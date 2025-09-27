Κυπριακές διπλωματικές πηγές: Δυσκολίες στην ολοκλήρωση του έργου του καλωδίου – «Κυρίως με τη στάση της Τουρκίας»
Δυσκολίες θεωρούν ότι υπάρχουν στην ολοκλήρωση του καλωδίου GSI κυπριακές διπλωματικές πηγές
Κυπριακές διπλωματικές πηγές ανάφεραν ότι η ολοκλήρωση του έργου του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια.
«Ο GSI είναι ένα έργο κοινού συμφέροντος, για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ», δήλωσαν μεταξύ άλλων.
Υπάρχουν δυσκολίες στο έργο του καλωδίου
Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας στο πεδίο τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη», διευκρινίζοντας ότι «υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της Τουρκίας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Είναι ζήτημα γεωπολιτικού και οικονομικού ρίσκου, αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας στο ζήτημα αυτό, που είναι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη καταβάλει 657 εκατ.» τονίζουν οι ίδιες πηγές.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις του υπονόησε πως τελικά η Λευκωσία είναι έτοιμη να εγκαταλείψει το έργο.
Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε στην Καθημερινή Κύπρου χαρακτηριστικά ότι «έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».
