δεν δίσταζαν να τραβούν τη σκανδάλη είτε όταν είχαν απέναντί τους αστυνομικούς είτε αθώους ανθρώπους – οι Αρχές υπολογίζουν ότι έκαναν τουλάχιστον 12 δολοφονίες.

Ωστόσο, έως και σήμερα, συνεχίζουν να είναι ένα αγαπημένο story της βιομηχανίας του θεάματος, με δεκάδες βιβλία να έχουν γραφτεί για εκείνους ενώ ουκ ολίγα φιλμ έχουν βρει τον δρόμο προς τη μεγάλη οθόνη.

Η ζωή τους μέσα από 600 φωτογραφίες

Και τώρα ένα νέο κομμάτι ήρθε να προστεθεί στην ποπ πορεία τους. Περίπου 600 φωτογραφίες της συμμορίας Μπάροου, δηλαδή της ομάδας που είχαν φτιάξει οι Μπόνι και Κλάιντ, βγήκαν στο σφυρί από τον οίκο RR Auction της Βοστώνης και πουλήθηκαν για 24.000 δολάρια.

Οι φωτογραφίες ήταν της Νέλι Μέι Μπάροου, της μεγαλύτερης και πολυαγαπημένης αδελφής του Κλάιντ, προτού καταλήξουν σε έναν ιδιωτικό συλλέκτη, ο οποίος θεώρησε πως ήρθε η στιγμή να βρουν νέο σπίτι.

Σε πολλές από αυτές τις φωτογραφίες εμφανίζονται οι Μπόνι και Κλάιντ, πότε αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι και πότε κρατώντας όπλα και έτοιμοι για ένα ακόμα έγκλημα.

