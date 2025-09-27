Βιγιαρεάλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0: Τρίποντο με «υπογραφή» Μολέιρο

Με γκολ του Μολέιρο στο 77’, η Βιγιαρεάλ επικράτησε εντός έδρας της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Με αυτή τη νίκη η Βιγιαρεάλ ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, στους 10 και στην 8η θέση η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Η Βιγιαρεάλ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και στο 5ο λεπτό έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία με τους Παρτέι και Πεπέ. Στο 17’ η Αθλέτικ Μπιλμπάο απείλησε με τον Σανθέτ, ενώ στο 27’ έφτασε κοντά στο γκολ με τον Γκουρουθέτα, αλλά ο Λουίς Ζούνιορ του είπε «όχι». Ένα λεπτό αργότερα, ο Μικαουτάτζε έκανε την προβολή μέσα από την μικρή περιοχή, αλλά ο Σιμόν είχε την απάντηση και κράτησε το μηδέν για την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Στο 58’ ο Πέπε γέμισε από τα αριστερά, ο Μαρίν έκανε επαφή με την μπάλα, αλλά την έστειλε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 77’ όμως η Βιγιαρεάλ βρήκε το γκολ που έψαχνε, με τον Μολέιρο, ο οποίος σκόραρε με εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή.

Στο 83’ η Αθλέτικ Μπιλμπάο έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, αλλά το σουτ του Ρέγκο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Οι συνθέσεις:

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Λουίς Ζούνιορ, Μουρίνο, Μαρίν, Βέιγκα, Καρδόνα, Σόλομον(72’ Ονβουασέγι), Γκέιγ, Παρτέι(72’ Μολέιρο), Ακχομά(46’ Μπιουκάναν), Μικαουτάτζε(72’ Παρέχο), Πεπέ

ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Μπερσίτσε, Λαπόρτ, Βίβιαν, Λέκουε, Ντε Γαλαρέτα(68’ Βέσγα, 75’ Ρέγκο), Σανθέτ, Χαουρεγκιθάρ, Ινιάκι Γουίλιαμς(75’ Σάναντι), Γκόμεθ(56’ Ναβάρο), Γκουρουθέτα (68’ Αρέζο)

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Ζιρόνα – Εσπανιόλ 0-0

Χετάφε – Λεβάντε 1-1

Ατλέτικο – Ρεάλ 5-2

Μαγιόρκα – Αλαβές 1-0

Βιγιαρέαλ – Αθλέτικ 1-0

28/09 15:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

28/09 17:15 Έλτσε – Θέλτα

28/09 19:30 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ

28/09 22:00 Μπέτις – Οσασούνα

29/09 22:00 Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 22:00 Οσασούνα – Χετάφε

04/10 15:00 Οβιέδο – Λεβάντε

04/10 17:15 Ζιρόνα – Βαλένθια

04/10 19:30 Αθλέτικ – Μαγιόρκα

04/10 22:00 Ρεάλ – Βιγιαρεάλ

05/10 15:00 Αλαβές – Έλτσε

05/10 17:15 Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα

05/10 19:30 Εσπανιόλ – Μπέτις

05/10 19:30 Σοσιεδάδ – Βαγιεκάνο

05/10 22:00 Θέλτα – Ατλέτικο