Την αλλαγή ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζουν οι Moscow Times σε σχέση με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι αντί να ξεκαθαρίζει η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την υποστήριξη του Τραμπ

Με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας να συνεχίζεται οκτώ μήνες μετά την υπόσχεσή του να τον τερματίσει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πέρασε από την επίπληξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο και το στρώσιμο του κόκκινου χαλιού στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, στη φαινομενικά ολοκληρωτική αλλαγή της στάσης του με το πάτημα του κουμπιού «δημοσίευση», τονίζεται στο σχετικό δημοσίευμα.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι: «Με τον καιρό, την υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε επίσης τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη», λέγοντας ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ «Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε ΜΕΓΑΛΗ οικονομική δυσχέρεια και ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ουκρανία να δράσει».

Η ανάρτηση Τραμπ:

Διχασμένοι οι αναλυτές

Όπως αναφέρουν οι Moscow Times, οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι ως προς το αν αυτή η μεταστροφή σηματοδοτεί μια πραγματική αλλαγή πολιτικής προς την κατεύθυνση της παροχής στην Ουκρανία όσων χρειάζεται για να νικήσει και την απομάκρυνση από τις προηγούμενες προσπάθειες του Τραμπ να ενεργήσει ως μεσολαβητής.

«Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή ρητορικής», δήλωσε ο Σάμουελ Γκριν, καθηγητής στο King’s College του Λονδίνου, στο BBC.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβαλλόμενης ρητορικής του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο από την ανάληψη των καθηκόντων του, σημείωσε ο Γκριν, ένα πράγμα παρέμεινε σταθερό: η πεποίθησή του ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συνάψει συμφωνία θυσιάζοντας εδάφη.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που δηλώνει δημοσίως ότι αυτό μπορεί να μην είναι το μόνο αποτέλεσμα», συνέχισε. «Ωστόσο, έχει αλλάξει στάση και στο παρελθόν… Νομίζω ότι θα ήταν παράλογο να υποθέσουμε ότι αυτή θα είναι πλέον η μόνιμη θέση του», πρόσθεσε ο Γκριν.

Ο Μιχαήλ Τρόιτσκι, επισκέπτης καθηγητής σπουδών Ασφάλειας στο Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts, δήλωσε στους Moscow Times ότι πιστεύει ότι τα λόγια του Αμερικανού προέδρου πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

«Δεν θα θεωρούσα τις λεκτικές παροτρύνσεις του Τραμπ ως φθηνά λόγια», είπε.

Πίεση στη Ρωσία ή απομάκρυνση από τις διαπραγματεύσεις;

Για τον Τραμπ, η ανακοίνωση θα μπορούσε να αποτελεί στρατηγική κίνηση, σύμφωνα με ειδικούς. Από τη μία πλευρά, θα μπορούσε ενδεχομένως να ωθήσει το Κρεμλίνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δεν υιοθετούν πλέον το αφήγημά του.

Από την άλλη πλευρά, αναφέροντας συγκεκριμένα την ΕΕ ως στρατιωτικό ευεργέτη της Ουκρανίας, ο Τραμπ μπορεί να απομακρύνει τις ΗΠΑ από μια διαπραγματευτική διαδικασία που, παρά τους μήνες διπλωματικών προσπαθειών και την υψηλού προφίλ συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα, δεν έχει οδηγήσει ούτε καν σε μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του.

«Έτσι, το αφήγημα γύρω από αυτά που λέει έχει αλλάξει, αλλά φαίνεται ότι εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο να απομακρύνει τις ΗΠΑ από το να έχουν ηγετικό ρόλο στη σύγκρουση», δήλωσε στο Reuters ο Νιλ Μέλβιν, διευθυντής Διεθνούς Ασφάλειας στο Royal United Services Institute. Ρίχνει το μπαλάκι «συνεχώς στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και τρεις ευρωπαϊκές χώρες (η Δανία, η Ολλανδία και η Νορβηγία) υπέγραψαν πρόσφατα μια συμφωνία για όπλα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τη συνέχιση της προμήθειας αμερικανικών πυρομαχικών στο Κίεβο, το κόστος της οποίας εκτιμάται σε 825 εκατομμύρια δολάρια, όπως υπενθυμίζουν οι Moscow Times.

Ζελένσκι: «Έχουμε καλύτερες σχέσεις από πριν»

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την υποστήριξη του Τραμπ, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν βελτιώσει τις σχέσεις τους μετά τη διαμάχη τους στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

«Νομίζω ότι έχουμε καλύτερες σχέσεις από πριν», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Πούτιν είπε τόσες πολλές φορές ψέματα στον πρόεδρο Τραμπ επίσης έκανε τη διαφορά μεταξύ μας», υποστήριξε.

Αντίθετα, ο Τραμπ έχει εκφράσει την αυξανόμενη απογοήτευσή του για τον Πούτιν.

Τη Δευτέρα, αρνήθηκε να σχολιάσει αν εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον Ρώσο ηγέτη, λέγοντας μόνο: «Θα σας ενημερώσω σε περίπου έναν μήνα από τώρα, εντάξει;».

Η Τατιάνα Στανόβαγια, υψηλόβαθμη ερευνήτρια στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia, έγραψε ότι η αλλαγή στη στάση του Τραμπ απέναντι στον πόλεμο αντανακλά πράγματι τις «νέες πραγματικότητες».

«Αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι, αυξήθηκαν οι αμφιβολίες στη Δύση σχετικά με την αντοχή της Ουκρανίας», έγραψε η Στανόβαγια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, παρά τις επιμέρους επιτυχίες στην ανατολική Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός δεν κατάφερε να επιτύχει στρατηγική πρόοδο αυτό το καλοκαίρι και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι Ουκρανοί θα αποδεχθούν ποτέ τους όρους του Πούτιν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σημειώνουν οι Moscow Times.

Επιπλέον, η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται σε όλο και πιο ασταθή βάση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τον Πούτιν να επιδιώξει τελικά το τέλος του πολέμου.

Προσεκτική η απάντηση της Μόσχας

Ο Τρόιτσκι, εμπειρογνώμονας στο Tufts Fletcher School, επισήμανε την απογοήτευση του Τραμπ για την έλλειψη προόδου από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του τον περασμένο μήνα με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι.

«Απογοητευμένος από την πρόοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων — και ιδίως από την αδιάλλακτη στάση του Κρεμλίνου — ο Τραμπ πιθανότατα ρώτησε τους συμβούλους του για πιθανούς τρόπους άσκησης πρόσθετης πίεσης στη Μόσχα», είπε.

«Τώρα, οι ενημερωμένοι σύμβουλοι του Τραμπ του είπαν ότι αν παρασχεθούν συγκεκριμένα είδη όπλων στην Ουκρανία, το Κίεβο μπορεί να έχει μια ευκαιρία να ανακτήσει εδάφη από τη Ρωσία».

Η Μόσχα, πρόσθεσε, «βασιζόταν στην ευνοϊκή για τη Ρωσία μεσολαβητική προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ, οπότε η αλλαγή στάσης του Τραμπ ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική ανησυχία στο Κρεμλίνο».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Μόσχα υιοθέτησε έναν μετριοπαθή τόνο στην απάντησή της προς τον Τραμπ, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «χάρτινη τίγρης» και την ιδέα ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει τα εδάφη της.

«Ο κ. Τραμπ άκουσε για τα γεγονότα από την πλευρά του Ζελένσκι. Και, προφανώς, σε αυτό το σημείο, αυτή η εκδοχή είναι που οδήγησε στην εκτίμηση που ακούσαμε», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Κίνδυνος απότομης κλιμάκωσης»

Οι Moscow Times καταλήγουν στην ανάλυσή τους, σημειώνοντας ότι δεν ήταν αμέσως σαφές πώς ακριβώς θα αλλάξει η συμμετοχή των ΗΠΑ στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο μέλλον.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων, μια προοπτική που θα περιπλέκεται από την παροχή όπλων στην Ουκρανία από τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως πρότεινε ο Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, η Στανόβαγια, εμπειρογνώμονας του Κέντρου Carnegie, διατύπωσε τη θεωρία ότι η ξαφνική αλλαγή στάσης του Τραμπ — και η αντίδραση της Μόσχας — ενδέχεται να απομακρύνουν ακόμη περισσότερο την πιθανότητα ειρήνης.

«Αυτό που είναι τρομακτικό εδώ είναι ο κίνδυνος απότομης κλιμάκωσης των συγκρούσεων», έγραψε η Στανόβαγια. «Η Ουκρανία δεν υποχωρεί, ο Τραμπ δεν είναι πλέον σύμμαχος… Τι μένει λοιπόν; Να ενισχύσουμε στο διπλάσιο την πολεμική μηχανή».