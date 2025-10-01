Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο
Ο σεισμός είχε επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου
Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:49 ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17,3 χιλιόμετρα.
