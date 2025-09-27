Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πρόσεχε: Η τελειομανία μπορεί να σε «διαλύσει»
Μάστιγα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:01

Πρόσεχε: Η τελειομανία μπορεί να σε «διαλύσει»

Από τι προκαλείται, ποιες είναι οι συνέπειες και πώς να τη μετριάσετε! Η τελειομανία είναι μια μάστιγα της σύγχρονης εποχής.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Spotlight

Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τελειομανείς, θέλουν να μην υπάρχει ούτε ένα ψεγάδι σε αυτά που εμπλέκονται, κάτι που επηρεάζει την αυτοεκτίμησή τους, κάνοντάς την να εξαρτάται από την άψογη απόδοσή τους. Αν έχετε νιώσει ποτέ ότι τίποτα από ό,τι κάνετε δεν είναι αρκετά καλό, τότε ίσως σας χαρακτηρίζει αυτό που λέμε «τελειομανία». Πολλοί βιώνουν αυτή την αγωνία του να τα κάνουν όλα τέλεια στο σχολείο, στη δουλειά, στις σχέσεις ή ακόμα και στις καθημερινές δραστηριότητες.

Κάποιες φορές, αυτή η ανάγκη μπορεί να τροφοδοτήσει την επιτυχία, την επιμονή και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Όμως, όταν γινόμαστε άκαμπτοι και ανικανοποίητοι, μπορεί να οδηγηθούμε σε άγχος, αναβλητικότητα και εξουθένωση. Ο φόβος της ατέλειας οδηγεί σε καθυστέρηση, η οποία αυξάνει το στρες, κάτι που τελικά μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε αδράνεια.

Το να κατανοήσουμε πώς μπορεί η τελειομανία να βοηθήσει αλλά και να βλάψει, είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας πιο υγιούς ισορροπίας.

Τελειομανία, σημάδια και χαρακτηριστικά

  • Υπερβολικά επικριτική εσωτερική φωνή. Επικεντρώνεται στα λάθη, μεγεθύνει τις αποτυχίες και μειώνει τα επιτεύγματα.
  • Φόβος για λάθη ή αποτυχία. Τα λάθη θεωρούνται απειλή. Μερικές φορές αυτό αποτρέπει την ανάληψη ρίσκων ή την έναρξη νέων εργασιών.
  • Αναβλητικότητα και αποφυγή. Οι υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις οδηγούν σε καθυστέρηση ή αποφυγή, για να μην υπάρξει πιθανότητα αποτυχίας.
  • Δυσκολία στο να γιορτάσει κάποιος τις επιτυχίες του. Οι επιτυχίες δεν αναγνωρίζονται, καθώς η προσοχή μετατοπίζεται αμέσως στο «τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα».
  • Σύνδεση με την αυτοεκτίμηση. «Αν δεν τα καταφέρω τέλεια, δεν αξίζω.»

Υγιής επιμονή VS δυσλειτουργική τελειομανία

  • Υγιής επιμονή: Υψηλοί αλλά ρεαλιστικοί στόχοι, μάθηση από τα λάθη, αυτό-συμπόνια και ευελιξία.
  • Δυσλειτουργική τελειομανία: Άκαμπτα πρότυπα, σκληρή αυτοκριτική, αίσθηση αποτυχίας για οτιδήποτε λιγότερο από το τέλειο.

Είδη τελειομανίας

  • Αυτο-προσανατολισμένη: Υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό, εσωτερική πίεση, αυστηρή αυτοκριτική.
  • Κοινωνικά επιβεβλημένη: Η πεποίθηση ότι οι άλλοι περιμένουν τελειότητα και η αποδοχή εξαρτάται από αυτό.
  • Προσανατολισμένη προς τους άλλους: Απαιτήσεις τελειότητας από τους άλλους, αυστηρά κριτήρια και απογοήτευση όταν δεν τηρούνται.

Τι προκαλεί την τελειομανία;

  • Παιδικές εμπειρίες: Αυστηροί, επικριτικοί ή τελειομανείς γονείς, έπαινος που εξαρτάται από την επίδοση.
  • Προσωπικά χαρακτηριστικά: Υπευθυνότητα, υψηλή ευαισθησία στα λάθη, γενετική προδιάθεση.
  • Πολιτισμικές και κοινωνικές πιέσεις: Ανταγωνιστικά σχολικά περιβάλλοντα, κοινωνικά μέσα που προβάλλουν «τέλειες» εικόνες.

Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

  • Άγχος και ανησυχία: Ισχυρός συσχετισμός με τον φόβο αποτυχίας και την κοινωνική κριτική.
  • Κατάθλιψη: Όταν η αυτοεκτίμηση συνδέεται μόνο με την επιτυχία, οι αποτυχίες οδηγούν σε απόγνωση.
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση και προβλήματα στις σχέσεις: Οι επικρίσεις βιώνονται πιο έντονα, ενώ η αυστηρότητα προς τους άλλους φέρνει εντάσεις.
  • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD): Αμφιβολίες, ανάγκη για βεβαιότητα, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές για «τέλειο» αποτέλεσμα.
  • Διατροφικές διαταραχές και burnout: Άκαμπτα πρότυπα που οδηγούν σε εξάντληση και ανθυγιεινές συμπεριφορές.

Tips αντιμετώπισης

  • Αναγνώριση μοτίβων σκέψης: Καταγραφή σκέψεων «όλα ή τίποτα».
  • Γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία: Αποδόμηση παράλογων προτύπων και ανάπτυξη πιο ρεαλιστικών στόχων.
  • Αυτο-συμπόνια και αποδοχή: Καλοσύνη προς τον εαυτό, μείωση της σκληρής αυτοκριτικής.
  • Ρεαλιστικοί και ευέλικτοι στόχοι: «Σπάσιμο» μεγάλων στόχων σε μικρά βήματα, αποδοχή λαθών ως μέρος της μάθησης.

Καθημερινές πρακτικές

  • Δες τα λάθη ως ευκαιρίες.
  • Περιόρισε τις συγκρίσεις, ειδικά στα social media.
  • Γιόρτασε μικρές επιτυχίες, ακόμη κι αν δεν είναι τέλειες.
  • Μίλα στον εαυτό σου όπως θα μιλούσες σε έναν φίλο.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA
Μυστηριώδης ατμόσφαιρα 26.09.25

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα
Καιρός 27.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο - Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Προ των πυλών η κακοκαιρία - Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Ελλάδα 27.09.25

Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος συνεχίζει τον αγώνα του ώστε να δοθεί άδεια για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας 

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο