Μια ανάσα από τη Νάπολι ο Λουκάκου σύμφωνα με τον Ρομάνο (pic)

Φαίνεται πως η διοίκηση της Νάπολι θα πραγματοποιήσει το «θέλω» του Αντόνιο Κόντε.

Ο Ρομέλου Λουκάκου βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει στη Νάπολι και να… επανασυνδεθεί με τον Ιταλό τεχνικό με τον οποίο έκανε την καλύτερη του σεζόν φορώντας τη φανέλα της Ίντερ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Νάπολι βρίσκεται πλέον μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του έμπειρου Βέλγου σέντερ φορ. Όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι «παρτενοπέι» έχουν καταθέσει πρόταση 25 εκατομμυρίων ευρώ για τον Λουκάκου και βρίσκονται στις τελικές διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι προκειμένου να βρουν την τελική «χρυσή τομή».

🚨🔵 Understand Romelu Lukaku and Napoli are getting closer. Official bid on the table.

Club to club talks now into key stages as Chelsea decision is clear: Lukaku and Osimhen, SEPARATE topics.

Full focus on selling Lukaku, then Osimhen story eventually for final days. pic.twitter.com/vLnXKQaPIT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024