«Πάγωσαν» οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Παρί και Νάπολι για τον Όσιμεν (pic)

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρισκόταν εδώ και καιρό σε συζητήσεις με τη Νάπολι για λογαριασμό του Βίκτορ Όσιμεν, όμως σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό η υπόθεση δεν φαίνεται να προχωρά μένοντας στάσιμη.

Όπως τονίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «πρωτευουσιάνοι» αρνήθηκαν να συμπεριλάβουν στο ενδεχόμενο deal τον Λι Κανγκ-ιν, ενώ δεν θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα που έχει στο συμβόλαιό του ο Νιγηριανός, όπως επιθυμούσαν οι «παρτενοπέι».

Με τα παραπάνω δεδομένα λοιπόν, ο Ιταλός έγκυρος δημοσιογράφος τονίζει πως δεν μπορεί να επέλθει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι άνθρωποι της Παρί Σεν Ζερμέν είναι πολύ ικανοποιημένοι τόσο με τον Ραντάλ Κόλο Μουανί, όσο και τον Γκονσάλο Ράμος.

