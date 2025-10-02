Τι σχεδιάζει ο Τραμπ για το σκωτσέζικο ουίσκι και τους δασμούς

Το ενδεχόμενο να χαλαρώσει τους δασμούς στο σκωτσέζικο ουίσκι εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. O πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έθεσε το ζήτημα στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσημη επίσκεψη του περασμένου μήνα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή θα ωφελούσε τη βιομηχανία μπέρμπον των ΗΠΑ, επειδή εξάγει μεταχειρισμένα βαρέλια σε παραγωγούς σκωτσέζικου ουίσκι, σύμφωνα με τις πηγές. Ωστόσο δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση ενώ δεν είναι σίγουρο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναινέσει στη χαλάρωσή τους.

Το κόστος των δασμών

Η βρετανική βιομηχανία λέει ότι οι δασμοί κοστίζει 20 εκατ. λίρες σε απώλειες εξαγωγών το μήνα. Ταυτόχρονα, περίπου το 60% όλων των σκωτσέζικων ουίσκι παλαιώνεται σε βαρέλια μπέρμπον από το Κεντάκι, αντιπροσωπεύοντας ένα εμπόριο 300 εκατ. δολαρίων κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Ένωση Σκωτσέζικου Ουίσκι.

Ενώ οι ΗΠΑ παραδέχτηκαν ότι το ζήτημα εξετάζεται, ο Τραμπ διστάζει σε γενικές γραμμές να προβλέψει εξαιρέσεις.

Το μπέρμπον του Κεντάκι είναι ένα από τα εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα που έχουν στοχοποιηθεί σε αντίποινα που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Βρετανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να πείσουν τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι, με την άρση των εμπορικών φραγμών στο ουίσκι, στην πραγματικότητα θα ενισχύσουν τους δικούς τους εγχώριους παραγωγούς.

Η εξασφάλιση μιας ακόμη εξαίρεσης από τον βασικό δασμό 10% που επιβάλλεται στις περισσότερες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα αποτελέσει ώθηση για τον Στάρμερ, του οποίου οι προσπάθειες να προστατεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο από τα προστατευτικά μέτρα του Τραμπ έχουν αποτελέσει ένα φωτεινό σημείο σε μια κατά τα άλλα δύσκολη 15μηνη πρωθυπουργία.

Τα οφέλη μιας νέας συμφωνίας

«Το σκωτσέζικο ουίσκι απολαμβάνει ήδη προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία προστατεύει τις βρετανικές θέσεις εργασίας και βάζει χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων» υπογράμμισε εκπρόσωπος του Υπουργείου Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μια νέα συμφωνία θα μπορούσε να ωφελήσει εταιρείες όπως η Diageo Plc, ιδιοκτήτρια εμπορικών σημάτων σκωτσέζικου ουίσκι, συμπεριλαμβανομένων των Johnnie Walker και Talisker. Εκπρόσωπος της Ένωσης Σκωτσέζικου Ουίσκι δήλωσε ότι ο όμιλος γνώριζε για τις συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα, αλλά αρνήθηκε να μοιραστεί λεπτομέρειες, επικαλούμενος μια εξελισσόμενη κατάσταση.

Ο Πρώτος Υπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, έχει επίσης πραγματοποιήσει εκστρατεία στην Ουάσινγκτον και το Λονδίνο για την άρση των δασμών. Τον Σεπτέμβριο, ο πρώτος υπουργός, ο οποίος ηγείται του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για μια 50λεπτη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

«Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μου με τον Πρόεδρο Τραμπ, υποστήριξα την ανάγκη μείωσης των δασμών στη βιομηχανία σκωτσέζικου ουίσκι κάτι που υποστηρίζει η αμερικανική βιομηχανία», δήλωσε ο Σουίνι σε ανακοίνωσή του, λέγοντας αργότερα στους δημοσιογράφους ότι πίστευε ότι υπήρχε «πραγματική πιθανότητα» συμφωνίας.

Οι Σκωτσέζοι και Αμερικανοί αποστακτήρες είναι διασυνδεδεμένοι λόγω της αλυσίδας εφοδιασμού του κλάδου και οι βιομηχανικές ομάδες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν υποστηρίξει ότι όλες οι πλευρές θα επωφεληθούν από το ελεύθερο εμπόριο. Οι Αμερικανοί παραγωγοί μπέρμπον πωλούν στα μεταχειρισμένα βαρέλια τους, τα οποία δεν επιτρέπονται πλέον βάσει των αμερικανικών κανόνων που απαιτούν την ωρίμανση του μπέρμπον σε νέα, απανθρακωμένα δρύινα βαρέλια.

Η άρση των δασμών στα βρετανικά οινοπνευματώδη ποτά θα μείωνε επίσης την πίεση στα μπαρ και τα εστιατόρια των ΗΠΑ ενόψει της κρίσιμης εορταστικής περιόδου, δήλωσε ο Κρις Σουόνγκερ, διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Αποσταγμένων Οινοπνευματωδών Ποτών των ΗΠΑ. «Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία», είπε.

