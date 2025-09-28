«Η πιο κοντινή εμπειρία στον θάνατο»: Η Florence αποκάλυψε ότι χειρουργείο της έσωσε τη ζωή μετά από εξωμήτρια κύηση

Η Florence Welch αποκάλυψε ότι τον Αύγουστο του 2023 χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση που της έσωσε τη ζωή, μετά από εξωμήτρια κύηση.

Η τραγουδίστρια των Florence and the Machine είπε στον Guardian ότι υπέφερε από σοβαρή εσωτερική αιμορραγία χωρίς να το γνωρίζει, ενώ εμφανιζόταν σε φεστιβάλ. Όπως ανέφερε, αυτή η εγκυμοσύνη ήταν «η πιο κοντινή εμπειρία στον θάνατο» που είχε ποτέ.

«Τόσο αίμα στην κοιλιά όσο χωράει ένα κουτάκι αναψυκτικό»

Μετά από αποβολή, διαγνώστηκε με ρήξη σάλπιγγας, κάτι που απαίτησε άμεση χειρουργική επέμβαση «μέσα σε μία ώρα». Τότε είχε ανακοινώσει την ακύρωση κάποιων συναυλιών, σημειώνοντας ότι το έκανε για λόγους που «δεν αισθανόταν αρκετά δυνατή να αποκαλύψει».

Η Welch παραδέχτηκε ότι η αποβολή την κατέβαλε, αλλά ακολούθησε τις ιατρικές συμβουλές που της επέτρεπαν να συνεχίσει τις εμφανίσεις της. Ακόμη και σε μεγάλη συναυλία στην Κορνουάλη, όπου αισθανόταν αδυναμία, κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Λίγο αργότερα όμως, εξετάσεις έδειξαν ότι είχε «τόσο αίμα στην κοιλιά όσο χωράει ένα κουτάκι αναψυκτικό».

Οι γιατροί της είπαν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα για να αφαιρεθεί η σάλπιγγα.

Mία στις 90 εγκυμοσύνες στη Βρετανία είναι εξωμήτριες

Σύμφωνα με το NHS, περίπου μία στις 90 εγκυμοσύνες στη Βρετανία είναι εξωμήτριες και εμφανίζονται όταν το γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτευτεί εκτός μήτρας, αναφέρει το BBC.

Τα συμπτώματα συνήθως παρουσιάζονται ανάμεσα στην 4η και τη 12η εβδομάδα, με πόνο χαμηλά στη μία πλευρά της κοιλιάς ή στον ώμο. Αν δεν υπάρξει διάγνωση εγκαίρως, η σάλπιγγα μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει θανατηφόρα αιμορραγία, κάτι που απαιτεί άμεσο χειρουργείο.

Η Welch αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο τον νέο της δίσκο με τίτλο Everybody Scream.

*Κεντρική Φωτογραφία: Florence Welch, Πηγή: Instagram @florence