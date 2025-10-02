Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία αναζητά τους δυο μυστηριώδεις άνδρες που βρίσκονταν μαζί με τον 31χρονο γιο του ιδιοκτήτη σπιτιού στην Άνοιξη, όπου έγινε η άγρια επίθεση για τα απλήρωτα ενοίκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας μπήκε μέσα με τον 31χρονο στο σπίτι της οικογένειας την ώρα του επεισοδίου κι ο άλλος περίμενε έξω στο αυτοκίνητο σαν τσιλιαδόρος, ανατρέποντας το αρχικό σενάριο που ήθελε πατέρα και γιο να επιτίθενται στους ενοικιαστές.

Εκτός από τον 31χρονο υπήρχε εκεί στο σημείο και ένας αλλοδαπός και έξω ακριβώς άλλο ένα άτομο που δεν ξέρουμε αν φύλαγε τσίλιες ή λειτουργούσε υποβοηθητικά. Πάντως ο ιδιοκτήτης της κατοικίας και πατέρας του δράστη φαίνεται ότι ήταν εκτός Αθηνών, ήταν κάπου στην επαρχία.

Η άγρια επίθεση σε ηλικιωμένους

Οι δυο ηλικιωμένοι γονείς του 44χρονου νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κατάσταση σοκ.

Η μητέρα του 44χρονου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ στην ορθοπεδική κλινική και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει κάταγμα στο ισχίο. Ενώ ο υπερήλικος πατέρας του βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται αυτή τη στιγμή στην α’ χειρουργική κλινική.

Η ηλικιωμένη δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εφιάλτη που έζησε βλέποντας ολόκληρη την οικογένεια της και εκείνη να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού.

«Όλα έγιναν για δύο ενοίκια, εκεί μέναμε τέσσερα χρόνια. Ήρθε και μας επιτέθηκε ενώ καθόμασταν στην κουζίνα. Δεν έχουμε δημιουργήσει ξανά πρόβλημα. Εμένα με χτύπησε στο πόδι, θα χειρουργηθώ την Παρασκευή», είπε η 74χρονη.

Τα απλήρωτα ενοίκια

Η οικογένεια του 44χρονου έμενε στο σπίτι της οδού Αμπελίων τα τελευταία χρόνια με το μοναδικό εισόδημα τους να προέρχεται από την σύνταξη των δυο ηλικιωμένων.

Ο 44χρονος από την μεριά του υποστηρίζει ότι εκείνος και η οικογένεια του δέχθηκαν εν ψυχρώ επίθεση με μαχαίρια και ένα ρόπαλο διαψεύδοντας τα όσα υποστηρίζει η μεριά του ιδιοκτήτη.

Πλέον η οικογένεια έχει κινηθεί νομικά εναντίων του ιδιοκτήτη και του γιου του τονίζοντας ότι θα το πάνε μέχρι τέλους.

Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αρνείται ότι συμμετείχε στον ξυλοδαρμό της οικογένειας των ενοικιαστών, υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα δεν είναι όπως τα περιγράφει η οικογένεια των ενοικιαστών.

«Πάντοτε υπήρχαν οικονομικές ατασθαλίες, απλά το θέμα μου δεν ήταν οικονομικό, με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο τώρα θα έκανα εγώ τέτοια πράγματα, που δεν θα έκανα γενικά τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Είναι θέματα κοινής λογικής, αν είχα διαπράξει τα πράγματα που λένε θα ήμουν ελεύθερος όντως;» ανέφερε μιλώντας στο MEGA.

Όταν ρωτήθηκε αν του επιτέθηκαν ή αν επιτέθηκε ο ίδιος, απέφυγε να απαντήσει. «Δεν θα σας πω τι έγινε, δεν θα σας αναλύσω κάτι, αλλά θα σας πω μόνο αυτό, εγώ είμαι έξω, ταλαιπωρήθηκα χωρίς λόγο, τέλος πάντων δεν πειράζει αλλά η αλήθεια δεν βγαίνει πάντα στο φως; Εγώ είμαι έξω. Πάντα μιλάω με δεδομένα, γεγονότα ότι λέω μπορώ να το αποδεικνύω» σημείωσε.

Έφτασαν 4.000 ευρώ τα χρωστούμενα

Όπως υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, παρουσιάζοντας ένα ντοκουμέντο με τις αναλυτικές πληρωμές στις οποίες έχει προβεί η οικογένεια από το χρονικό διάστημα μεταξύ του 2023 – 2025, το χρέος υπολογίζεται στις 4.000 ευρώ.

Από το 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2023, όπως φαίνεται, οι πληρωμές των ενοικίων δείχνουν να γίνονται κανονικά. Όμως 4/1/2024 καταβάλλονται 520€ αντί για τα 820€. Το ίδιο συμβαίνει και τον επόμενο μήνα του Φεβρουαρίου. Κατόπιν ακολουθούν κι άλλες πληρωμές στις οποίες το ποσό του ενοικίου ή δεν καταβάλλεται καθόλου ή τον επόμενο μήνα γίνεται προσπάθεια καταβολής επιπλέον χρημάτων. Και από τις 31/3/2025 και μετά σταματά τελείως η καταβολή των ενοικίων.

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, Ιάσονας Οικονόνου, μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο και κάνοντας μία γενική εκτίμηση είπε «δεν αμφισβητείται προφανώς το περιστατικό άμα η γυναίκα έχει σπάσει το πόδι της, αλίμονο, όμως το γεγονός ότι της το έσπασε ο κ. κατηγορούμενος προφανώς και αμφισβητείται».