Νέες αποκαλύψεις για το συμβάν στο σπίτι της Άνοιξης, όπου οι ενοικιαστές καταγγέλλουν επίθεση από πλευράς του ιδιοκτήτη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο 44χρονος και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του, που έζησαν την άγρια επίθεση στο σπίτι των γονιών του, «λύνουν» τη σιωπή τους και περιγράφουν όλα όσα έζησαν στο διαμέρισμα της οδού Αμπελίων.

Το ζευγάρι αναφέρθηκε στη βαρβαρότητα των δραστών, που κρατούσαν όπως λένε μαχαίρια και ρόπαλα.

«Ο ένας κρατούσε το μαχαίρι και ο άλλος κρατούσε το ξύλο»

Ο 44χρονος τραυματίστηκε μαζί με τους γονείς του, ενώ η έγκυος σύζυγός του απέφυγε τα χειρότερα, καθώς κατάφερε να κρυφτεί. Είναι ακόμα σοκαρισμένη όπως λέει.

«Απλώς φοβήθηκα με το σκηνικό που έγινε. Δεν είπε κάτι. μπήκε μέσα και άρχισε να πηγαίνει στον Γιάννη κατευθείαν. Ο ένας κρατούσε το μαχαίρι, ο ιδιοκτήτης δηλαδή, και ο άλλος κρατούσε το ξύλο» τόνισε.

Αιτία της επίθεσης ήταν όπως διαπιστώθηκε τα απλήρωτα ενοίκια. Τα θύματα ήταν αδύνατον να αντιδράσουν. Όπως είπαν, μέσα στο σπίτι εισέβαλε ο γιος του ιδιοκτήτη με έναν αλλοδαπό, ενώ το 3ο άτομα που ήταν μαζί τους παρέμεινε εκτός, πιθανότατα σε ρόλο τσιλιαδόρου.

«Είχε φύγει (ο σύζυγός μου), είχε μπει στο άλλο δωμάτιο, προσπαθούσε να τους αποφύγει, σπάσανε την πόρτα, μπήκανε μετά, τον βρήκανε στο άλλο το δωμάτιο» συμπλήρωσε μιλώντας στο MEGA.

«Ό,τι βγάλει το δικαστήριο» λέει ο 44χρονος

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει ραντεβού στα δικαστήρια, με την Ελληνική Αστυνομία να προσπαθεί να φωτίσει κάθε πτυχή της επίθεσης.

«Να μιλήσουμε με ποιον; Με αυτόν τον άνθρωπο; Αυτό στο δικαστήριο και από εκεί πέρα ό,τι βγάλει το δικαστήριο», είπε ο 44χρονος στο MEGA.

Το ζευγάρι είχε επισκεφθεί τους γονείς του 44χρονου και βρέθηκε παγιδευμένο. Οι δυο τους λένε ότι ποτέ δεν πίστευαν πως βρεθούν αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση.

Οι γονείς του 44χρονου βρίσκονταν διαρκώς δίπλα τους και τους καμάρωναν. Προσπαθούσαν να είναι πάντα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

«Εγώ δεν γνωρίζω, παραπέρα τι χρωστάνε γιατί εγώ δεν έμενα μόνιμα στο σπίτι, οπότε δεν μπορώ να ξέρω», είπε η 34χρονη εγκυμονούσα.

«Του είχα βάλει και στον λογαριασμό του λεφτά εγώ»

Όπως αποκάλυψε το MEGA, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού τα ενοίκια που δεν έχουν καταβληθεί φτάνουν στις 4.000 ευρώ. Από το 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2023, οι πληρωμές τους γίνονταν κανονικά, όμως στις αρχές του 2024, καταβλήθηκαν 520€ αντί για τα 820 που προέβλεπε η συμφωνία.

«Αυτό το μείον 350€ είναι από κάτι air condition, ένα air condition που είχαν βάλει εκεί πέρα του σπιτιού και τα βρήκαμε μεταξύ μας τα λεφτά. Του είχα βάλει και στον λογαριασμό του λεφτά εγώ», υπογράμμισε ο 44χρονος, σχετικά με τις πληρωμές που εμφάνισε η πλευρά του ιδιοκτήτη.

Ο 86χρονος πατέρας και η 74χρονη σύζυγός του τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η ηλικιωμένη μάλιστα, αναμένεται να υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της.

«Το θέμα είναι ότι επιτέθηκε να με σκοτώσει. Αυτό που έγινε, έγινε», είπε ο 44χρονος, που τονίζει πως πλέον ανησυχεί για τους γονείς του, που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά από εκείνον.

«Πήγα και έκανα μια σύσταση στην αστυνομία»

Η πρώην σύντροφος του γιου του ιδιοκτήτη του σπιτιού μίλησε στο MEGA, τονίζοντας ότι είναι σε σοκ και δεν γνώριζε τα όσα έγιναν.

Για το παρελθόν του γιου του ιδιοκτήτη, που κατηγορείται ότι κρατούσε μαχαίρι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ανέφερε:

«Όχι επιθετικός να κάνει κάτι, όπως ξυλοδαρμό ή κάτι προφανώς αυτό ούτε για αστείο, έτσι; ότι εντάξει είχαμε κάποια θέματα ζήλιας και τα λοιπά, αυτό ναι. Αλλά να εκδηλώσει επιθετικότητα απέναντί μου θα τον είχα κυνηγήσει εγώ. Πήγα και έκανα μια σύσταση στην αστυνομία».

Για τους ανθρώπους που νοίκιαζαν το σπίτι είπε ότι δεν τους έχει δει ποτέ από κοντά κι ότι η ίδια γνώριζε, όπως ανέφερε, ότι δεν πλήρωναν τα ενοίκια για αρκετό χρονικό διάστημα.