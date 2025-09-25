Σε τραγωδία εξελίχθηκε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Ιππόδρομο Αγίου Δομετίου στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.

Το άλογο παρέσυρε τον 67χρονο εργαζόμενο σταβλίτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να το ανακόψει

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 4 το απόγευμα, πριν την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας, όταν ένα άλογο, λόγω δυστροπιών, έριξε στο έδαφος τον ιπποκόμο του. Στη συνέχεια, το άλογο επέστρεψε στον χώρο επίδειξης και, σπάζοντας το κάγκελο, εισήλθε στον στίβο, συνεχίζοντας να καλπάζει ανεξέλεγκτο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το άλογο παρέσυρε τον 67χρονο εργαζόμενο σταβλίτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να το ανακόψει. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου.