Chevron και ExxonMobil: Οι κολοσσοί που ξανασχεδιάζουν τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου
Οικονομία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Chevron και ExxonMobil: Οι κολοσσοί που ξανασχεδιάζουν τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Η έλευσή τους στην Ελλάδα και οι πιθανές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σε θαλάσσια blocks της Λιβύης λύνουν στην πράξη τις διαφορές ως προς το θέμα της ΑΟΖ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
A
A
Spotlight

Δύο αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί, δύο εκ των Big Oil διεθνώς, καθορίζουν τους όρους του γεωπολιτικού παιχνιδιού στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Chevron και ExxonMobil, ορμώμενες από το Χιούστον του Τέξας, και έχοντας στα χαρτοφυλάκιά τους αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου 11,1 και 16,9 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου, αντίστοιχα, απλώνονται από τις θαλάσσιες περιοχές του Ισραήλ και της Κύπρου μέχρι την Ελλάδα, τη Λιβύη και την Αίγυπτο.

Ο αμερικανικός παράγοντας με όχημα τις δύο μεγάλες πετρελαϊκές ουσιαστικά έχει καθορίσει τον χάρτη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και έχει οριοθετήσει τις αμφισβητούμενες μεταξύ των κρατών θαλάσσιες ζώνες.

Η έλευση της Chevron, μετά την ExxonMobil, και στην Ελλάδα και οι πιθανές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από τις δύο αμερικανικές σε θαλάσσια blocks της Λιβύης λύνουν στην πράξη τις διαφορές ανάμεσα στη χώρα μας και τη γειτονική βορειοαφρικανική χώρα ως προς το θέμα της ΑΟΖ.

Η Ουάσιγκτον μέσω των δύο πετρελαϊκών ομίλων έχει καθορίσει τους όρους των διπλωματικών διαπραγματεύσεων, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα ηχηρό μήνυμα στην Αγκυρα και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς από την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα  υπεράκτια οικόπεδα «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» μία έκτασης συνολικά 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων αλλά και η εξαετής δραστηριότητα της ExxonMobil μαζί με τη HELLENiQ ENERGY στα θαλάσσια blocks «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», μίας έκτασης συνολικά 40.000 τ.χλμ. έρχονται να επισφραγίσουν τις θέσεις της ελληνικής διπλωματίας για τoν χάρτη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων της χώρας μας.

Η συνολική έκταση των 87.000 τ.χλμ. γειτνιάζει σε εκείνη των 11 θαλάσσιων παραχωρήσεων της Λιβύης συνολικής έκτασης 128.714 τ.χλμ. Η κρατική εταιρεία πετρελαίου της χώρας NOC έχει σε εξέλιξη διεθνή γύρο παραχωρήσεων με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τον Νοέμβριο. Μεγάλες πετρελαϊκές μεταξύ αυτών και οι ExxonMobil και Chevron φέρονται να ενδιαφέρονται για τη διεκδίκηση blocks.

Η μέση γραμμή

Αν κατέβουν τελικά στον διαγωνισμό και χτυπήσουν… θαλάσσιες περιοχές, επί της ουσίας έρχονται να επισφραγίσουν και τον χάρτη που έχει δημοσιεύει η NOC, ο οποίος τηρεί την αρχή της μέσης γραμμής.

Οι δύο πετρελαϊκές δραστηριοποιούνται επίσης στις θαλάσσιες περιοχές του Ισραήλ και της Κύπρου αλλά και της Αιγύπτου.

Το δυναμικό της Ανατολικής Μεσογείου σε κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι πλούσιο και ικανό να καλύψει τις μεγάλες ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες, όπως οι Chevron, ExxonMobil, Eni, BP και Shell από τις αρχές του 2000 έχουν εντοπίσει τεράστια αποθέματα.

Στην ΑΟΖ του Ισραήλ ανακαλύφθηκαν τα κοιτάσματα Λεβιάθαν και Ταμάρ που αποτέλεσαν game changer για τον χώρο του upstream. Τα αποθέματα φυσικού αερίου ανέρχονται σε 620 δισ. κυβικά μέτρα και 340 δισ. κυβικά μέτρα, αντίστοιχα. Οι θαλάσσιες παραχωρήσεις έχουν μισθωθεί από τη Chevron.

Το 2013 η Eni, ο άλλος πετρελαϊκός κολοσσός εξ Ιταλίας, κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στη Μεσόγειο. Κάνει γεώτρηση υπεράκτια της Αιγύπτου και βρίσκει το κοίτασμα Ζορ με αποθέματα αερίου στα 850 δισ. κυβικά μέτρα.

Στην Κύπρο, Chevron και ExxonMobil έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις τους σε θαλάσσια blocks της ΑΟΖ.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές γεωολογικές μελέτες της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) δείχνουν δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου 680 δισ. κυβικών μέτρων.

Η ερευνητική δραστηριότητα στις ελληνικές θαλάσσιες παραχωρήσεις επικεντρώνονται στην παρούσα φάση στις ώριμες περιοχές. Και αυτές είναι τα blocks «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» και «Δυτικά της Κρήτης».

Ολα δείχνουν ότι η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY θα λάβει την επενδυτική απόφαση για τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις προς το τέλος της προβλεπόμενης σύμβασης, δηλαδή τη διετία 2026 – 2027.

Σε ό,τι αφορά τη Chevron, οι εκτιμήσεις θέλουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα τέσσερα υπεράκτια blocks, να ολοκληρώνονται προς το τέλος του 2025. Τότε αναμένεται εφόσον το ελληνικό Δημόσιο και η πετρελαϊκή καταλήξουν σε συμφωνία να κυρωθούν οι συμβάσεις παραχώρησης από τη Βουλή.

Αμέσως μετά, το 2026 ανοίγει ο δρόμος για τις πρώτες ερευνητικές δραστηριότητες των Chevron – ExxonMobil.

googlenews

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
