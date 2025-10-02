Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112

Κρήτη: Φωτιά στις Μαλάδες στο Ηράκλειο – Ήχησε το 112
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο, δίπλα από τον ποταμό Δρακουλιάρη
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή των Μαλάδων του Δήμου Ηρακλείου, στην Κρήτη.
Άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση, έσπευσαν με τέσσερα οχήματα, πυροσβέστες, των οποίων το έργο καταστούν δυσχερές, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε και να καίει μέσα σε καλαμιές, στον «Δρακουλιάρη» ποταμό.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την φωτιά
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Επίσης συνδράμουν υδροφόρςες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρακουλιάρης #Ηράκλειο #Κρήτη.
Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρςες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, 2025
Ήχησε και το 112
Εν τω μεταξύ, στα κινητά κατοίκων του Ηρακλείου ήρθε ειδοποίηση από το 112.
