Τι σηματοδοτεί η «στροφή» Τραμπ στο ουκρανικό – Δεν υπάρχει εναλλακτική παρά η συνέχιση του πολέμου λέει η Ρωσία

Η «στροφή» Τραμπ στο θέμα της Ουκρανίας, κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Λίγο μετά την δήλωσή του, ότι είναι σύμφωνος με την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών από το ΝΑΤΟ, αν παραβιάζουν εναέριο χώρο κρατών μελών της συμμαχίας, ο Τραμπ προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία υποστήριζε ότι η Ουκρανία μπορεί να επανακτήσει «τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος» με τη στήριξη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, λόγω των πιέσεων στην οικονομία της Ρωσίας.

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά από συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

Η Ρωσία είναι αρκούδα όχι χάρτινη τίγρης απάντησε το Κρεμλίνο στον Τραμπ, τον οποίο επέκρινε ότι φέρεται «ως επιχειρηματίας και επιδιώκει την πώληση αμερικανικού πετρελαίου σε ακριβότερη τιμή»

Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά στο παρελθόν είχε προειδοποιήσει ότι αυτή η διαδικασία πιθανότατα θα περιλάμβανε παραχωρήσεις εδαφών από την Ουκρανία, κάτι που ο Ζελένσκι έχει απορρίψει σταθερά.

«Η Ουκρανία ίσως να πάει ακόμη πιο μακριά»

Η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα εδάφη της αλλά «ίσως να πάει και ακόμη και πιο μακριά», πρόσθεσε ο Τραμπ, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι εννοεί. Ο ίδιος προσπάθησε – μάλλον ανεπιτυχώς- να εξηγήσει γιατί άλλαξε η θέση του:

«Αφού γνώρισα και κατανόησα πλήρως την στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας/Ρωσίας και, αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, νομίζω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει ολόκληρη την Ουκρανία πίσω στην αρχική της μορφή. Με τον χρόνο, την υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδιαίτερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Γιατί όχι;».

Σύμφωνα με τον Τραμπ «ο Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε ΜΕΓΑΛΑ οικονομικά προβλήματα, και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει.

»»Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα», υποστήριξε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει πολύ με χάρτινη τίγρη».

Τι σηματοδοτεί η στροφή Τραμπ

Η μακροσκελής ανάρτησή του ήταν ασυνήθιστα αιχμηρή για τη Ρωσία, όμως όπως επισημαίνει το CNN, παρά τους επαίνους του για την Ουκρανία, ο Τραμπ δεν προέβη σε καμία νέα δέσμευση από πλευράς ΗΠΑ.

Tα λόγια του Τραμπ είναι γνωστά για την ασταθή τους φύση. Αν αποφασίσει να εγκαταλείψει την προσπάθεια ειρήνευσης, αυτό θα ικανοποιούσε και τη Μόσχα, καθώς φαίνεται να μην υπάρχει άμεση απειλή ότι ο Τραμπ θα επιβάλει καταστροφικές οικονομικές κυρώσεις. Όλα δείχνουν μια στροφή υπέρ της Ουκρανίας. Ωστόσο, η ανάρτηση του Τραμπ μπορεί επίσης να είναι προάγγελος ότι θα νίψει τα χείρας του, αναφέρει το μέσο.

Οι συγκεχυμένες νέες εξελίξεις στην Ουκρανία δείχνουν γιατί, παρά την περιφρονητική εχθρότητα του Τραμπ, οι ξένες δυνάμεις — ιδιαίτερα εκείνες στην Ευρώπη — εξακολουθούν να προσπαθούν να συνεργαστούν μαζί του, να τον κατευθύνουν και να αποφύγουν την ανοιχτή αντιπαράθεση που μπορεί να αξίζουν ορισμένες από τις απειλές του, σημειώνει.

Ο αρθρογράφος, φέρνει επίσης ως παράδειγμα τις δηλώσεις του σχετικά με την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών από το ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που εισβάλλουν σε χώρα μέλος. «Ναι, το πιστεύω», είπε αρχικά, αργότερα όμως ο Τραμπ πρόσθεσε μια επιφύλαξη στη δήλωσή του για την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, λέγοντας ότι «εξαρτάται από τις περιστάσεις». Και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είπε νωρίτερα την Τρίτη ότι τα αμερικανικά μαχητικά, τουλάχιστον, δεν θα καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ νωρίτερα την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά επιμένει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να κάνουν το ίδιο.

«Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως έτοιμες να επιβάλουν έναν γύρο ισχυρών δασμών, που θα σταματήσει την αιματοχυσία πιστεύω πολύ γρήγορα», είπε ο Τραμπ στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι η μόνη προϋπόθεση που έχει είναι να σταματήσει η Ευρώπη να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αστερίσκοι

Για τους Ευρωπαίους, η φαινομενική αλλαγή στάσης αποτέλεσε ένα είδος δικαίωσης, αλλά με αρκετούς «αστερίσκους». Όπως αναφέρει το Politico, μεταξύ έκπληξης και πανηγυρισμών, αρκετοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες της Ε.Ε. δεν έκρυψαν τις επιφυλάξεις τους. Προειδοποίησαν πως η ανάρτηση του Τραμπ μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από μία προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να αυξήσει την πίεση στον Πούτιν. Δεν σηματοδοτεί απαραίτητα αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ προειδοποίησαν.

Eπειτα από μήνες προσπαθειών να πειστεί ο Τραμπ να πλήξει την οικονομία της Ρωσίας με δασμούς ή κυρώσεις, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες, σύμφωνα με το Politico. Και η πίστη στα λόγια του Τραμπ, όσο ενθαρρυντικά και αν είναι, έχει εξασθενήσει.

«Ευτυχώς αλλά και δυστυχώς για εμάς, ο Τραμπ άλλα λέει τη μια μέρα και άλλα την επομένη», δήλωσε συνεργάτης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Δεν υπάρχει εναλλακτική παρά η συνέχιση του πολέμου λέει το Κρεμλίνο

Από την πλευρά της η Ρωσία διαμηνύει ότι θα συνεχίσει το πόλεμο στην Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους» που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο ραδιόφωνο RBC. Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία, απορρίπτοντας τα σχόλια του Τραμπ ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη της.

Απαντώντας στον χαρακτηρισμό Τραμπ ότι η Ρωσία είναι «χάρτινος τίγρης», ο Πεσκόφ είπε ότι «η Ρωσία είναι αρκούδα, όχι τίγρης, και δεν υπάρχει χάρτινη αρκούδα».