Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Άνοιξη: «Επιτέθηκε για να με σκοτώσει» λέει ο 44χρονος που δέχθηκε επίθεση από τον γιο του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 03 Οκτωβρίου 2025

Άνοιξη: «Επιτέθηκε για να με σκοτώσει» λέει ο 44χρονος που δέχθηκε επίθεση από τον γιο του ιδιοκτήτη

«Ο ένας κρατούσε το μαχαίρι και ο άλλος κρατούσε το ξύλο» ανέφερε η γυναίκα του 44χρονου που τραυματίστηκε στην Άνοιξη.

Νέες αποκαλύψεις για το συμβάν στο σπίτι της Άνοιξης, όπου οι ενοικιαστές καταγγέλλουν επίθεση από πλευράς του ιδιοκτήτη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο 44χρονος και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του, που έζησαν την άγρια επίθεση στο σπίτι των γονιών του, «λύνουν» τη σιωπή τους και περιγράφουν όλα όσα έζησαν στο διαμέρισμα της οδού Αμπελίων.

Το ζευγάρι αναφέρθηκε στη βαρβαρότητα των δραστών, που κρατούσαν όπως λένε μαχαίρια και ρόπαλα.

«Ο ένας κρατούσε το μαχαίρι και ο άλλος κρατούσε το ξύλο»

Ο 44χρονος τραυματίστηκε μαζί με τους γονείς του, ενώ η έγκυος σύζυγός του απέφυγε τα χειρότερα, καθώς κατάφερε να κρυφτεί. Είναι ακόμα σοκαρισμένη όπως λέει.

«Απλώς φοβήθηκα με το σκηνικό που έγινε. Δεν είπε κάτι. μπήκε μέσα και άρχισε να πηγαίνει στον Γιάννη κατευθείαν. Ο ένας κρατούσε το μαχαίρι, ο ιδιοκτήτης δηλαδή, και ο άλλος κρατούσε το ξύλο» τόνισε.

Αιτία της επίθεσης ήταν όπως διαπιστώθηκε τα απλήρωτα ενοίκια. Τα θύματα ήταν αδύνατον να αντιδράσουν. Όπως είπαν, μέσα στο σπίτι εισέβαλε ο γιος του ιδιοκτήτη με έναν αλλοδαπό, ενώ το 3ο άτομα που ήταν μαζί τους παρέμεινε εκτός, πιθανότατα σε ρόλο τσιλιαδόρου.

«Είχε φύγει (ο σύζυγός μου), είχε μπει στο άλλο δωμάτιο, προσπαθούσε να τους αποφύγει, σπάσανε την πόρτα, μπήκανε μετά, τον βρήκανε στο άλλο το δωμάτιο» συμπλήρωσε μιλώντας στο MEGA.

«Ό,τι βγάλει το δικαστήριο» λέει ο 44χρονος

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει ραντεβού στα δικαστήρια, με την Ελληνική Αστυνομία να προσπαθεί να φωτίσει κάθε πτυχή της επίθεσης.

«Να μιλήσουμε με ποιον; Με αυτόν τον άνθρωπο; Αυτό στο δικαστήριο και από εκεί πέρα ό,τι βγάλει το δικαστήριο», είπε ο 44χρονος στο MEGA.

Το ζευγάρι είχε επισκεφθεί τους γονείς του 44χρονου και βρέθηκε παγιδευμένο. Οι δυο τους λένε ότι ποτέ δεν πίστευαν πως βρεθούν αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση.

Οι γονείς του 44χρονου βρίσκονταν διαρκώς δίπλα τους και τους καμάρωναν. Προσπαθούσαν να είναι πάντα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

«Εγώ δεν γνωρίζω, παραπέρα τι χρωστάνε γιατί εγώ δεν έμενα μόνιμα στο σπίτι, οπότε δεν μπορώ να ξέρω», είπε η 34χρονη εγκυμονούσα.

«Του είχα βάλει και στον λογαριασμό του λεφτά εγώ»

Όπως αποκάλυψε το MEGA, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού τα ενοίκια που δεν έχουν καταβληθεί φτάνουν στις 4.000 ευρώ. Από το 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2023, οι πληρωμές τους γίνονταν κανονικά, όμως στις αρχές του 2024, καταβλήθηκαν 520€ αντί για τα 820 που προέβλεπε η συμφωνία.

«Αυτό το μείον 350€ είναι από κάτι air condition, ένα air condition που είχαν βάλει εκεί πέρα του σπιτιού και τα βρήκαμε μεταξύ μας τα λεφτά. Του είχα βάλει και στον λογαριασμό του λεφτά εγώ», υπογράμμισε ο 44χρονος, σχετικά με τις πληρωμές που εμφάνισε η πλευρά του ιδιοκτήτη.

Ο 86χρονος πατέρας και η 74χρονη σύζυγός του τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η ηλικιωμένη μάλιστα, αναμένεται να υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της.

«Το θέμα είναι ότι επιτέθηκε να με σκοτώσει. Αυτό που έγινε, έγινε», είπε ο 44χρονος, που τονίζει πως πλέον ανησυχεί για τους γονείς του, που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά από εκείνον.

«Πήγα και έκανα μια σύσταση στην αστυνομία»

Η πρώην σύντροφος του γιου του ιδιοκτήτη του σπιτιού μίλησε στο MEGA, τονίζοντας ότι είναι σε σοκ και δεν γνώριζε τα όσα έγιναν.

Για το παρελθόν του γιου του ιδιοκτήτη, που κατηγορείται ότι κρατούσε μαχαίρι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ανέφερε:

«Όχι επιθετικός να κάνει κάτι, όπως ξυλοδαρμό ή κάτι προφανώς αυτό ούτε για αστείο, έτσι; ότι εντάξει είχαμε κάποια θέματα ζήλιας και τα λοιπά, αυτό ναι. Αλλά να εκδηλώσει επιθετικότητα απέναντί μου θα τον είχα κυνηγήσει εγώ. Πήγα και έκανα μια σύσταση στην αστυνομία».

Για τους ανθρώπους που νοίκιαζαν το σπίτι είπε ότι δεν τους έχει δει ποτέ από κοντά κι ότι η ίδια γνώριζε, όπως ανέφερε, ότι δεν πλήρωναν τα ενοίκια για αρκετό χρονικό διάστημα.

Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι
Έβρος 03.10.25

Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.

Σύνταξη
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο
Κόσμος 03.10.25

Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Σύνταξη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα, καθώς το συνέδριο συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ

Σύνταξη
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Planet Travel 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας – «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»
Νέα κλιμάκωση 03.10.25

Επίθεση της Ρωσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας - «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί «τον χειμώνα ως όπλο» - Επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε ρωσικό έδαφος κάνουν και οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως λένε αξιωματούχοι του Κιέβου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία
Βελιγράδι - Σουμπότιτσα 03.10.25

Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήταν μεταξύ των επιβατών της ταχείας αμαξοστοιχίας που πραγματοποίησε την πρώτη διαδρομή από το Βελιγράδι μέχρι τη Σουμπότιτσα

Σύνταξη
33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Επέτειος 03.10.25

33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 33η επέτειο του γάμου τους, ένα ορόσημο που, στην εποχή της ραγδαίας εναλλαγής και της πολιτικής φθοράς, ισοδυναμεί με επίτευγμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
