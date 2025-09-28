newspaper
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak
Διεθνής Οικονομία 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak

Μετά το χάλκινο της εθνικής, οι αθλητικές συζητήσεις στρέφονται στο μπάσκετ και στο κορυφαίο πρωτάθλημα NBA και φυσικά πολλοί σκέφτονται τις αστρονομικές αμοιβές των κορυφαίων παικτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Spotlight

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν 2025-26 αντικατοπτρίζουν τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ του πρωταθλήματος που κλείνουν επικερδείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων νέων επεκτάσεων συμβολαίων που υπογράφηκαν αυτό το καλοκαίρι.

Αυτή τη στιγμή, κανένας παίκτης δεν ξεπερνά το όριο των 60 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι αυτή η γυάλινη οροφή θα καταρρεύσει στο εγγύς μέλλον.

Πολλοί από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του NBA έχουν συμβόλαια που θεωρούνται συμφωνίες μέγιστου μισθού, αλλά οι μισθοί για την περίοδο 2025/26 για αυτούς τους παίκτες ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το πότε ο παίκτης υπέγραψε το συμβόλαιό του και πόση εμπειρία έχει στο NBA.

Πως καθορίζονται οι μισθοί

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΝΒΑ οι μισθοί καθορίζονται από ένα μείγμα κανόνων του πρωταθλήματος (συλλογική σύμβαση εργασίας), όρια μισθολογικού ορίου και παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένα τους παίκτες, όπως το ταλέντο, η εμπειρία και η εμπορευσιμότητα. Ακολουθεί η ανάλυση:

1. Το ανώτατο όριο μισθών

Το NBA λειτουργεί με ένα ήπιο ανώτατο όριο μισθών (ένα όριο στο πόσα μπορεί να ξοδέψει κάθε ομάδα στους μισθούς των παικτών).

Για τη σεζόν 2025–26, το προβλεπόμενο ανώτατο όριο μισθών είναι περίπου 141 εκατομμύρια δολάρια ανά ομάδα.

Οι ομάδες μπορούν να υπερβούν αυτό το ανώτατο όριο υπό ορισμένες εξαιρέσεις (π.χ. δικαιώματα Bird, εξαιρέσεις μεσαίου επιπέδου).

2. Μέγιστοι Μισθοί («Μέγιστα Συμβόλαια»)

Ο μέγιστος μισθός που μπορεί να κερδίσει ένας παίκτης συνδέεται με το όριο μισθών και τα έτη υπηρεσίας του:

0–6 έτη στο NBA: μέγιστο ~25% του ορίου

7–9 έτη: μέγιστο ~30% του ορίου

10+ έτη: μέγιστο ~35% του ορίου

Για παράδειγμα, το 2025, ένας βετεράνος με 10 χρόνια εμπειρίας θα μπορούσε να υπογράψει ένα συμβόλαιο αξίας ~35% του ορίου = ~49 εκατομμύρια δολάρια/έτος (πριν από αυξήσεις και κλιμακωτές αποδοχές).

 3. Τύποι Συμβολαίων

Συμβόλαια Κλίμακας Πρωτάρηδων – Σταθερή κλίμακα αμοιβών για επιλογές πρώτου γύρου.

Ελάχιστα Συμβόλαια – Κλίμακα που βασίζεται στα έτη υπηρεσίας (οι βετεράνοι παίκτες κερδίζουν περισσότερα από τους πρωτάρηδες με ελάχιστες συμφωνίες).

Επεκτάσεις Ορισμένων Παικτών (Supermax) – Επιτρέπει στις ομάδες να ανανεώσουν τις συμβάσεις των αστέρων τους για έως και 35% του ορίου με μεγαλύτερες αυξήσεις.

Εξαιρέσεις Μεσαίου Επιπέδου, Διετίας – Επιτρέψτε στις ομάδες με περιορισμένο μισθό να εξακολουθούν να υπογράφουν ελεύθερους παίκτες.

4. Αυξήσεις και Κίνητρα

Τα συμβόλαια μπορούν να περιλαμβάνουν ετήσιες αυξήσεις (έως 8% εάν υπογράφεται εκ νέου με την ίδια ομάδα, 5% εάν υπογράφεται αλλού).

Κίνητρα απόδοσης: All-NBA, MVP, μπόνους απόδοσης ομάδας, κ.λπ.

Παράδειγμα: Η συμφωνία supermax του Joel Embiid κλιμακώθηκε επειδή κέρδισε το βραβείο MVP το 2023.

5. Παράγοντες Αγοράς & Διαπραγμάτευσης

Αξία Παίκτη: Αστέρια όπως ο Curry ή ο Jokić πιέζουν για μέγιστους μισθούς.

Ανάγκες ομάδας & μέγεθος αγοράς: Οι μεγαλύτερες αγορές (Νέα Υόρκη, Λουιζιάνα) συχνά πληρώνουν περισσότερα για να προσελκύσουν ταλέντα.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ): Ορίζει όλους τους κανόνες—οι παίκτες δεν μπορούν απλώς να διαπραγματεύονται εκτός συστήματος.

Σύμφωνα λοιπόν με το NBA, οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες είναι οι εξής: 

Στίβεν Κάρι (Golden State Warriors) – 59,6 εκατομμύρια δολάρια

Ο Κάρι παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης μπαίνοντας στη σεζόν του 2025, κερδίζοντας σχεδόν 60 εκατομμύρια δολάρια στον πρώτο χρόνο της μεγάλης επέκτασης του συμβολαίου του.

Το συμβόλαιό του φέρεται να εγγυάται πάνω από 122 εκατομμύρια δολάρια που εκτείνονται σε δύο σεζόν, υπογραμμίζοντας την ιδιότητά του ως αναμφισβήτητα ο καλύτερος σουτέρ όλων των εποχών και κεντρικός παίκτης του πρωταθλήματος.

Τζόελ Εμπίντ (Philadelphia 76ers) – 55,2 εκατομμύρια δολάρια

Ο εν ενεργεία MVP για πολλές σεζόν, ο Εμπίντ έχει δεσμευτεί σε μια τεράστια συμφωνία με τη Φιλαδέλφεια, λαμβάνοντας πάνω από 55 εκατομμύρια δολάρια το 2025 και συνολικά σχεδόν 176 εκατομμύρια δολάρια εγγυημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου του.

Νίκολα Γιόκιτς (Denver Nuggets) – 55,2 εκατομμύρια δολάρια

Ο Γιόκιτς ισοφαρίζει τον κορυφαίο μισθό του Εμπίντ ως δύο φορές MVP του NBA. Το συμβόλαιό του εκτείνεται έως το 2029 με εγγυημένους μισθούς που ξεπερνούν τα 114 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας τον ρόλο του ως ένας από τους πιο κυρίαρχους παίκτες του πρωταθλήματος σε ιστορική κλίμακα μισθών.

Παρόλα αυτά υπάρχει μια διαφορά στα αναφερόμενα διαφόρων site  σχετικά με την τελική κατάταξη, αν δηλαδή θα πρέπει να είναι δεύτερος ή τρίτος εφόσον βγάζει τα ίδια με τον Εμπίντ.

Κέβιν Ντουράντ (Huston Rockets) – 54,7 εκατομμύρια δολάρια

Ο Ντουράντ, που εξακολουθεί να είναι ένας κορυφαίος σκόρερ και βασικός βετεράνος ηγέτης, κερδίζει πάνω από 54 εκατομμύρια δολάρια για την αγωνιστική περίοδο του 2025. Η επέκταση του συμβολαίου του σηματοδοτεί τη δέσμευση του Χιούστον να χτίσει γύρω του με φιλοδοξίες για πρωτάθλημα.

Τζέισον Τέιτουμ (Boston Celtics) – 54,1 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τέιτουμ ξεκινά μια νέα φάση με μια τεράστια πολυετή επέκταση αξίας άνω των 240 εκατομμυρίων δολαρίων, εγγυημένη. Ένας από τους καλύτερους αμφίδρομους επιθετικούς του πρωταθλήματος, είναι κρίσιμος για τα σχέδια βιώσιμης επιτυχίας της Βοστώνης.

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Milwaukee Bucks) – 54,1 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Greek Freak» συνεχίζει να έχει ένα από τα πιο επιβλητικά σωματικά προφίλ στο NBA. Κυρίαρχος στο transition, στην άμυνα και στην επίθεση, ο Γιάννης ανταμείβεται ανάλογα. Ο υψηλός μισθός του είναι μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδίου του Μιλγουόκι γύρω του. Ο δύο φορές MVP συνεχίζει να αμείβεται πλουσιοπάροχα, εδραιώνοντας το παράθυρο πρωταθλήματος του Μιλγουόκι μ.

Άντονι Ντέιβις (Dallas Mavericks) – 54,1 εκατομμύρια δολάρια

Πρόσφατα αποκτημένος από το Ντάλας, ο Ντέιβις διαθέτει έναν τεράστιο μισθό ως ακρογωνιαίο λίθο των φιλοδοξιών της ομάδας. Το μεγάλο συμβόλαιό του αντανακλά την ελίτ του όταν είναι υγιής.

Τζίμι Μπάτλερ (Golden State Warriors) – 54,1 εκατομμύρια δολάρια

Μετά τη μεταγραφή του στο Γκόλντεν Στέιτ, ο Μπάτλερ παραμένει μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του πρωταθλήματος, με μια συμφωνία που εξασφαλίζει τις υπηρεσίες του για πολλές σεζόν, αποτιμώντας τον σε σχεδόν 111 εκατομμύρια δολάρια εγγυημένα.

Ντέμιαν Λίλαρντ (Milwaukee Bucks) – 54,1 εκατομμύρια δολάρια

Ο μισθός του Λίλαρντ ευθυγραμμίζεται με άλλα συμβόλαια σούπερ σταρ, τοποθετώντας τον ως βασική παρουσία δίπλα στον Γιάννη στην προσπάθεια του Μιλγουόκι για έναν τίτλο NBA.

Μπράντλεϊ Μπιλ (Phoenix Suns) – 53,7 εκατομμύρια δολάρια

Ο Μπιλ συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα, εξασφαλίζοντας μια σημαντική πληρωμή ως ο κορυφαίος σκόρερ των Suns και ένα ζωτικό κομμάτι της ομάδας τους.

Αξιοσημείωτη Αναφορά: Σάι Γκιλτζέους Αλεξάντερ

Η πρόσφατη επέκταση του supermax συμβολαίου του Σάι Γκιλτζέους Αλεξάντερ εγγυάται ότι σύντομα θα καταρρίψει τα ρεκόρ μισθών του NBA, αλλά για τη σεζόν 2025-26, ο μισθός του – περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια – εξακολουθεί να υπολείπεται των υψηλόμισθων όπως ο Στίβεν Κάρι και ο Joel Embiid, οι οποίοι αναμένεται να κερδίσουν σχεδόν 60 εκατομμύρια δολάρια.

Το ιστορικό τετραετές συμβόλαιο των 285 εκατομμυρίων δολαρίων της SGA δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2027-28, όταν ο ετήσιος μισθός του θα εκτοξευθεί, καθιστώντας τον τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του πρωταθλήματος με πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Έτσι, ενώ το συνολικό συμβόλαιό του είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA, καταξιωμένοι αστέρες όπως ο Κάρι παραμένουν οι πιο ακριβοπληρωμένοι για την επερχόμενη σεζόν, με τις ημέρες ρεκόρ της Αλεξάντερ να πλησιάζουν.

Τάσεις της Αγοράς και Επιπτώσεις Συμβολαίων

Οι νέοι μισθοί υπογραμμίζουν τον ταχύτατο πληθωρισμό των συμβολαίων του NBA μετά από τηλεοπτικές συμφωνίες, παγκόσμια επέκταση και επικερδείς χορηγίες.

Οι κορυφαίοι παίκτες πλέον λαμβάνουν μισθούς κοντά στα 60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, με τις πολυετείς εγγυήσεις να πλησιάζουν το ένα τέταρτο του δισεκατομμυρίου δολαρίων ή και περισσότερο για τους ακρογωνιαίους λίθους του franchise.

Οι σημαντικές επεκτάσεις συμβολαίων αυτού του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Γκιλτζέους Αλεξάντερ, έχουν ανεβάσει περαιτέρω το ανώτατο όριο, υπογραμμίζοντας την οικονομική ανάπτυξη του NBA και τον έντονο ανταγωνισμό για τα ταλέντα των σούπερ σταρ.

Πηγή: ot.gr

Vita.gr
