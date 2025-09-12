Το NBA και μια διαφήμιση γεμάτη… σούπερ σταρ για το «χρυσό» deal με το Prime (vid)

Το NBA αλλάζει σελίδα στις τηλεοπτικές του μεταδόσεις, μετά από 36 χρόνια συνεργασίας με το ΤΝΤ, υπογράφοντας ιστορικό συμβόλαιο 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 11 χρόνια με το Amazon Prime, στο μεγαλύτερο deal όλων των εποχών.

Η νέα συμφωνία συνοδεύεται από μια εντυπωσιακή διαφήμιση 31 δευτερολέπτων στην οποία πρωταγωνιστούν οι Λούκα Ντόντσιτς, Μπλέικ Γκρίφιν, Ντιρκ Νοβίτσκι, Ντόνοβαν Μίτσελ και Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Το ευφάνταστο βίντεο με τους αστέρες του NBA

Luka Doncic in Amazon Prime’s new NBA commercial 🪄 pic.twitter.com/qNfX06TlVo — LakeShowYo (@LakeShowYo) September 12, 2025

Ο Γκρίφιν και η παρουσιάστρια Τέιλορ Ρουκς εμφανίζονται ως διανομείς Amazon και φτάνουν στην πόρτα ενός πελάτη με υπερμεγέθη κουτιά. Από τα κουτιά «βγαίνουν» ο Ντόντσιτς και ο Μίτσελ, ενώ ο Γκρίφιν λέει: «Το Prime φέρνει το NBA» και η Ρουκς προσθέτει: «Κανονική περίοδος, Emirates NBA Cup, SoFi play-in tournament, playoffs, League Pass», δημιουργώντας μια χιουμοριστική και δυναμική εισαγωγή στην νέα εποχή των μεταδόσεων.

Η συμφωνία και οι αριθμοί

Η συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη τηλεοπτική κίνηση της λίγκας εδώ και δεκαετίες, με συνολικό κόστος 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 11 χρόνια. Το Prime θα παρουσιάσει αποκλειστικά 66 αγώνες κανονικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένου ενός διπλού αγώνα την πρώτη εβδομάδα της σεζόν, ενός ειδικού αγώνα για το Black Friday και όλων των αγώνων από τους Knockout Rounds του Emirates NBA Cup, περιλαμβανομένων των Ημιτελικών και Τελικών.

Επιπλέον, θα καλύπτει αποκλειστικά το SoFi NBA Play-In Tournament, τους αγώνες του πρώτου και δεύτερου γύρου των playoffs και τα Conference Finals για έξι από τα 11 χρόνια της συμφωνίας. Η διεθνής κάλυψη περιλαμβάνει χώρες όπως Μεξικό, Βραζιλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, με τουλάχιστον 20 επιπλέον αγώνες prime time κάθε χρόνο και τους NBA Finals σε έξι από τα 11 χρόνια. Τα Prime Video Channels θα λειτουργούν ως στρατηγικός συνεργάτης και παγκόσμιος προορισμός για το NBA League Pass.

Η επέκταση στο WNBA

Παράλληλα, το Prime Video υπέγραψε νέα 11ετή συμφωνία με τη WNBA, ξεκινώντας από το 2026, καλύπτοντας αποκλειστικά 30 αγώνες κανονικής περιόδου ανά σεζόν, συμπεριλαμβανομένου του Championship Game του WNBA Commissioner’s Cup. Στα playoffs θα μεταδίδονται αποκλειστικά μια σειρά πρώτου γύρου κάθε χρόνο, επτά σειρές Ημιτελικών και τρεις WNBA Finals συνολικά. Το Prime Video θα παρέχει επίσης παγκόσμια πρόσβαση στο WNBA League Pass, εκτός Μείζονος Κίνας, Πολωνίας, Δανίας, Σουηδίας, Φινλανδίας, Νορβηγίας και Ολλανδίας.

Η νέα συμφωνία φέρνει το NBA και το WNBA πιο κοντά στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, ενισχύοντας την προβολή των κορυφαίων παικτών και των σημαντικών διοργανώσεων σε διεθνές επίπεδο.