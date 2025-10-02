newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 16:10
Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
Πολιτική Γραμματεία 02 Οκτωβρίου 2025 | 12:38

Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

«Ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, αλλά μπορέσαμε και συντονιστήκαμε και είμαστε πιο κοντά στις τιμές με χώρες της Ευρώπης» δήλωσε για τις τιμές στο ρεύμα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Spotlight

Στην αύξηση των χονδρικών τιμών στο ρεύμα και στις προσπάθειες και τις λύσεις που εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να υπάρχει συγκράτηση στο ενεργειακό κόστος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στο Mega, ο υπουργός σημείωσε για το ρεύμα ότι «η χονδρική τιμή ανέβηκε, αλλά δύο πάροχοι που στο πράσινο τιμολόγιο είναι σχεδόν το 70% συγκράτησαν ή και υπήρχε μια μείωση στις τιμές. Και αυτό οδηγεί σε τιμές που πάμε στις τιμές Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του ’21. Επιστρέφουμε σιγά σιγά πριν τον πόλεμο».

Και πρόσθεσε: «Υπήρξε μία ενεργειακή κρίση, αυξήθηκαν οι τιμές, η χώρα μας το πλήρωσε, θυμάστε πέρυσι το καλοκαίρι πώς απογειώθηκαν οι τιμές. Εμείς και γενικά η νοτιοανατολική Ευρώπη είχε σχεδόν διπλάσιες τιμές από την υπόλοιπη Ευρώπη. Χρειάστηκε η παρέμβαση του έλληνα πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και φέτος το καλοκαίρι αυτή η πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ βόρειας και νότιας Ευρώπης έκλεισε».

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι «ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, γιατί αυτό θα δώσει τη συνολική λύση, όμως μπορέσαμε και συντονιστήκαμε γιατί πέρυσι το καλοκαίρι όταν η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα είχαν ανάγκη να έρχεται ρεύμα από την Αυστρία, υπήρχαν κάποιοι διαχειριστές που έκαναν επιδιορθώσεις και συντήρηση δικτύου και άρα δεν μπορούσε να έρθει το ρεύμα. Δεν υπήρχε συντονισμός, και τώρα αυτό διορθώθηκε, είμαστε πλέον κοντά σε άλλες χώρες της Ευρώπης».

«Δύο πάροχοι που στο πράσινο τιμολόγιο είναι σχεδόν το 70% συγκράτησαν ή και υπήρχε μια μείωση στις τιμές»

Εναλλακτικά σενάρια για τη βιομηχανία

Για τις επιχειρήσεις ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Για τις επιχειρήσεις υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση διυπουργική υπό τον συντονισμό του κ. Χατζηδάκη, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την βιομηχανία γιατί είναι αλήθεια ότι το ενεργειακό κόστος δεν επηρεάζει μόνο καθέναν και καθεμία από εμάς αλλά επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας».

Για τον λόγο αυτόν, «υπάρχουν 2-3 σενάρια εναλλακτικά, βλέπουμε τι κάνουν και οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στη διυπουργική συζήτηση θα δούμε σε ποιες λύσεις θα πάμε».

Και προσέθεσε: «Οι πάροχοι έδειξαν μία αυτοσυγκράτηση μετά τη ΔΕΘ, δεν είχαμε μετακύλιση της χονδρικής αύξησης στη λιανική. Ενώ τον Αύγουστο η τιμή της χονδρικής μειώθηκε και αυτό το είδαμε να μετακυλίεται στη λιανική, δεν έγινε το αντίθετο. Προσπαθούμε με όλους τους τρόπους που μπορούμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

Η ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας

Για τις έρευνες της Chevron και την προσπάθεια ενεργειακής αυτονομίας της Ελλάδας, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε: «Είναι το μεγάλο ζητούμενο και γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η εξέλιξη. Θα μας δημιουργήσει μια ενεργειακή αυτάρκεια και άρα, το αν υπάρχει γεωπολιτική αστάθεια και ανεβαίνει το φυσικό αέριο στην υπόλοιπη Ευρώπη, εμείς θα έχουμε τη δική μας ενεργειακή ανεξαρτησία».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ: «Αντικειμενικά η επίσκεψή του είχε πολλά στοιχεία εντυπωσιασμού. Η Τουρκία πήγε στον Λευκό Οίκο με ένα από τα βασικά θέματα να είναι τα F-35 γιατί δεν υπήρχε καμία πρόοδος, και η Ελλάδα που προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα έχει καταφέρει να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα στον αέρα με τα F-35, και κυρίως να έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες σε πράξεις και όχι σε λόγια, τις στρατηγικές θέσεις μας. Η πλήρης απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αρνητική για την τουρκική οικονομία, γιατί στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντίθετα αναβαθμίζει σημαντικά τη θέση της χώρας μας».

Για το καλώδιο και τη διασύνδεση με την Κύπρο ο υπουργός είπε ότι μέχρι πρότινος είχαμε αμφίσημα μηνύματα, «τώρα μπορώ να πω ότι έχουμε αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα».

Και συνέχισε: «Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν την προηγούμενη βδομάδα και υπήρχαν ανακοινώσεις ότι οι δύο χώρες είναι δεσμευμένες στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού για την Κύπρο έργο, με τη στήριξη της Κομισιόν. Ήρθε χθες ο υπ. Οικονομικών και είπε ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Αυτά είναι αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει η κυπριακή πλευρά τη θέση της».

Τέλος, για τη συνάντηση με την πρέσβειρα της Ελλάδας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κ. Παπασταύρου τόνισε: «Είχαμε μία συνάντηση με την κ. Γκιλφόιλ, μου έκανε εντύπωση το πόσο ενημερωμένη είναι για τα θέματα της Ελλάδας και αποφασισμένη έρχεται για να βοηθήσει. Ξέρει πολύ καλά τα θέματα της ενέργειας. Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας για την ενέργεια αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Αμερική αλλά και από την Ευρώπη».

