Ισραήλ: Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στο Τελ Αβίβ έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις.
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ, σημειώθηκε πριν από λίγο, όπως μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, με αναφορές για τραυματίες.
Η αιτία της έκρηξης δεν είναι μέχρι στιγμή σαφής και το κανάλι δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Reuters.
Βίντεο από την έκρηξη στο Τελ Αβίβ
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν το σημείο της έκρηξης:
🚨BREAKING: A car explosion on La Guardia Street in Tel Aviv, Israel injuries have been reported.
Police and rescue forces are on their way to the scene. pic.twitter.com/AybtqqbfYE
— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 25, 2025
القناة 12 الصهيونية:
جرحى في انفجار سيارة في «تل أبيب» pic.twitter.com/Nvf060Wo5o
— عمار العامري🇮🇶HST🇮🇶 (@_78iiipjff) September 25, 2025
Στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στο Τελ Αβίβ έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.
