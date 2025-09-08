newspaper
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
A
A
Spotlight

Τι συμβαίνει τελικά με το καλώδιο Great Sea Interconnector (GSI); Πόσο εφαρμόζεται τελικά και σε αυτό το ζήτημα, ένα θέμα συγκρουόμενων και όχι παράλληλων και σε σχέση με τρίτους συμφερόντων Αθηνών και Λευκωσίας, εκείνο το περιλάλητο νέο δόγμα της ειλικρίνειας αντί της προσποίησης ότι όλα πάνε περίφημα, το οποίο δόγμα υιοθέτησαν οι δύο ηγέτες λίγο μετά την εκλογή Χριστοδουλίδη τον Φεβρουάριο του 2023;

Η Λευκωσία επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους για να μην προκληθεί κι άλλη ζημιά στις σχέσεις των δύο χωρών

Η απάντηση είναι πως σε αυτή την ιστορία η ειλικρίνεια σίγουρα δεν είναι ο βασικός πρωταγωνιστής. Και η διαχείριση θυμίζει τις δεκαετίες των… ανείπωτων περισσότερο. Τότε που όσα προέκυπταν έπρεπε, στο όνομα της «εθνικής ενότητας», να συζητούνται εν κρυπτώ, ενώ στις πλείστες των περιπτώσεων δεν γινόταν καν αυτή η μορφή συζήτησης.

Η υπόθεση GSI έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας και όσο κι αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνιζε εμφαντικά τις προάλλες ότι το πρόβλημα είναι με τον ΑΔΜΗΕ και όχι με την κυβέρνηση στην Αθήνα, είναι ολοφάνερο ότι αυτό το πρόβλημα προκαλεί σίγουρα ζημιά στις σχέσεις των δύο κυβερνήσεων. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι, σχεδόν δύο 24ωρα μετά, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχε υπάρξει καμία επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη.

Οταν ρωτήσαμε αρμόδια πηγή για το εάν υπάρχει προγραμματισμός για να γίνει κάτι τέτοιο, η απάντηση που λάβαμε ήταν αρνητική. H δε απάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη όταν ερωτήθηκε το βράδυ της Τετάρτης εάν συζήτησε το θέμα με τον πρωθυπουργό ήταν έξυπνα διπλωματική, καθώς η ερώτηση ακολουθούσε τις υποδείξεις του κύπριου προέδρου ότι ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να κάνει αυτό που του αναλογεί. Ο πρόεδρος της Κύπρου είχε πει, λοιπόν, ότι το έχει συζητήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πως συμφωνούν για την ανάγκη υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου που είναι και έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η συζήτηση αυτή όμως δεν έγινε μετά τα γεγονότα της Τετάρτης αλλά πολύ πιο πριν.

Η μόνιμη επωδός στη Λευκωσία έπειτα από κάθε διατύπωση και επεξήγηση είναι πως «το πρόβλημα είναι ο ΑΔΜΗΕ» και όχι η Αθήνα. Ρωτήσαμε λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα με τον ΑΔΜΗΕ; Εδώ και έντεκα μήνες, μας ελέχθη, ο ΑΔΜΗΕ παλινδρομεί συνεχώς. Τη μία θα βγάλει NAVTEX, την άλλη την αποσύρει, τώρα μιλάει για τον Σεπτέμβρη και τίποτα δεν γίνεται, κατά την έκφραση της πηγής αυτής.

Ο ΑΔΜΗΕ και οι έρευνες

Στη Λευκωσία επίσης υπάρχει η αίσθηση ότι η Αθήνα λειτουργεί ωσάν η ίδια να εκπροσωπεί τον ΑΔΜΗΕ. Ναι μεν, μας είπε η ίδια πάντα πηγή, το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, πλην όμως είναι ακατανόητη από κυπριακής πλευράς αυτή η ταύτιση. Ο ΑΔΜΗΕ, συνέχισε η ίδια πηγή, είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου και η Κυπριακή Δημοκρατία ξεκαθαρίζει πως εάν ο ΑΔΜΗΕ τηρήσει τα όσα του αναλογούν τότε όλα θα προχωρήσουν και στο επόμενο βήμα που είναι αυτό που ζητείται από την κυπριακή πλευρά.

Σε ερώτηση εάν η δυσπιστία προς τον ΑΔΜΗΕ έχει να κάνει και με την έρευνα την οποία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – και η οποία τον αφορά – η απάντηση ήταν κατηγορηματικά αρνητική μαζί με τη διευκρίνιση ότι δεν πρόκειται για δυστοκία αλλά για απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων.

Ανάμεσα στις γραμμές, πάντως, διακρίνει κανείς και μια άλλη επιφύλαξης από κυπριακής πλευράς. Κρυμμένη και αυτή στην εκατέρωθεν πρακτική των μισολόγων των τελευταίων 24ωρων και την καθόλου εποικοδομητική ασάφεια των όσων δημοσίως δηλώνονται, η επιφύλαξη αυτή φαίνεται πως συνδέεται με την εκτίμηση ότι η Αθήνα, παρά τα όσα λέει δημοσίως, κάνει δεύτερες σκέψεις για το όλο πρότζεκτ μετά και τις τουρκικές αντιδράσεις. Κρίνοντας πως δεν θα ήθελε να ρισκάρει να τραβήξει στα άκρα τη σύγκρουση με την Τουρκία. Μαζί και η υποψία πως, ίσως, η ιδανική λύση να είναι το αδιέξοδο να φορτωθεί στην Κύπρο.

Ενοχλημένοι

Ενδεικτική είναι και η απορία η οποία εξ αρχής διατυπώθηκε, γιατί ενώ η συνέντευξη του κύπριου υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού δημοσιεύθηκε την Κυριακή – και ενώ δεν ειπώθηκε κάτι που δεν είχε ειπωθεί και παλαιότερα, πάντα αυτή ήταν η θέση Κεραυνού και αυτό είναι γεγονός -, τρεις ολόκληρες μέρες μετά υπήρξε μια επαναφορά της συνέντευξης την οποία ακολούθησε μία έντονη κριτική με υπονοούμενα ότι η Λευκωσία επιδιώκει να φορτώσει το κόστος στον έλληνα φορολογούμενο, όχι από ένα αλλά από περισσότερα κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα.

Κάτι που η Λευκωσία δεν δείχνει να το θεωρεί τυχαίο και σίγουρα το ύφος και οι διατυπώσεις την έχουν ενοχλήσει. Ωστόσο, φαίνεται πως επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους προκειμένου να μην προκληθεί κι άλλη ζημιά στις σχέσεις των δύο χωρών, εξού και «το πρόβλημα είναι ο ΑΔΜΗΕ» και όχι η Αθήνα.

Πέρα από τις υποψίες του ενός για τον άλλον πάντως και τις εκατέρωθεν μπηχτές, το δάσος που χάνεται για το δέντρο είναι πως το πρότζεκτ GSI είναι, πρώτον, ένα έργο πολύ σημαντικό για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση η οποία θα το χρηματοδοτήσει με 657 εκατομμύρια ευρώ, όπως είναι βέβαια και για το Ισραήλ και για την Ελλάδα. Περισσότερο όμως από όλους, η επιτυχής κατάληξη της προσπάθειας και της υλοποίησης του έργου, την Κύπρο είναι που ευνοεί, καθώς το νησί είναι απομονωμένο ενεργειακά, εξαρτάται από το πετρέλαιο για τον ηλεκτρισμό και το πληρώνει διπλά αφού η ΕΕ επιβάλλει στην Κύπρο υψηλά πρόστιμα για τους ρύπους.

Οπως είναι βέβαια και ένα ημικατεχόμενο νησί με την Τουρκία να το απειλεί και με την ενεργειακή ασφάλεια να είναι θέμα ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα. Μέρος κι αυτό του δάσους το οποίο χάνεται στις συζητήσεις των ημερών.

Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
ΗΠΑ 08.09.25

Πλήρη ανεξαρτησία της Fed ζητά κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.

Σύνταξη
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας
Παρέμβαση CEPS 07.09.25

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας

Το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τον ρυθμιστικό της ρόλο, για να επιβιώσει της εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;
Tesla 05.09.25

Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;

Αυτή τη στιγμήμη, η καθαρή αξία του Μασκ ανέρχεται σε 430 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, καθιστώντας τον τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 08.09.25

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση
Αειφορία 08.09.25

Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση

Με τη σύμπραξη τοπικής κοινωνίας, δήμου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα χαράσσει ένα πλάνο προστασίας του ρημαγμένου βυθού του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Agro-in 08.09.25

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο»

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Νέα Ζηλανδία: Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του
Νέα Ζηλανδία 08.09.25

Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών στη Νέα Ζηλανδία να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα

Σύνταξη
Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5
Ιστορίες πρακτόρων 08.09.25

Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5

Μία από τις διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η MI5, αποφάσισε να φανερώσει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της και «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν εκεί

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών
Κόσμος 08.09.25

Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την ένταξη χωρών στην ένωση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης, με την ένταξη της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρευνα Lancet: Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει
Έρευνα Lancet 08.09.25

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»
«Fly with me» 08.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε κάτι που εκνεύρισε τον συμπρωταγωνιστή του, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τελειώνει το ουράνιο!
Γεωπολιτικά πρόβληματα 08.09.25

Τελειώνει το ουράνιο!

 Ο πυρηνικός «αναγεννησιακός» κόσμος και το σύννεφο του ουρανίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Κωνσταντίνος Κόμπος 08.09.25

Η Κύπρος υποστηρίζει την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ

«Υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Κόμπος την προοπτική προσχώσησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τονίζοντας ότι η Κύπρος την υποστηρίζει.

Σύνταξη
