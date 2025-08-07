Λουκάκου: «Αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη με σημάδεψε»

Ο Ρομέλου Λουκάκου παραχώρησε συνέντευξη στην «Gazzetta dello Sport», όπου ξέσπασε για την κριτική που δέχθηκε μετά τον χαμένο τελικό Champions League της Ίντερ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (1-0), το 2023.

Ο Βέλγος φορ υποστήριξε ότι κουβαλούσε μέσα του όσα συνέβησαν τότε και εξήγησε γιατί προτίμησε να μείνει σιωπηλός.

Ο Λουκάκου για τον τελικό στην Πόλη

Ο Λουκάκου ανέφερε ότι η απογοήτευση του χαμένου τελικού και τα όσα ακολούθησαν τον επηρέασαν βαθιά: «Για έναν χρόνο το κουβαλούσα μέσα μου, σιωπηλά. Δεν ήθελα να κάνω εμπρηστικές δηλώσεις, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Προτίμησα να απαντήσω με το ποδόσφαιρο. Αλλά είδα και βίωσα πράγματα… Αν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια, δεν μπορούν να καταλάβουν τις επιλογές μου».

Επεσήμανε ότι όταν μιλά ανοιχτά, «γίνεται άβολο για τους άλλους», γι’ αυτό αυτή τη φορά προτίμησε τη σιωπή.

Για Κόντε και Νάπολι: «Είναι σαν πατέρας για μένα»

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Αντόνιο Κόντε και τη νέα του σελίδα στη Νάπολι, ο Λουκάκου είπε: «Ο Κόντε και εγώ μοιραζόμαστε τη νοοτροπία πως μόνο με δουλειά έρχεται η βελτίωση. Ξέρει πώς να με παρακινεί. Είναι σαν πατέρας ποδοσφαίρου για μένα, όπως ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Κούμαν και ο Άριελ Τζέικομπς».

Για τη φετινή χρονιά με τη Νάπολι είπε: «Εδώ ένιωσα ότι ήταν ευκαιρία. Κάποιοι αμφέβαλλαν, αλλά εγώ πίστευα. Το να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό παλεύοντας ως το τέλος, το έκανε ακόμα μεγαλύτερο».

Ο Λουκάκου υποστήριξε πως πλέον στα 32 του είναι πιο ώριμος, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο: «Βλέπω τις φάσεις πριν συμβούν. Έχω ακόμα ευκαιρίες να κάνω τη διαφορά, αλλά είμαι πιο γενναιόδωρος. Οι ασίστ μου μιλούν από μόνες τους. Παλιά σκεφτόμουν μόνο τον εαυτό μου. Τώρα σκέφτομαι περισσότερο την ομάδα».