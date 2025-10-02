sports betsson
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Αγριες αποδοκιμασίες στον Φίγκο που είδε Μπαρτσελόνα-Παρί
Ποδόσφαιρο 02 Οκτωβρίου 2025 | 19:57

Αγριες αποδοκιμασίες στον Φίγκο που είδε Μπαρτσελόνα-Παρί

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα τον έκραζαν συνέχεια, παρά την έκκληση του Λαπόρτα να τον σεβαστούν

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

Spotlight

Ο Λουίς Φίγκο είναι «κόκκινο πανί» για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα όσα χρόνια και αν περάσουν. Δεν ξεχνούν την προδοσία του με τη μεταγραφή του στη Ρεάλ και όλοι θυμούνται πόσο δεινοπαθούσε όταν επέστρεφε στο «Καμπ Νου», ειδικά στο πρώτο ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, πριν από 25 χρόνια.

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου ο Λουίς Φίγκο παρακολούθησε εντός έδρας παιχνίδι της Μπαρτσελόνα μετά από 16 χρόνια με την διαφορά ότι δεν ήταν στο «Καμπ Νου» αλλά στο Μονζουΐκ που η Μπαρτσελόνα χρησιμοποιεί ως προσωρινή έδρα. Ο Φίγκο παρακολούθησε το ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία νίκησε 2-1, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ως πρεσβευτής της UEFA, της οποία είναι μέλος της εκτελεστικής της επιτροπής.

Η παρουσία του Λουίς Φίγκο δεν πέρασε απαρατήρητη παρότι ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα ζήτησε… ψυχραιμία. «Ο Φίγκο είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA και αυτή είναι σίγουρα μια θέση άξια σεβασμού. Ήταν παίκτης της Μπαρτσελόνα και θυμόμαστε τις επικές νύχτες που μας χάρισε με αυτή τη φανέλα. Μετά πήρε μια απόφαση, αλλά η ζωή συνεχίζεται και όλοι εξελισσόμαστε. Ο Φίγκο είναι μέλος της UEFA και θα τον φερθούμε με όλο τον οφειλόμενο σεβασμό», δήλωσε ο Λαπόρτα πριν από τον αγώνα.

Όμως, μόλις εμφανίστηκε ο Φίγκο, ωστόσο, οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν εν χορώ και να φωνάζουν γνωστά συνθήματα εναντίον του.Ο ι οπαδοί επαναλάμβαναν δυνατά: «Ese portugués, hijo puta es» («Αυτός ο Πορτογάλος είναι γιος ενός σκ..»).

Η παρουσία του Φίγκο ήταν ως μέλος της επίσημης αντιπροσωπείας της UEFA για τον υψηλού προφίλ ευρωπαϊκό αγώνα. Αλλά ακόμη και μετά από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, αποδείχθηκε ότι τα συναισθηματικά τραύματα από τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης σαφώς δεν έχουν επουλωθεί μεταξύ των οπαδών της Μπάρτσα.

Στις 25 Μαΐου 2025 ο Λουίς Φίγκο είχε βρεθεί στη Λισαβόνα για τον τελικό του Champions League των γυναικών (Άρσεναλ – Μπαρτσελόνα 1-0). Σε άφιξη του όμως σε εστιατόριο της πορτογαλικής πρωτεύουσας υπήρξε ένταση μεταξύ των οπαδών της Μπαρτσελόνα και του θρύλου του ποδοσφαίρου. Ορισμένοι από αυτούς τον αποκάλεσαν «προδότη» ενώ ο Φίγκο αντέδρασε, δείχνοντάς τους τα γεννητικά του όργανα και προκαλώντας ακόμη περισσότερη ένταση στην ατμόσφαιρα.

Πρόκειται για σχέσης άσβεστου μίσους. Πάλι καλά που γλίτωσε και ο Λαπόρτα με όσα είπε.

Βάιος Μπαλάφας
