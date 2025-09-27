Η κουτσομπόλα μητέρα, ο ερωτύλος πατέρας, και ο ανερχόμενος σταρ: Τρεις γενιές ΜακΚόναχι σε γκρο πλάνο

Ο 55χρονος Μάθιου ΜακΚόναχι και η 93χρονη μητέρα του Κέι δεν μιλούσαν μεταξύ τους για οκτώ χρόνια. Αυτό αποκάλυψε ο σταρ και συγγραφέας σε νέα συνέντευξή του στο People μαζί με τον γιό του Λέβι, 17.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πως η σχέση του με τη μητέρα του είναι πλέον πιο στενή, αλλά υπήρξε μια περίοδο όπου αναγκάστηκε να κρατήσει αποστάσεις.

«Περάσαμε μια περίοδο περίπου οκτώ ετών όπου έπρεπε να την αποφεύγω στις κυριακάτικες τηλεφωνικές κλήσεις μας. Μοιραζόταν πολλά από όσα λέγαμε», είπε ο Μάθιου MακΚόναχι. «Της έλεγα κάτι την Κυριακή, κάτι ιδιωτικό όπως αυτά που λέει ένας γιος με τη μητέρα του, και την Τρίτη το διάβαζα στις ειδήσεις ή στην τοπική εφημερίδα. Δεν μπορούσε να συγκρατηθεί».

«Ήμασταν σε ένα διάλειμμα μεταξύ μας» επιβεβαίωσε η Κέι ΜακΚόναχι.

Ο ΜακΚόναχι εξήγησε ότι η σχέση με τη μητέρα του αποκαταστάθηκε όταν πλέον και ο ίδιος ήξερε πώς να χειριστεί τη φήμη στη ζωή του.

«Περίπου οκτώ χρόνια μετά, πάτησα στα πόδια μου και συνειδητοποίησα ότι η μάνα μου μπορεί να λέει ό,τι διάολο θέλει. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό τώρα».

Η ρήξη ξεκίνησε αμέσως μετά την επιτυχία του ηθοποιού με την ταινία Η Ετυμηγορία (A Time to Kill) το 1996. Ο Μάθιου θυμάται ότι η Κέι δεν απαντούσε πλέον στο τηλέφωνο ως μητέρα του, αλλά ως «θαυμάστρια» του.

Σε παλαιότερη κοινή εμφάνισή τους στο Red Table Talk το 2020, ο ηθοποιός είχε περιγράψει τη στιγμή που σοκαρίστηκε βλέποντας στην τηλεόραση συνεργεία να εισέρχονται στο παιδικό του σπίτι και τη μητέρα του να δείχνει το υπνοδωμάτιό του, μοιραζόμενη ιδιωτικές οικογενειακές ιστορίες.

«Δεν νόμιζα ότι θα το μάθαινες», θυμήθηκε ο Μάθιου να του λέει η Κέι, δικαιολογώντας τις πράξεις της λέγοντας ότι «υποθέτω απολάμβανα τη φήμη του περισσότερο από όσο εκείνος».

«Κοίτα, μαμά, όσοι δεν κλείνουν το στόμα τους κάνουν κακό, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να μάθουν αυτά τα πράγματα και δεν είναι δουλειά τους» πρόσθεσε ο Μάθιου.

Νέο αίμα

Η οικογένεια ΜακΚόναχι πρωταγωνιστεί τώρα και στη μεγάλη οθόνη: ο Μάθιου, η Κέι και ο γιος του, Λέβι, συμπρωταγωνιστούν στην ταινία του Apple TV+, The Lost Bus, η οποία βασίζεται στην αληθινή ιστορία του οδηγού σχολικού λεωφορείου, Κέβιν ΜακΚέι – τον οποίο υποδύεται ο Μάθιου – που έσωσε 22 μαθητές από την πυρκαγιά Καμπ Φάιρ (Camp Fire) στην Πάρανταϊς της Καλιφόρνια το 2018.

Ο Λέβι πρωταγωνιστεί στην ταινία ως ο γιος του χαρακτήρα του πατέρα του, ενώ η Κέι υποδύεται τη μητέρα του χαρακτήρα του Μάθιου.

Ο νεότερος σταρ της δυναστείας επέμενε πολύ για να πάρει τον ρόλο και πλέον έχει τον πατέρα του υπέρμαχο στο να χαράξει τον δικό του δρόμο στην υποκριτική.

Ο Μάθιου αποκάλυψε ότι στα πρώτα 15 χρόνια της καριέρας του, ήθελε τα παιδιά του μακριά από το χώρο. Πλέον όμως αναγνωρίζει ότι είναι προνομιούχοι και αν θέλουν κάτι τέτοιο, οφείλουν να το κάνουν.

«Προσπάθησα να του δώσω μερικές συμβουλές που έμαθα στην πορεία» σχολίασε ο Μάθιου ΜακΚόναχι. «Είναι δύσκολο να κρατάς τα πόδια σου στη γη, να ξεχωρίζεις το αληθινό από τις σαχλαμάρες. Είναι σημαντικό να ξέρει ποιος είναι, τι είναι, τι γίνεται. Και [η υποκριτική] θα είναι μέρος αυτής [της ταυτότητας], αλλά δεν μπορεί να είναι η μόνη του ταυτότητα».

Η Κέι, η οποία ζει πλέον με την οικογένεια του Μάθιου στο Όστιν του Τέξας, μοιράστηκε και τη δική της προσέγγιση στην ανατροφή των παιδιών.

Ο Μάθιου, ωστόσο, εξήγησε ότι εκείνος και η σύζυγός του, το πρώην μοντέλο Καμίλα Άλβες, έχουν ένα πιο ανοιχτό στιλ ανατροφής, προσπαθώντας «να ακούν περισσότερο, να εξηγούν περισσότερο» στους τρεις γιους τους, Λέβι, Βίντα και Λίβινγκστον.

Σεξ μέχρι θανάτου

Ο πατέρας του Μάθιου ΜακΚόναχι πέθανε ακριβώς όπως επιθυμούσε, μετά από έναν οργασμό.

Ο ηθοποιός και συγγραφέας Μάθιου ΜακΚόναχι, σε νέα του συνέντευξη, διηγήθηκε ξανά τις απίστευτες συνθήκες του θανάτου του πατέρα του, Τζέιμς, το 1992, επιβεβαιώνοντας πως η επιθυμία του εκπληρώθηκε.

Η ιστορία, που είχε αποκαλύψει πρώτη φορά ο ηθοποιός στο βιβλίο του, Greenlights, επανέρχεται με ακόμη περισσότερες λεπτομέρεις μετά από την πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian.

Ο ΜακKόναχι εξομολογήθηκε πως ο πατέρας του, Τζέιμς Ντόναλντ ΜακΚόναχι, πέθανε το 1992 από καρδιακή προσβολή μετά από σεξ με τη μητέρα του ηθοποιού, Μέρι Κάθλιν «Κέι» ΜακΚόναχι. Όπως αποκαλύπτει ο 55χρονος ηθοποιός, «πέθανε ακριβώς όπως επιθυμούσε».

«Όταν δέχτηκα εκείνο το τηλεφώνημα ήταν Δευτέρα απόγευμα», είπε ο ηθοποιός και συγγραφέας. «Βρισκόμουν στο Όστιν και εκείνοι στο Χιούστον. Η μαμά είπε: ‘Ο πατέρας σου έφυγε΄’, αλλά δεν μου είπε στο αρχικό τηλεφώνημα πώς».

Ο ΜακΚόναχι αφηγήθηκε πως ο πατέρας του «έπαθε καρδιακή προσβολή όταν εκσπερμάτωσε» και διευκρίνισε ότι το ζευγάρι έκανε έρωτα στις 6:30 π.μ., με τον θάνατό του να καταγράφεται μια ώρα αργότερα.

Η αντίδραση της μητέρας του

Οταν οι διασώστες προσπάθησαν να σκεπάσουν τον Τζέιμς καθώς τον έβγαζαν από το σπίτι, η μητέρα του αντέδρασε έντονα. «Η μαμά ήταν στο δρόμο και τράβηξε το σεντόνι από πάνω του. Ήταν 7:30 το πρωί. Δεν την ενδιέφεραν οι τυπικότητες. Έλεγε: ‘Αυτός είναι ο Μεγάλος Τζιμ, θα φύγει όπως ήθελε. Μην προσπαθείτε να σκεπάσετε πώς έφυγε. Είναι με τα ρούχα που γεννήθηκε. Μην σκεπάζετε αυτόν τον άνδρα!»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος έχει δύο ακόμα αδελφούς, τον Ρούστερ και τον Πατ, είχε περιγράψει προηγουμένως τον πατέρα του ως έναν «τρομερό άνδρα, μια αμετακίνητη δύναμη, έναν άνδρα-αρκούδα, με το ανοσοποιητικό σύστημα ενός Βίκινγκ και τη δύναμη ενός ταύρου». Όπως είχε γράψει ο ΜακΚόναχι κανένας και τίποτα δεν μπορούσε να σκοτώσει τον πατριάρχη της οικογένειας, «εκτός από τη μαμά».

Οι γονείς του ηθοποιού είχαν μια θυελλώδη σχέση, καθώς παντρεύτηκαν και χώρισαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της 24χρονης κοινής τους πορείας, από το 1968.

Μια απώλεια, μια αποκάλυψη

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι έχει αναφερθεί στο παρελθόν στον χαμό του πατέρα του, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τη μεγαλύτερη στιγμή που έγινα άνδρας».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Interview ο ΜακΚόναχι είχε πει πως ο θάνατος του πατέρα του ήταν «σαν μια κλωτσιά που τον έριξε κάτω», μια στιγμή που του έδωσε το κουράγιο και το κίνητρο να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι πρωταγωνιστεί στο The Lost Bus που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 3 Οκτωβρίου.