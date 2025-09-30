Γιατί ο Τραμπ έχει βάλει στο μάτι τον Τζορτ Σόρος

newspaper
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Για δωρεές με αριστερό πρόσημο κατηγορείται ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Τζορτζ Σόρος, προκαλώντας την μήνιν του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι περισσότερες από τις θεωρίες συνωμοσίας που αφορούν τον 95χρονο Σόρος έχουν επίσης στοχοποιήσει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό του, Open Society Foundations, ο οποίος ιδρύθηκε πριν από δεκαετίες και τώρα προεδρεύεται από τον γιο του, Άλεξ Σόρος. Μεταξύ των κατηγοριών εναντίον του οργανισμού με επικεφαλής τον Σόρος είναι οι ισχυρισμοί του αμερικανού προέδρου ότι χρηματοδοτεί βίαιους διαδηλωτές.

Το ίδρυμα του Σόρος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που μέχρι σήμερα, έχει δαπανήσει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια δολάρια

Η οργή Τραμπ

Η οργή κατά του Τζορτζ Σόρος επανεμφανίστηκε στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, όταν ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πίστευε ότι ο Σόρος ήταν «πιθανός υποψήφιος» για έρευνα, λίγες μέρες αφότου έδωσε εντολή στην Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να ζητήσει ποινικές διώξεις εναντίον του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, του γερουσιαστή της Καλιφόρνια Άνταμ Σιφ και της Γενικής Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς.

«Αν κοιτάξετε τον Σόρος, θα δείτε ότι βρίσκεται παντού», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Είναι σε κάθε άρθρο που διαβάζω, οπότε υποθέτω ότι θα ήταν ένας πιθανός υποψήφιος».

Τα συγκεκριμένα σχόλια του Τραμπ δεν προέκυψαν ξαφνικά, καθώς ήδη από τον περασμένο Αύγουστο είχε σημειώσει ότι ο Τζορτζ και ο Άλεξ Σόρος θα πρέπει να κατηγορηθούν για εκβιασμό.

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος γιος του, η Ριζοσπαστική Αριστερά, θα πρέπει να κατηγορηθούν για (παραβιάσεις του Νόμου περί Οργανισμών που Επηρεάζονται από Εκβιαστές και Διεφθαρμένους) λόγω της υποστήριξής τους σε Βίαιες Διαμαρτυρίες και πολλά άλλα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ επικαλέστηκε μια έκθεση της συντηρητικής ομάδας ελέγχου Capital Research Center, με τίτλο «Αποκλειστικό: Η Ανοιχτή Κοινωνία του Σόρος έδωσε 80 εκατομμύρια δολάρια σε φιλοτρομοκρατικές ομάδες».

«Τα Ιδρύματα Ανοικτής Κοινωνίας καταδικάζουν απερίφραστα την τρομοκρατία και δεν χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Οι δραστηριότητές μας είναι ειρηνικές και νόμιμες και οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεών μας αναμένεται να τηρούν τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συμμορφώνονται με τον νόμο», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της στον ιστότοπό της, αποκαλώντας τέτοιες κατηγορίες «πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών».

Τραμπ Σόρος

Δωρεές από τον Σόρος

Το ίδρυμα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που μέχρι σήμερα, έχει δαπανήσει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Σύμφωνα με το CNN, μεγάλο μέρος της χρηματοδότησής του έχει διατεθεί για «εργασίες σχετικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, τη φυλετική δικαιοσύνη, τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ναρκωτικά και την επέκταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», καθώς και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του αυταρχισμού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του .

Το δίκτυο του ιδρύματος εμφανίζει δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες. Η πρώτη του δωρεά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ήταν η παροχή υποτροφιών σε μαύρους Νοτιοαφρικανούς υπό το καθεστώς του απαρτχάιντ το 1979 και, τη δεκαετία του 1980, χρηματοδότησε ακαδημαϊκές επισκέψεις στη Δύση για αντιφρονούντες από την Ανατολική Ευρώπη που αντιτάχθηκαν στον κομμουνισμό.

Ο Σόρος, ο οποίος είναι εδώ και καιρό χρηματοδότης του Δημοκρατικού Κόμματος, δώρισε 125 εκατομμύρια δολάρια σε ένα φιλελεύθερο super PAC το 2021, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών OpenSecrets. Ωστόσο, οι πολιτικές δωρεές πλούσιων Αμερικανών δεν είναι κάτι καινούργιο, και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν τους δικούς τους μεγάλους δωρητές, όπως ο Τσαρλς Κοχ, η Μίριαμ Άντελσον και ο Τίμοθι Μέλλον.

«Αν και συχνά με παρουσιάζουν ως τον εκπρόσωπο της άκρας αριστεράς — και σίγουρα δεν είμαι απαλλαγμένος από πολιτικές προκαταλήψεις — αναγνωρίζω ότι η άλλη πλευρά έχει δίκιο ισχυριζόμενη ότι η κυβέρνηση είναι σπάταλη και αναποτελεσματική και θα έπρεπε να λειτουργεί καλύτερα», επισήμανε ο Σόρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του το 2011 στο Ινστιτούτο Cato, ένα φιλελεύθερο think tank που συνίδρυσε ο Κοχ.

Το 2020, το Ίδρυμα Soros για την Προώθηση της Ανοιχτής Κοινωνίας χορήγησε 150.000 δολάρια στο Ινστιτούτο Cato, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Ιδρύματος Ανοικτής Κοινωνίας . Η επιχορήγηση είχε ως στόχο «να βοηθήσει στην οικοδόμηση εθνικής συναίνεσης για τον τερματισμό της περιορισμένης ασυλίας και άλλων πολιτικών που υπονομεύουν τα θύματα αστυνομικής κακοδιοίκησης και την αστυνομική λογοδοσία».

Τραμπ Σόρος

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του Σκοτ ​​Μπέσεντ

Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ «έναν από τους πιο λαμπρούς ανθρώπους στη Γουόλ Στριτ».

Αλλά πριν υπηρετήσει ως ένας από τους πιο εξέχοντες υπεύθυνους συγκέντρωσης χρημάτων στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μπέσεντ ήταν διευθύνων σύμβουλος του γραφείου της Soros Fund Management στο Λονδίνο από το 1991 έως το 2000. Αργότερα επέστρεψε στην εργασία του Σόρος ως επικεφαλής επενδύσεων από το 2011 έως το 2015.

Ο Μπέσεντ έφυγε το 2015 και έλαβε μια αποζημίως 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Σόρος για να ξεκινήσει το δικό του hedge fund, το Key Square Group.

«Ο Μπέσεντ παρομοίασε τον Πρόεδρο Τραμπ με τον πρώην προϊστάμενό του, Τζορτζ Σόρος, λέγοντας ότι είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά και συμπεριφορές», διευκρίνισε ο δημοσιογράφος τεχνολογίας του Bloomberg News, Εντ Λάντλοου, επικαλούμενος πηγές που άκουσαν την συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων του Μπέσεντ στο ετήσιο συνέδριο Allen & Company Sun Valley στο Άινταχο τον Ιούλιο.

Οι σύμμαχοι του Τραμπ για τον Σόρος

Τον Μάιο του 2023 , ένας χρήστης του X υπερασπίστηκε τον Σόρος ως έχοντα καλές προθέσεις, οι οποίες επικρίνονται από όσους διαφωνούν με την πολιτική του, αφού ο Έλον Μασκ δημοσίευσε ότι «ο Σόρος μου θυμίζει τον Μαγκνέτο», τον κακό των κόμικς. Ο Μασκ απάντησε στον χρήστη : «Υποθέτεις ότι είναι καλές προθέσεις. Δεν είναι. Θέλει να διαβρώσει τον ίδιο τον ιστό του πολιτισμού. Ο Σόρος μισεί την ανθρωπότητα».

Ο Μασκ, ο οποίος έκανε εκστρατεία για τον Τραμπ το 2024, δεν είναι ο μόνος επικριτής του Σόρος.

«Κανένα άλλο άτομο δεν έχει υπονομεύσει τη δημοκρατία μας περισσότερο από τον Τζορτζ Σόρος», δημοσίευσε η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν από την Τζόρτζια στο X στις 19 Μαρτίου 2023. «Γιατί του επιτρέπεται ακόμα να διατηρεί την υπηκοότητά του;»

Ο Σόρος συχνά δυσφημείται ως «παγκοσμιοποιητής» που χειραγωγεί κρυφά τα διεθνή χρηματοοικονομικά, κάτι που πολλοί ερμηνεύουν ως αντισημιτισμό. Ένα επεισόδιο του «Tucker Carlson Originals» που προβλήθηκε στο Fox News το 2022 είχε τίτλο «Ουγγαρία εναντίον Σόρος: Η μάχη για τον πολιτισμό».

«Σε αντίθεση με τις απειλές από τους Σοβιετικούς και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η απειλή που θέτει ο Τζορτζ Σόρος και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί του είναι πολύ πιο ανεπαίσθητη και δύσκολο να εντοπιστεί», λέει ο Κάρλσον στο επεισόδιο.

Σε μια συνέντευξη του 1994 με τον Charlie Rose του PBS, ο Soros είπε ότι είχε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια όταν έγινε φιλάνθρωπος το 1979

H περιουσία του Σόρος στη Γουόλ Στριτ

Ο Σόρος, Ούγγρος γεννημένος το 1930, μετακόμισε στο Λονδίνο αφού επέζησε από τη ναζιστική κατοχή της χώρας του. Αργότερα αποφοίτησε από το London School of Economics το 1952 και στη συνέχεια μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1956 για να ξεκινήσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα στα χρηματοοικονομικά.

Το 1970, ίδρυσε το hedge fund του, Soros Fund Management, το οποίο συνέβαλε στο μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του. Το 1973, συνεργάστηκε με τον Jim Rogers για να συνιδρύσουν το Quantum Fund, ένα εξαιρετικά επιτυχημένο hedge fund που επωφελούνταν από τις υποτιμήσεις των νομισμάτων.

Το 1992, ο Σόρος προσέλκυσε την προσοχή των επενδυτών για την περίφημη «Μαύρη Τετάρτη», όταν συγκέντρωσε κέρδη ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από στοιχήματα έναντι της λίρας.

Σε μια συνέντευξη του 1994 με τον Charlie Rose του PBS, ο Soros είπε ότι είχε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια όταν έγινε φιλάνθρωπος το 1979.

Ο Σόρος έχει καθαρή περιουσία 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg . Το 2017, συνεισέφερε το εντυπωσιακό ποσό των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Open Society Foundations. Αυτό ανέβασε τις συνολικές δωρεές του από το 1984 σε 32 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

«Έχω μια εξαιρετική θέση. Η επιτυχία μου στις χρηματοπιστωτικές αγορές μου έχει δώσει μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας από τους περισσότερους άλλους ανθρώπους. Αυτό με υποχρεώνει να παίρνω θέση σε αμφιλεγόμενα ζητήματα όταν άλλοι δεν μπορούν, και η λήψη τέτοιων θέσεων έχει από μόνη της αποτελέσει πηγή ικανοποίησης», τόνιζε ο Σόρος σε ένα δοκίμιο του 2011 που δημοσιεύτηκε στο The New York Review of Books.

Πηγή: ΟΤ

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

