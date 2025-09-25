Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους του αμερικανικού στρατού να συγκεντρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα -χωρίς να ενημερώσει γιατί- σε μια βάση του Σώματος Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια την επόμενη εβδομάδα, σπέρνοντας σύγχυση και ανησυχία μετά τις απολύσεις πολλών ανώτερων στελεχών από την κυβέρνηση Τραμπ φέτος.

Επείγουσα συνάντηση εκατοντάδων στρατηγών και ναυάρχων

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη οδηγία εστάλη σχεδόν σε όλους τους ανώτατους διοικητές του στρατού παγκοσμίως σύμφωνα με την washingtonpost που επικαλείται περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Η οδηγία εκδόθηκε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, εν μέσω απειλής κυβερνητικού «λουκέτου» και μήνες αφότου η ομάδα του Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο ανακοίνωσε τα σχέδιά της να προβεί σε μια συνολική αναδιάρθρωση των ανώτερων στρατιωτικών διοικήσεων.

Στο Κουάντικο της Βιρτζίνια

Σε δήλωσή του την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ επιβεβαίωσε ότι ο Χέγκσεθ «θα απευθυνθεί στους στρατιωτικούς ηγέτες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», αλλά δεν έδωσε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Ο Πάρνελ, ανώτερος σύμβουλος του υπουργού Άμυνας, δεν εξέφρασε καμία ανησυχία σχετικά με το δημοσίευμα της Washington Post για τη συνάντηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Η διαταγή εγείρει ανησυχίες

Υπάρχουν περίπου 800 στρατηγοί και ναύαρχοι διασκορπισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε δεκάδες άλλες χώρες. Η διαταγή ισχύει για όλους τους ανώτερους αξιωματικούς με βαθμό ταξιάρχου ή ανώτερο (ή τον αντίστοιχο βαθμό του Ναυτικού), που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης. Συνήθως, οι αξιωματικοί αυτοί επιβλέπουν ο καθένας εκατοντάδες ή χιλιάδες στρατιώτες.

Κανείς από τους ανθρώπους που μίλησαν με την WP δεν μπορούσε να θυμηθεί υπουργό Άμυνας να διατάζει τόσους πολλούς ανώτατους αξιωματικούς να συγκεντρωθούν με αυτόν τον τρόπο. Αρκετοί είπαν μάλιστα πως η διαταγή εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια.