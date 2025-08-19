Ο Γιόκιτς χαλαρώνει παίζοντας NBA 2K με τον… εαυτό του (vid)

Όταν ο Νίκολα Γιόκιτς δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις σπανίως ασχολείται με… κάθε μορφή μπάσκετ, αφού είναι γνωστό ότι ο «Τζόκερ» βλέπει το σπορ ως μια τυπική… δουλειά.

Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, όταν η παρέα το «σηκώνει», τότε ο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς και της Εθνικής Σερβίας, χαλαρώνει με video games και την ψηφιακή version του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, το γνωστό NBA 2K.

Στο τελευταίο video που έγινε viral, ο Γιόκιτς μάλιστα φαίνεται πως δεν είχε κανένα πρόβλημα με το να… περιαυτολογήσει, επιλέγοντας να ελέγξει -ποιον άλλο- τον εαυτό του στο περίφημο βιντεοπαιχνίδι.

Στο εν λόγω clip, ο Σέρβος σέντερ φαίνεται να απολαμβάνει λίγες στιγμές χαλάρωσης πριν το Eurobasket 2025 όπου θα συμμετάσχει με τη Σερβία, αποτελώντας φυσικά ένα από τα τεράστια ονόματα του τουρνουά.

Μάλιστα, δείχνει να τα πηγαίνει… αρκετά καλά και στο «ψηφιακό» μπάσκετ, αφού και αυτή η εκδοχή του εαυτού του είναι κορυφαία!

