Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Το απόλυτο χτένισμα του φθινόπωρου – Γίνεται εύκολα με πιστολάκι
Το απόλυτο χτένισμα του φθινόπωρου – Γίνεται εύκολα με πιστολάκι

Το blow-drying επιστρέφει και θα αποτελέσει το πιο hot χτένισμα το φετινό φθινόπωρο.

Ο καιρός που αφήναμε τα μαλλιά μας να στεγνώσουν φυσικά έχει περάσει προ πολλού. Όλο και συχνότερα χρησιμοποιούμε θερμά εργαλεία styling, όπως για παράδειγμα το πιστολάκι για τα στεγνώσουμε και στην συνέχεια την ισιωτική, είτε για να τα ισιώσουμε είτε για να δημιουργήσουμε ανεπίδευτους κυματισμούς.

Ωστόσο, το φετινό φθινόπωρο η τεχνική του blow-drying αναμένεται να κάνει δυναμικό come-back. Πρόκειται για έναν κλασικό τρόπο styling που στεγνώνουμε τα μαλλιά χρησιμοποιώντας το πιστολάκι και την βούρτσα. Το αποτέλεσμα; Χαρίζει λάμψη και όγκο, σαν ένα επιμελώς ατιμέλητο blow-out.

Γιατί να δοκιμάσετε το blow-drying με πιστολάκι

Είναι μια τεχνική για γρήγορο styling και στέγνωμα των μαλλιών με τη χρήση θερμού αέρα, που προσφέρει όγκο, απαλότητα και έλεγχο του επιθυμητού look, είτε αυτό είναι λείο και ίσιο είτε γεμάτο όγκο. Χρησιμοποιώντας το πιστολάκι και την βούρτσα, μπορείτε να καθορίσετε το look σας και να πετύχετε μια λεία φυσική όψη ενώ μειώνεται και ο κίνδυνος φθοράς από τον ύπνο με βρεγμένα μαλλιά.

Παράλληλα, τα πιστολάκια μειώνουν σημαντικά το χρόνο που χρειάζεται για να στεγνώσουν τα μαλλιά αλλά και τον χρόνο που αφιερώνετε στο styling. Η κατευθυνόμενη ροή αέρα μπορεί να ανυψώσει τα μαλλιά από τις ρίζες, δημιουργώντας μια πιο πλούσια και δυναμική εμφάνιση ενώ η θερμότητα συμβάλλει στο κλείσιμο της τρίχας, μειώνοντας αισθητά το φριζάρισμα για ένα λείο και απαλό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, χάρη στις ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις θερμότητας και τα εξαρτήματα που διαθέτει κάθε πιστολάκι, έχετε μεγαλύτερο έλεγχο στο styling των μαλλιών σας, επιτρέποντας διάφορες εμφανίσεις, από ίσια έως σγουρά.

H blow-drying τεχνική εγγυάται μακράς διαρκείας χτενίσματα, καθώς η θερμότητα βοηθά να σταθεροποιήσετε το χτένισμά σας πιο αποτελεσματικά, κάνοντάς το να διαρκέσει περισσότερο.

Πώς να το δοκιμάσετε

Για να στεγνώσετε τα μαλλιά με πιστολάκι, πρώτα προετοιμάστε τα εφαρμόζοντας ένα θερμοπροστατευτικό προϊόν και, στη συνέχεια, χωρίστε τα μαλλιά σας σε τμήματα. Χρησιμοποιώντας μια στρογγυλή βούρτσα και το ακροφύσιο στο πιστολάκι, κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς τα κάτω κατά μήκος της τρίχας, από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, διατηρώντας μια ελαφριά ένταση.

Ξεκινήστε από τα κάτω τμήματα και προχωρήστε προς τα πάνω μέχρι την κορυφή του κεφαλιού για επιπλέον όγκο, ολοκληρώνοντας με μια ριπή κρύου αέρα για να σταθεροποιήσετε το χτένισμα.

Προετοιμασία

*Στεγνώστε με πετσέτα: Σκουπίστε απαλά τα μαλλιά σας με μια πετσέτα για να αφαιρέσετε την υπερβολική υγρασία.

*Εφαρμόστε θερμοπροστατευτικό προϊόν: Εφαρμόστε ένα θερμοπροστατευτικό προϊόν σε όλα τα μαλλιά και χτενίστε τα για ομοιόμορφη κατανομή.

*Χωρίστε τα μαλλιά σε τμήματα: Χωρίστε τα μαλλιά σας σε μικρότερα, εύχρηστα τμήματα.

Blow-drying τεχνική

*Ξεκινήστε από τις ρίζες: Τοποθετήστε μια στρογγυλή βούρτσα στις ρίζες ενός τμήματος και αρχίστε να στεγνώνετε με το πιστολάκι.

*Κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς τα κάτω: Βάλτε το ακροφύσιο στο πιστολάκι και κατευθύνετε τη ροή του αέρα κατά μήκος των μαλλιών, από το τριχωτό της κεφαλής μέχρι τις άκρες.

*Δημιουργήστε ένταση: Δημιουργήστε ελαφριά ένταση με τη στρογγυλή βούρτσα καθώς την κινείτε κατά μήκος της τρίχας.

*Δουλέψτε σε τμήματα: Περάστε κάθε τμήμα με το πιστολάκι μέχρι να στεγνώσει σχεδόν εντελώς και μετά προχωρήστε στο επόμενο.

*Προσθέστε όγκο: Για όγκο στην κορυφή, σηκώστε τα μαλλιά προς τα πάνω και προς τα πίσω στις ρίζες με τη στρογγυλή βούρτσα ενώ στεγνώνετε με το πιστολάκι.

*Χρησιμοποιήστε κρύο αέρα: Τελειώστε εφαρμόζοντας μια ριπή κρύου αέρα για να σταθεροποιήσετε το χτένισμα.

googlenews

