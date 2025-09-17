Top5: Τα κορυφαία nail looks του φθινοπώρου
Νέα εποχή, νέο στυλ. Τα nail looks που θα απογειώσουν τις εμφανίσεις σας.
Τα nail trends του φθινοπώρου βάζουν το βουργουνδί, το καφέ, το σκούρο μπλε και το μαύρο στο επίκεντρο. Αν θέλετε, όμως, να κάνετε τη διαφορά και να υιοθετήσετε φέτος το φθινόπωρο αποχρώσεις που δεν είναι και τόσο «πολυπαιγμένες», βρίσκεστε στο σωστό άρθρο. Δείτε 5 nail looks που θα απογειώσουν τις εμφανίσεις σας τους επόμενους μήνες, είναι του ονείρου και θα σας βάλουν σε πολλαπλά διλήμματα!
Liquorice nails
Εάν αγαπάτε τους γαλακτερούς τόνους αλλά δεν θέλετε να πέσετε σε επαναλήψεις αυτό το φθινόπωρο, μπορείτε να πάτε σε αυτήν την εκδοχή που είναι σίγουρα πιο ιδιαίτερη και κομψή. Πρόκειται για ένα πιο ψυχρό γαλακτερό που θα δώσει πολλούς πόντους κομψότητας στα looks σας.
Mix & match
Τα statement και πιο εκκεντρικά nail designs φέτος κάνουν ένα δυναμικό comeback. Τα mix & match μανικιούρ που συνδυάζουν διαφορετικά σχέδια και prints, όπως tortoiseshell, πουά και μεταλλικές λεπτομέρειες, θα είναι trending το επόμενο διάστημα και σίγουρα αξίζει να τα δοκιμάσετε.
Chestnut nails
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα καφέ νύχια είναι μια απίστευτα κομψή επιλογή για το φθινόπωρο. Ωστόσο, αν αναρωτιέστε ποιον τόνο να διαλέξετε για αυτήν τη σεζόν, προτιμήστε το chestnut brown, ένα καφέ-χάλκινο που ήρθε να πάρει τη θέση του σοκολατί. Αυτή η πλούσια και ζεστή καφέ απόχρωση είναι ιδανική για αυτήν την εποχή του χρόνου, ενώ κολακεύει όλους τους τόνους δέρματος.
Ρίγες
Μπορεί να είμαστε φαν των πουά νυχιών της Hailey Bieber, αλλά φέτος το φθινόπωρο έχουμε λατρέψει τις ρίγες στα νύχια. Τις είδαμε στο νέο γαλλικό μανικιούρ της Kylie Jenner από τη nail artist Zola Ganzorigt, και τις ερωτευθήκαμε αμέσως. Μπορείτε να τις κάνετε σε όλη την επιφάνεια των νυχιών, όχι μόνο στις άκρες, για ένα πιο εντυπωσιακό striped mani.
Organza shimmer
Το φθινόπωρο του 2025 τη θέση των chrome nails θα πάρουν τα organza nails. Εμπνευσμένα από την ημιδιάφανη λάμψη του υφάσματος από το οποίο πήραν το όνομά τους, την οργάντζα, θα χαρίσουν ένα κομψό και διακριτικό shimmer στα νύχια σας. Εάν σας αρέσει η λάμψη στο mani αλλά θέλετε ένα «ήσυχο» και chic αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα ασυζητητί.
* Πηγή: Vita
