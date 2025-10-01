ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ οδεύει προς αναστολή χρηματοδότησης ή shutdown στις 12:01 π.μ. ώρα Ουάσινγκτον, μετά την αποτυχία της Γερουσίας να εγκρίνει το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Η Γερουσίααπέρριψε μια πρόταση των Δημοκρατικών, ακολουθούμενη από ένα προσωρινό νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων και το οποίο θα διατηρούσε τη λειτουργία της κυβέρνησης μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.

Και τα δύο κόμματα αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας και αρνούνται να υποχωρήσουν, αφήνοντας ασαφή το πώς θα βγει η Ουάσιγκτον από το αδιέξοδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι ηγέτες των Δημοκρατικών επιδίδονται πλέον σε ένα σφοδρό παιχνίδι επίρριψης ευθυνών και ανταλλαγής προσβολών μεταξύ τους.

Λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας τα μεσάνυχτα, η Γερουσία έκλεισε την συνεδρίαση της Τρίτης με σχέδια να επιστρέψει την Τετάρτη. Η διακοπή λειτουργίας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει μετά τα μεσάνυχτα, στις 07:00 ώρα Ελλάδας.

Σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών 750.000 εργαζόμενοι του δημοσίου των ΗΠΑ

Δεν είναι σαφές πού θα καταλήξουν τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η Γερουσία την Τρίτη το βράδυ καταψήφισε τα ανταγωνιστικά σχέδια των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών για την αποφυγή της διακοπής λειτουργίας.

Το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) εκτίμησε την Τρίτη ότι η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης θα οδηγήσει σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών περίπου 750.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Απαντώντας στην γερουσιαστή Joni Ernst, R-Iowa, η οποία ζήτησε την εκτίμηση, το CBO δήλωσε για τους απολυμένους εργαζόμενους: «Το συνολικό ημερήσιο κόστος της αποζημίωσής τους θα ήταν περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια».

Πρόσθεσε πως «ο αριθμός των απολυμένων υπαλλήλων θα μπορούσε να ποικίλλει από μέρα σε μέρα, επειδή ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να απολύσουν περισσότερους υπαλλήλους όσο περισσότερο διαρκεί το κλείσιμο και άλλες ενδέχεται να επαναφέρουν ορισμένους από τους αρχικά απολυμένους υπαλλήλους».

Κάποιοι θα εργαστούν χωρίς αμοιβή και άλλοι θα βγουν σε άδεια

Το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι περισσότεροι από 11.000 υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) θα τεθούν σε διαθεσιμότητα εάν η χρηματοδότηση της κυβέρνησης λήξει τα μεσάνυχτα (περισσότερα για το «shutdown» και το «ταβάνι χρέους»).

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν ότι η μερική διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα μπορούσε να επιβαρύνει την αμερικανική αεροπορία και να επιβραδύνει τις πτήσεις, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπάλληλοι ασφαλείας θα αναγκαστούν να εργαστούν χωρίς αμοιβή και άλλες λειτουργίες θα διακοπούν.

Το Υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι η FAA θα συνεχίσει να προσλαμβάνει ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και ότι η εκπαίδευση των ελεγκτών στο πεδίο θα συνεχιστεί. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων κλεισίματος της κυβέρνησης, η FAA ανέστειλε τις προσλήψεις και το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Περισσότεροι από 13.000 τρέχοντες ελεγκτές θα υποχρεωθούν να συνεχίσουν να εργάζονται, αλλά δεν θα πληρωθούν μέχρι να τελειώσει το κλείσιμο, δήλωσε η FAA. Η FAA απασχολεί περίπου 45.000 υπαλλήλους. Συνολικά, το Υπουργείο Μεταφορών θα θέσει σε διαθεσιμότητα 12.200 υπαλλήλους από τους 53.717, συμπεριλαμβανομένης της FAA.