Βιγιαρεάλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0: Τρίποντο με «υπογραφή» Μολέιρο
Ο Μολέιρο σκόραρε στο 77’ και έδωσε το τρίποντο της νίκης στην Βιγιαρεάλ.
Με γκολ του Μολέιρο στο 77’, η Βιγιαρεάλ επικράτησε εντός έδρας της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Με αυτή τη νίκη η Βιγιαρεάλ ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, στους 10 και στην 8η θέση η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.
Η Βιγιαρεάλ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και στο 5ο λεπτό έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία με τους Παρτέι και Πεπέ. Στο 17’ η Αθλέτικ Μπιλμπάο απείλησε με τον Σανθέτ, ενώ στο 27’ έφτασε κοντά στο γκολ με τον Γκουρουθέτα, αλλά ο Λουίς Ζούνιορ του είπε «όχι». Ένα λεπτό αργότερα, ο Μικαουτάτζε έκανε την προβολή μέσα από την μικρή περιοχή, αλλά ο Σιμόν είχε την απάντηση και κράτησε το μηδέν για την Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Στο 58’ ο Πέπε γέμισε από τα αριστερά, ο Μαρίν έκανε επαφή με την μπάλα, αλλά την έστειλε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 77’ όμως η Βιγιαρεάλ βρήκε το γκολ που έψαχνε, με τον Μολέιρο, ο οποίος σκόραρε με εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή.
Στο 83’ η Αθλέτικ Μπιλμπάο έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, αλλά το σουτ του Ρέγκο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Οι συνθέσεις:
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Λουίς Ζούνιορ, Μουρίνο, Μαρίν, Βέιγκα, Καρδόνα, Σόλομον(72’ Ονβουασέγι), Γκέιγ, Παρτέι(72’ Μολέιρο), Ακχομά(46’ Μπιουκάναν), Μικαουτάτζε(72’ Παρέχο), Πεπέ
ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Μπερσίτσε, Λαπόρτ, Βίβιαν, Λέκουε, Ντε Γαλαρέτα(68’ Βέσγα, 75’ Ρέγκο), Σανθέτ, Χαουρεγκιθάρ, Ινιάκι Γουίλιαμς(75’ Σάναντι), Γκόμεθ(56’ Ναβάρο), Γκουρουθέτα (68’ Αρέζο)
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Ζιρόνα – Εσπανιόλ 0-0
Χετάφε – Λεβάντε 1-1
Ατλέτικο – Ρεάλ 5-2
Μαγιόρκα – Αλαβές 1-0
Βιγιαρέαλ – Αθλέτικ 1-0
28/09 15:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
28/09 17:15 Έλτσε – Θέλτα
28/09 19:30 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ
28/09 22:00 Μπέτις – Οσασούνα
29/09 22:00 Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
03/10 22:00 Οσασούνα – Χετάφε
04/10 15:00 Οβιέδο – Λεβάντε
04/10 17:15 Ζιρόνα – Βαλένθια
04/10 19:30 Αθλέτικ – Μαγιόρκα
04/10 22:00 Ρεάλ – Βιγιαρεάλ
05/10 15:00 Αλαβές – Έλτσε
05/10 17:15 Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
05/10 19:30 Εσπανιόλ – Μπέτις
05/10 19:30 Σοσιεδάδ – Βαγιεκάνο
05/10 22:00 Θέλτα – Ατλέτικο
