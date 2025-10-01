Ευχές του Μάρκο Ρούμπιο για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου – «Ένας πολύτιμος εταίρος των ΗΠΑ»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απέστειλε ευχές για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Κύπρου, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Τόνισε την σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, τόσο στο κομμάτι του εμπορίου και της οικονομίας, καθώς και της ασφάλειας, με στόχο την κοινή ευημερία.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην ανεύρεση λύσης για την επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους πολίτες.

Οι ευχές του Ρούμπιο για την Κύπρο

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συγχαίρω τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας που γιορτάζει την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας πολύτιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία μας αυξάνει το εμπόριο, καταπολεμά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια, επιτρέποντας στους πολίτες και των δύο χωρών μας να ευημερήσουν. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εξασφάλιση της ασφάλειας των Αμερικανών πολιτών σε περιοχές κρίσης, η οποία αποτελεί μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μας. Είμαστε επίσης προσηλωμένοι σε μια συνολική λύση υπό την ηγεσία της Κύπρου και με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ για την επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους».