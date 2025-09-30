Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
30.09.2025
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
Η επιστήμη ξέρει γιατί αγαπάμε το φθινόπωρο
Νέα αρχή 30 Σεπτεμβρίου 2025

Η επιστήμη ξέρει γιατί αγαπάμε το φθινόπωρο

Μπορεί να μην είναι η αγαπημένη μας εποχή. ωστόσο όλοι κρύβουμε μέσα μας μια αγάπη για το φθινόπωρο.

Το φθινόπωρο δεν είναι απλά μια εποχή αλλαγής του καιρό, της ώρας και της φύσης. Είναι και μια σημαντική ψυχολογική μετάβαση που μας δίνει κίνητρα για νέους στόχους και βελτίωση της ψυχικής μας ευεξίας. Γιατί λοιπόν τείνουμε να αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο και πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτήν την εποχή στο μέγιστο βαθμό;

Το φθινόπωρο ως χρονικό ορόσημο: Νέο ξεκινήματα με κίνητρο

Ειδικοί αναφέρουν ότι το φθινόπωρο λειτουργεί ως χρονικό ορόσημο (temporal landmark) — ένα σημείο αναφοράς που χωρίζει τη ζωή μας σε διαφορετικές φάσεις. Όπως τα γενέθλια ή η Πρωτοχρονιά, έτσι και το φθινόπωρο μας δίνει την ευκαιρία να αφήσουμε πίσω αρνητικές εμπειρίες και να ξεκινήσουμε καινούρια κεφάλαια.

Έρευνες δείχνουν ότι τέτοια ορόσημα αυξάνουν την εσωτερική μας κινητοποίηση για να επιτύχουμε στόχους. Αυτό εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι αισθάνονται αναζωογονημένοι τον Σεπτέμβριο, συνδέοντας την εποχή με την επιστροφή στο σχολείο και τα νέα ξεκινήματα.

Χρώματα, καιρός και ρουτίνα

Το φθινόπωρο δεν μας αρέσει μόνο για το νέο ξεκίνημα, αλλά και για την επιστροφή σε μια πιο σταθερή και προβλέψιμη ρουτίνα. Η σταθερότητα αυτή μειώνει το άγχος και διευκολύνει την κοινωνικοποίηση.

Επιπλέον, η δροσερή θερμοκρασία και τα έντονα χρώματα των φύλλων μάς ωθούν να περνάμε περισσότερο χρόνο στη φύση — κάτι που συνδέεται με βελτίωση της διάθεσης, της ευεξίας και της κοινωνικότητας. Οι ειδικοί τονίζουν μάλιστα ότι ο καθαρός αέρας και το φυσικό περιβάλλον ενισχύουν την πνευματική διαύγεια και μειώνουν το αίσθημα «θολούρας» που συχνά φέρνει η ζέστη.

Επιστροφή στην άνεση

Μια ακόμα παράμετρος που κάνει το φθινόπωρο αγαπημένη εποχή είναι η επιστροφή στην άνεση του σώματός μας. Καθώς αφήνουμε πίσω τη «σεζόν μαγιό», τα πιο ζεστά ρούχα μας προσφέρουν μια αίσθηση θαλπωρής, μειώνοντας το άγχος για την εμφάνιση μας. Ταυτόχρονα, η απόλαυση των πλούσιων και θρεπτικών φθινοπωρινών γευμάτων, όπως σούπες και γεύματα με ζεστά μπαχαρικά αναζωογονεί και τονώνει την ψυχική μας ευεξία.

Πώς να εκμεταλλευτείτε το φθινόπωρο για καλύτερη ψυχική υγεία;

  1. Βγείτε στη φύση

Ακόμη και μικροί περίπατοι σε πάρκα ή δάση ανεβάζουν τα επίπεδα σεροτονίνης, βελτιώνοντας τη διάθεσή σας.

  1. Θέστε στόχους

Χρησιμοποιήστε το φθινόπωρο ως ευκαιρία να οργανώσετε νέους προσωπικούς ή επαγγελματικούς στόχους. Αυτό θα σας δώσει κίνητρο και αίσθηση προόδου καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

  1. Αφιερώστε χρόνο στις αγαπημένες σας δραστηριότητες

Η κοινωνικοποίηση, το χόμπι και οι δημιουργικές ασχολίες βοηθούν στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων εποχικής κατάθλιψης.

Το φθινόπωρο δεν είναι απλώς μια εποχή αλλαγής στο περιβάλλον. Είναι μια ευκαιρία για ψυχική ανανέωση και αυτοβελτίωση. Επωφεληθείτε από τη φυσική ομορφιά, τη δροσιά και την κοινωνική ενέργεια της εποχής αυτής για να χτίσετε ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις του χειμώνα.

* Πηγή: Vita

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
29.09.25
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA
Μυστηριώδης ατμόσφαιρα 26.09.25
Μυστηριώδης ατμόσφαιρα 26.09.25

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας

To νέο «ραντεβού» των προοδευτικών Ινστιτούτων- Τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος στην κεντροαριστερά και οι λογαριασμοί χωρίς τον…ξενοδόχο

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο
Συγκοινωνίες - ΜΜΜ 30.09.25
Συγκοινωνίες - ΜΜΜ 30.09.25

Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο

Η χώρα «κατεβάζει ρολά», καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων και σωματείων στην γενική απεργία αναμένεται μαζική. Ποια είναι τα αιτήματα και πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

