Καμπούλ: Πανηγυρισμοί για την επαναφορά του ίντερνετ – «Η πόλη είναι και πάλι ζωντανή»
Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τέθηκαν ξανά σε λειτουργία στην Καμπούλ και στις επαρχίες Χοστ, Κανταχάρ, Γάζνι και Χεράτ.
Εκατοντάδες Αφγανοί βγήκαν στους δρόμους της Καμπούλ σήμερα το βράδυ για να πανηγυρίσουν την επαναλειτουργία του ίντερνετ και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο Αφγανιστάν, 48 ώρες μετά τη διακοπή των υπηρεσιών σε μεγάλο μέρος της χώρας.
Οι δρόμοι γέμισαν με ανθρώπους που διέδιδαν τα νέα στα τηλέφωνά τους και οδηγοί άρχισαν να κορνάρουν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Η πόλη είναι και πάλι ζωντανή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εστιάτορας Μοχάμεντ Ταουάμπ Φαρούκ, ελέγχοντας το κινητό του τηλέφωνο.
48 ώρες χωρίς ίντερνετ
Περίπου 48 ώρες αφού οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν σε εθνικό επίπεδο, με απόφαση των Ταλιμπάν, το ίντερνετ και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας επαναλειτουργούν από σήμερα σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, καθώς και στην πρωτεύουσα Καμπούλ, προκαλώντας σκηνές αγαλλίασης.
Το καθεστώς των Ταλιμπάν άρχισε πριν από μερικές εβδομάδες να διακόπτει τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας του ίντερνετ, με εντολή του ανώτατου ηγέτη Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, με σκοπό να καταπολεμήσει την «ανηθικότητα».
Το Netblocks, ο οργανισμός εποπτείας του διαδικτύου και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, δήλωσε ότι η διακοπή «φαίνεται να αποτελεί σκόπιμη διακοπή της υπηρεσίας». Ο οργανισμός είχε τονίσει ότι η συνδεσιμότητα στο ίντερνετ στο Αφγανιστάν βρίσκεται στο 1% των συνηθισμένων επιπέδων.
Χθες τα Ηνωμένα Eθνη κάλεσαν την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες σε όλο το Αφγανιστάν.
