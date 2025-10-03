Μπορεί να υπογραμμίζονται οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό διαρκή πίεση η οποία βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, με μόνον έναν στους τέσσερις να δηλώνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε προσωπική οικονομική κρίση και την πλειονότητα των πολιτών να εμφανίζονται πιο προσεκτικοί από ποτέ στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Αυξημένες δυσκολίες

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Διεθνούς Έρευνας «Global Public Confidence» που διενεργήθηκε σε 21 χώρες από το Δίκτυο IRIS και την Focus Bari για την Ελλάδα. Αν και η ανησυχία για το κόστος ζωής αγγίζει όλες τις χώρες, στην Ελλάδα σχεδόν όλα τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες: Το 90% δηλώνει ότι σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν το νοικοκυριό του έχει μεγαλύτερη δυσκολία στο να τα βγάλει πέρα.

Το υψηλό κόστος ζωής οδηγεί παγκοσμίως σε περικοπές, κυρίως ρούχα, φαγητό έξω και τρόφιμα. Αν και κοινό φαινόμενο, η ένταση διαφέρει ανά χώρα, με την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες περικοπές. Το 88% των Ελλήνων πολιτών αναφέρει ότι έχει προχωρήσει σε περικοπές στην αγορά ρούχων, το 85% έχει περιορίσει το φαγητό έξω, ενώ το 72% αγοράζει και λιγότερα τρόφιμα.

Στην κορυφή των περικοπών

Μάλιστα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των περικοπών σε ότι αφορά στην αγορά ρούχων και έπειτα ακολουθούν κατά σειρά η Κένυα, η Τουρκία και ο Παναμάς.

Επιπλέον, ένας στους δύο «κόβει» τρόφιμα με την Τουρκία, την Κένυα και την Ελλάδα να βρίσκονται στην κορυφή και στην αντίπερα όχθη να βρίσκονται Ελβετία και Ισπανία.

Βεβαίως και η στέγη δοκιμάζει για τα καλά τα νοικοκυριά με το 34% στην Ελλάδα να δηλώνει ότι καθυστερεί τις πληρωμές του ενοικίου ή του στεγαστικού δανείου.

Ανασφάλεια κι επιφυλακτικότητα

Παράλληλα, οι Έλληνες σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση εμφανίζονται ανασφαλείς και επιφυλακτικοί σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Το 35% αναφέρει ότι δεν είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση τώρα και ένα 32% είναι «στα ίδια».

Εξάλλου, μόνον ένας στους 4 πιστεύει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε προσωπική οικονομική κρίση (π.χ. απώλεια σπιτιού), καθώς το 35% δεν αισθάνεται σίγουρο ότι θα μπορούσε να χειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Επιπροσθέτως, 7 στους 10 δηλώνουν πιο προσεκτικοί από ποτέ στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Πηγή: OT