Πέθανε ο πατέρας του Ρομέλου Λουκάκου – Το συγκινητικό μήνυμα του άσου της Νάπολι
Ο Ρομέλου Λουκάκου αποχαιρετά τον πατέρα του με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.
- Gen X: Οι «αθόρυβοι» ηγέτες της κατανάλωσης – Η εικόνα στην Ελλάδα
- Φθηνό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της βαριάς Covid
- Άγριο έγκλημα: Την σκότωσε ο σύζυγός της γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό
- Πρώην επικεφαλής της MI5 λέει πως η Βρετανία μπορεί να είναι ήδη σε πόλεμο με την Ρωσία
Ο Ρομέλου Λουκάκου της Νάπολι ανακοίνωσε μέσω των social media τον θάνατο του πατέρα του, Ρότζερ, σε ηλικία 58 ετών, προκαλώντας συγκίνηση στους φίλους του ποδοσφαίρου.
Όπως και ο ίδιος, έτσι και ο πατέρας του υπήρξε ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος ως σέντερ φορ σε ομάδες του Βελγίου, όπως η Μέχελεν και η Οστάνδη, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της εθνικής Ζαΐρ (σημερινής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό).
Μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, ο Λουκάκου ευχαρίστησε τον πατέρα του για όλα όσα του δίδαξε και μοιράστηκε τη θλίψη του:
«Σ’ ευχαριστώ για όσα μου έμαθες, θα είμαι πάντοτε ευγνώμων. Η ζωή πλέον δεν θα είναι ίδια δίχως εσένα. Με προστάτευσες και με καθοδήγησες όσο κανείς.
Δεν θα είμαι πια ο ίδιος δίχως εσένα. Ο πόνος και τα δάκρυα δεν έχουν τέλος… Ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη να επανέλθω…».
View this post on Instagram
- Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
- Ολυμπιακός και Ιατρικό Αθηνών ένωσαν τις δυνάμεις τους, για την παγκόσμια ημέρα καρδιάς
- ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
- Το μήνυμα του Σορτς για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
- Το ποσοστό ετοιμότητας του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τον Εργκίν Αταμάν
- Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις