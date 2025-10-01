Τα ρήγματα στην περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα της Τετάρτης «είναι δεκάδες που μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό», σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμιο Λέκκα.

«Θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός, ο οποίος δεν θα μας προκαλέσει προβλήματα» δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο ίδιος μιλώντας στον Real FM 97,8, «μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο». «Θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός, ο οποίος δεν θα μας προκαλέσει προβλήματα. Βέβαια την παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου σε κάθε περίπτωση… Από εκεί και πέρα όμως δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε» πρόσθεσε.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:49 το πρωί ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17,3 χιλιόμετρα.

«Νωρίς για να πούμε αν είναι ο κύριος»

Μιλώντας για τον νέο σεισμό 4,5R στη Ζάκυνθο, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εξήγησε μεταξύ άλλων ότι «όταν ένας σεισμός δεν έχει επιπτώσεις και είναι σε αυτό το επίπεδο, είναι ένα καλό νέο γιατί αποσβαίνει τις δυνάμεις του στο υπέδαφος και απομακρύνει την πιθανότητα ενός μεγαλύτερου σεισμού».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ήταν ένας καλός σεισμός, χωρίς επιπτώσεις, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Είναι σε θαλάσσια περιοχή, στο δυτικό τμήμα της Ζακύνθου, χωρίς προβλήματα. Μπορεί να έχουμε βεβαίως κάποιες μικρές καταπτώσεις στη δυτική ακτή της Ζακύνθου, εκεί που είναι οι απότομες ακτές, αλλά ούτως ή άλλως σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα από προσεγγίσεις σκαφών. Και για το Ναυάγιο μπορεί να υπάρξει μια τέτοια περίπτωση, αλλά δεν εστιάζουμε ακόμη, θα το δούμε τις επόμενες ώρες».

Σχετικά με το αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε: «Είναι πολύ νωρίς ακόμη να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα και με μεγαλύτερους σεισμούς σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε επικοινωνία, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα».