Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η βοήθεια προς έναν λαό που πεθαίνει από την πείνα;
02 Οκτωβρίου 2025

Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η βοήθεια προς έναν λαό που πεθαίνει από την πείνα;

Αναχαιτίζονται πλοία για να μην καταφέρουν να δώσουν τρόφιμα σε έναν λαό που εξαθλιώνεται

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Περιμέναμε λεπτό το λεπτό κι έπειτα ώρα την ώρα να δούμε τον ισραηλινό στρατό να συλλαμβάνει το πλήρωμα του Global Sumud Flotilla. Για ένα λεπτό ίσως και να πιστέψαμε ότι μπορεί και να τα καταφέρουν αυτήν τη φορά. Μπορεί και να φτάσουν όντως στην Γάζα, να δώσουν τρόφιμα και φάρμακα.

Αλλά, βέβαια, κάναμε λάθος. Όχι ότι ήταν αναπάντεχο. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε ήδη προετοιμάσει το έδαφος: ισχυρίστηκε πως έχει στην κατοχή του έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο Στόλος χρηματοδοτείται από την Χαμάς. Απλώς όσο πλησίαζαν τις άκρες της Γάζας, ίσως λίγο να φαινόταν ότι μπορεί, τελικά, να μπορέσουν να αφήσουν νερό κι αλεύρι για τους αμάχους, τους νηστικούς, τους εξαθλιωμένους του πολέμου.

Παγκόσμια κατακραυγή

Η πράξη του Ισραήλ να εμποδίσει την ανθρωπιστική βοήθεια είναι παράνομη. Η Γάζα δεν είναι έδαφος του ισραηλινού κράτους αφενός κι αφετέρου ο ΟΗΕ έχει από καιρό ονοματίσει τη γενοκτονία και κάνει έκκληση για να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Αμέσως μόλις γνωστοποιήθηκε πως αναχαιτίζονται τα πλοία του Στόλου, οργανώθηκαν επιτόπιες διαμαρτυρίες σε όλη την Ευρώπη. Μία για την ίδια νύχτα και μία για την επόμενη ημέρα.

Και γέμισαν οι δρόμοι διαδηλωτές και δόθηκε τελεσίγραφο από τα ιταλικά συνδικάτα ότι θα ξεκινήσουν ξανά απεργίες και μέσα στη νύχτα, κοντά στα μεσάνυχτα στην πραγματικότητα, εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Ευρώπης να διαδηλώσουν πράγματα αυτονόητα: το πλήρωμα του Στόλου να είναι ασφαλείς και η Γάζα να λάβει την ανθρωπιστική βοήθεια.

Τι το επικίνδυνο κρύβεται στο αλεύρι;

Γιατί αρνείται την ανθρωπιστική βοήθεια το Ισραήλ; Επειδή η παραδοχή της ανάγκης για βοήθεια επιβεβαιώνει τη γενοκτονία και το Ισραήλ, όπως και οι σύμμαχοί του, επιμένουν να την αρνούνται. Για πόσο ακόμη, αυτό είναι άγνωστο. Για πόσο ακόμη, όταν βλέπουμε τις εικόνες του πολέμου, όταν το Ισραήλ χάνει συμμάχους κι όταν οι φωνές που ζητούν ειρήνη και ελεύθερη Παλαιστίνη αυξάνονται διαρκώς σε όλο τον κόσμο; Αυτό είναι άγνωστο.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε ακτιβιστές να καταγράψουν από κοντά την καταστροφή και τη γενοκτονία. Όσο… πεθαίνουν οι πολεμικοί ανταποκριτές κι όσο χαρακτηρίζεται ως υπερβολή, λέξη βαριά ή ακόμη κι ως προπαγάνδα της Χαμάς κάθε εικόνα, κάθε αναφορά και κάθε μαρτυρία για την γενοκτονία, το Ισραήλ μπορεί να συνεχίσει να την αρνείται.

Κι άμα την αρνείται, είναι ο λόγος τους απέναντι στον λόγο του υπόλοιπου κόσμου.  Ακόμη κι αν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι επικηρυγμένος από το Διεθνές Δικαστήριο, ακόμη κι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση του γυρίζει την πλάτη κι ακόμη και αν η αρχική αποδοκιμασία του πολέμου μετατρέπεται σε σοβαρή πολιτική θέση υπέρ της Παλαιστίνης.

Μένουμε να θαυμάζουμε το θάρρος και την επιμονή των αλληλέγγυων, που ξεκινούν ένα ταξίδι για να δώσουν λίγο αλεύρι και λίγα φάρμακα. Ενώ ξέρουν ότι κινδυνεύουν, ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον τους κι ότι τους περιμένει, όπως συνέβη και προηγούμενα, η φυλάκιση.

Η ευθύνη των κρατών

Αν ένα κράτος έχει την ευθύνη της προστασίας όλων των πολιτών του, τότε έχει ευθύνη και για τον Στόλο.

Σε αυτά τα 44 πλοία συμμετέχουν πολίτες από 46 κράτη. Η Ελλάδα έχει το μαζικότερο πλήρωμα, αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας.  Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δεσμεύτηκε ότι η Ελλάδα θα προστατεύσει τον Στόλο. Και το έκανε για όσο ο Στόλος ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Η Τουρκία έστειλε βοήθεια μέχρις ενός σημείου. Η Ιταλία έστειλε πλοία μέχρις ενός σημείου. Και η Ισπανία, που συνόδευσε τα πλοία για περισσότερο χρόνο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, κάλεσε τα δικά της πλοία να γυρίσουν πίσω, όταν ξεκίνησε ο Στόλος να κινδυνεύει.

Σε αυτό το πλοίο βρίσκονται πολίτες 46 χωρών κι η παράνομη σύλληψή τους δε θα εγείρει διπλωματικά επεισόδια; Με ποιο κριτήριο θα δικαιολογήσει κάτι τέτοιο η ιστορική καταγραφή;

Και, τέλος πάντων, τι μπορεί να είναι σημαντικότερο από την ανθρώπινη ζωή; Αν η απάντηση είναι «τίποτα», τότε ερώτημα δεν τίθεται: η Γάζα οφείλει να κρατηθεί ζωντανή. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι απαραίτητη. Οτιδήποτε άλλο παραμένει μια κίνηση παράλογη.

Όσο ολιγωρούν τα κράτη, οι δρόμοι της Ευρώπης γεμίζουν από αλληλέγγυους και αλληλέγγυες πολίτες. Περιμένοντας να επαναληφθεί κάποτε η ιστορία ως φάρσα, αντί για μια σειρά τραγωδιών όπως συμβαίνει τώρα, οι πολίτες του κόσμου διαδηλώνουν, υποστηρίζουν την Παλαιστίνη και ζητούν δικαίωση αυτού του λαού. Το πλήρωμα του Στόλου παλεύει να κουβαλήσει στις πλάτες του την αξιοπρέπεια όσων αγαπούν την ανθρώπινη ζωή κι η Γάζα, για ακόμη μία ημέρα, θα μείνει χωρίς αλεύρι.

