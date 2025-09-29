Πέθανε ο πατέρας του Ρομέλου Λουκάκου – Το συγκινητικό μήνυμα του άσου της Νάπολι

Ο Ρομέλου Λουκάκου της Νάπολι ανακοίνωσε μέσω των social media τον θάνατο του πατέρα του, Ρότζερ, σε ηλικία 58 ετών, προκαλώντας συγκίνηση στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Όπως και ο ίδιος, έτσι και ο πατέρας του υπήρξε ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος ως σέντερ φορ σε ομάδες του Βελγίου, όπως η Μέχελεν και η Οστάνδη, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της εθνικής Ζαΐρ (σημερινής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό).

Μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, ο Λουκάκου ευχαρίστησε τον πατέρα του για όλα όσα του δίδαξε και μοιράστηκε τη θλίψη του:

«Σ’ ευχαριστώ για όσα μου έμαθες, θα είμαι πάντοτε ευγνώμων. Η ζωή πλέον δεν θα είναι ίδια δίχως εσένα. Με προστάτευσες και με καθοδήγησες όσο κανείς.

Δεν θα είμαι πια ο ίδιος δίχως εσένα. Ο πόνος και τα δάκρυα δεν έχουν τέλος… Ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη να επανέλθω…».