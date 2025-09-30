Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Τρίτης
Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα από νωρίς το πρωί στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Προβλήματα παρουσιάζει η Λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο της, ενώ τμηματικά, αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο.
Συγκεκριμένα, στο ρεύμα της καθόδου, τα προβλήματα ξεκινούν από την γέφυρα της μεταμόρφωσης μέχρι και την Ιερά Οδό, ενώ στην άνοδο από την Λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Σύμφωνα με το δελτίο κίνησης της Ελληνικής Αστυνομίας, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στην Αθηνών – Λαμίας. Επίσης, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη Βασ. Σοφίας.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σημειώνεται στους εξής δρόμους:
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
- Λιμάνι Πειραιά
