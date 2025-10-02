Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή των Μαλάδων του Δήμου Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση, έσπευσαν με τέσσερα οχήματα, πυροσβέστες, των οποίων το έργο καταστούν δυσχερές, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε και να καίει μέσα σε καλαμιές, στον «Δρακουλιάρη» ποταμό.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την φωτιά

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Επίσης συνδράμουν υδροφόρςες ΟΤΑ.

Ήχησε και το 112

Εν τω μεταξύ, στα κινητά κατοίκων του Ηρακλείου ήρθε ειδοποίηση από το 112.