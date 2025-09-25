newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Κύπρος: Τραγωδία στον Ιππόδρομο Λευκωσίας – Αφηνιασμένο άλογο σκότωσε 67χρονο
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025

Κύπρος: Τραγωδία στον Ιππόδρομο Λευκωσίας – Αφηνιασμένο άλογο σκότωσε 67χρονο

Τραγικό τέλος είχε 67χρονος Ελληνοκύπριος που είχε τραυματιστεί από άλογο στον Ιππόδρομο Αγίου Δομετίου, στη Λευκωσία.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Ιππόδρομο Αγίου Δομετίου στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.

Το άλογο παρέσυρε τον 67χρονο εργαζόμενο σταβλίτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να το ανακόψει

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 4 το απόγευμα, πριν την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας, όταν ένα άλογο, λόγω δυστροπιών, έριξε στο έδαφος τον ιπποκόμο του. Στη συνέχεια, το άλογο επέστρεψε στον χώρο επίδειξης και, σπάζοντας το κάγκελο, εισήλθε στον στίβο, συνεχίζοντας να καλπάζει ανεξέλεγκτο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το άλογο παρέσυρε τον 67χρονο εργαζόμενο σταβλίτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να το ανακόψει. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου.

Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

sp_banner_Desk
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
6 ερωτήσεις-απαντήσεις 25.09.25

Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη – ή έστω απειλούν ότι θα το κάνουν. Μπορεί αυτό να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Ο Λούλα εκτιμά ότι θα αποκασταθούν οι σχέσεις στη συνάντησή του με τον Τραμπ
Συνάντηση 25.09.25

Ο Λούλα εκτιμά ότι θα τα βρούνε με τον Τραμπ γιατί «υπάρχει χημεία»

«Πιστεύω ότι όλα θα λυθούν» στη συνάντησή μου με τον Τραμπ, υποστήριξε ο Λούλα, καθώς «υπήρξε χημεία» μεταξύ τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «εσφαλμένη πληροφόρηση» για τη Βραζιλία.

Σύνταξη
Εκλεισαν 4 αεροδρόμια στη Δανία εξαιτίας της πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών
«Υπάρχουν ομοιότητες» 25.09.25

Κλείνουν 4 αεροδρόμια στη Δανία λόγω drones

Πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών γίνονται η αιτία για να κλείσουν τέσσερα αεροδρόμια και στη Δανία, ενώ η αστυνομία ανακοινώνει ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον ντε φάκτο πρόεδρο της Συρίας αλ Σάρα, πρώην… τζιχαντιστή αλ Τζολάνι
Δεύτερο τετ-α-τετ 25.09.25

Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον τζιχαντιστή... πρόεδρο της Συρίας

Ενας πρώην... επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ ως τρομοκράτης τζιχαντιστής επισκέπεται την έδρα του ΟΗΕ και συναντιέται με τον αμερικανό πρόεδρο, φέροντας την ιδιότητα του ντε φάκτο προέδρου της Συρίας.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Τραμπ και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ»
«Δεν ήταν σύμπτωση» 25.09.25

Ο Τραμπ επιτίθεται για το «τριπλό σαμποτάζ σε βάρος του» και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ

«Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ» ισχυρίζεται ο Τραμπ και ζητά τη διενέργεια έρευνας για τα προβλήματα με την κυλιόμενη σκάλα, τον τηλεϋποβολέα και τον ήχο κατά την ομιλία του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία

Το θέμα ετέθη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής (είναι προγραμματισμένη η κατάθεση των πρώην προέδρων του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη και Ευάγγελου Σημανδράκου) και υποστηρίχθηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου
Άλλα Αθλήματα 25.09.25

«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου

Ο Θανάσης Καπνίδης, ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (25/9).

Σύνταξη
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Πολλά λεφτά 25.09.25

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

Σύνταξη
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες
Culture Live 25.09.25

Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες

«Μας είχαν πει ότι αν υπάρξει ζήτημα, θα έχουμε 24 ώρες να το απομακρύνουμε μόνοι μας. Αντ' αυτού, συνεργεία εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα και κατέστρεψαν το έργο», καταγγέλλουν οι καλλιτέχνες για το άγαλμα

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Πολιτική 25.09.25

Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 25.09.25

Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε δηλώσεις στην αναχώρηση του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup στη Ρόδο, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με έναν τίτλο.

Σύνταξη
Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη
Αναζητείται ο δράστης 25.09.25

Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη

Ο οδηγός εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο Κηφισιά - Πειραιάς και σταμάτησε σε στάση για να κατέβει ένας επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί

Σύνταξη
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»
Μπάσκετ 25.09.25

Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και έκανε σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας – Τι είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σύνταξη
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
