Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ευρώπη, αλλά και τις τιμές της ενέργειας μίλησε στο ΟΤ FORUM ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ.

Ο κ. Τσάφος απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων του ΟΤ, Χρήστου Κολώνα και Αθανασίας Ακρίβου, τόνισε ότι το ζήτημα με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο είναι ένα θέμα εν εξελίξει: «Υπήρχε μία ρυθμιστική απόφαση από την κυπριακή πλευρά, η οποία για να το πούμε έτσι πολύ απλά αναγνώριζε έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπήρχε μία πληρωμή από την κυπριακή πλευρά για αυτό το μεγάλο έργο που είναι υπό κατασκευή. Παράλληλα είχαμε κάποιες διαφορετικές δηλώσεις από μέλη της κυπριακής κυβέρνησης, οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε την εικόνα και να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η η στάση της κυπριακής κυβέρνησης»

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι η Αθήνα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τη Λευκωσία ώστε να αποσαφηνιστεί αυτή αυτή η εικόνα.

<br />

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ερωτηθείς για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αν αυτή μπορεί να φρενάρει διαδικασίες και εξελίξεις, ο υφυπουργός Ενέργειας επανέλαβε ότι «είμαστε όλοι σε μία αξιολόγηση αυτών των νέων, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε ακριβώς τι ερευνάται».

«Θα έλεγα ότι δεν έχουμε ακόμα την πλήρη εικόνα τι έχει γίνει για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι επιπτώσεις έχει αυτή η αυτή η έρευνα», εξήγησε

«Η Κύπρος είναι το ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς, το οποίο είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο σύστημα και αν σκεφτείτε ότι εμείς ως ελληνική κυβέρνηση λέμε ότι το να είμαστε εμείς στο άκρο της Ευρώπης μας κοστίζει, πόσο μάλλον σκεφτείτε τι επιπτώσεις έχει αυτό για μία χώρα που δεν είναι καν διασυνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό σύστημα. Οπότε υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και να ενσωματωθεί πλήρως η Κύπρος το στο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας», υπογράμμισε.

Οι τιμές της ενέργειας

Κληθείς να σχολιάσει τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφηκαν στις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη, αλλά και τις υψηλές τιμές κυρίως σε χώρες του Νότου, ο κ. Τσάφος περιέγραψε την εικόνα που επικρατούσε το περασμένο έτος: «Καταγράφηκαν υψηλές τιμές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, αλλά και μία τεράστια απόκλιση μεταξύ των τιμών στη μία μεριά της Ευρώπης, ξεκινώντας από την Ουγγαρία από την μία πλευρά και την Αυστρία στην άλλη».

«Αυτή η μεγάλη απόκλιση μας δημιούργησε ένα μεγάλο προβληματισμό και σε αυτό που μας οδήγησε η ανάλυσή μας είναι ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε διασυνδέσεις αλλά αυτές δεν αξιοποιούνται στο έπακρο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό ακριβώς ήθελαν να αναδείξουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: «Διότι αν η διάγνωση είναι “δεν έχουμε διασυνδέσεις, πιέσουμε για διασυνδέσεις” αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα θα λυθεί σε 10 χρόνια, ενώ αν η διάγνωση είναι “έχουμε διασυνδέσεις αλλά δεν αξιοποιούνται”, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί άμεσα», εξήγησε.

«Υπήρχε ένα τεράστια κινητοποίηση φέτος το καλοκαίρι για ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ των των χωρών. Αυτό βοήθησε και είδαμε μία τεράστια αποκλιμάκωση των τιμών σε σχέση με πέρυσι» είπε, προσθέτοντας ότι η τιμή στην Ελλάδα έφτασε φέτος να είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, «άρα όχι απλά υπήρχε μια ευρωπαϊκή αποκλιμάκωση αλλά και ότι η Ελλάδα είχε πιο φθηνή τιμή από χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, αυτή η Ολλανδία, η Δανία, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά στη χώρα ».

Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Τσάφο οδήγησε και στη μεγάλη αποκλιμάκωση των τιμών στα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο.

Παρεμβάσεις στην αγορά

Ο υφυπουργός Ενέργεια υπενθύμισε ότι από το 2021 η κυβέρνηση έχει κάνει γύρω στις 4-5 διαφορετικές παρεμβάσεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας με αιχμή τα υπερκέρδη, και πρόσθεσε ότι παρατηρηθούν και στο μέλλον σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά έχει αρκετά εργαλείο στην εργαλειοθήκη της για να να παρέμβει και πάλι να χρειαστεί.

Πηγή: ΟΤ