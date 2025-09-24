newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:47

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Spotlight

Πόσο λογικό είναι όταν μια χώρα σταματάει να αντιμετωπίζει κάτι –πχ μια εταιρεία- ως απειλή για την εθνική ασφάλεια, από τη στιγμή που της φέρνει ξαφνικά έσοδα; Σύμφωνα με ανάλυση του Foreign Affairs, είναι μια πρακτική που εγκαινίασε η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ και αποτελεί μέγιστο κίνδυνο: «Χρηματικοποίηση της εθνικής ασφάλειας».

Μέχρι σήμερα κορυφαίοι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί συμφωνούσαν πως η ασφάλεια σημαίνει πολύ περισσότερα από την απουσία στρατιωτικής επίθεσης. Σημαίνει επίσης μείωση των οικονομικών μαχών και του κινδύνου που κρύβονται σε αυτές.

Η διάβρωση των στρατηγικών αμερικανικών βιομηχανιών και η απώλεια τεχνολογικής πρωτοπορίας, για παράδειγμα, αφήνουν τις ΗΠΑ εκτεθειμένες σε ξένους δρώντες που θα «εκμεταλλεύονταν» εμπορικές εξαρτήσεις.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Ντον Γκρέιβς Τζούνιορ, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εμπορίου και Αρούπ Μουκχάρτζι, πρώην Σύμβουλο για Οικονομικά και Εθνική Ασφάλεια στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, η δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ αμφισβητεί αυτή τη συναίνεση.

«Παραδοσιακά, η εθνική ασφάλεια αφορούσε τη μείωση των απειλών, αλλά τώρα η κυβέρνηση επιδιώκει να αποκομίσει κέρδος από αυτές, υποτίθεται με την ελπίδα ότι τελικά θα μειωθούν οι φόροι προς όφελος του κοινού» αναφέρουν στην ανάλυσή τους.

Αφορμή για τους δύο ειδικούς ήταν η συμφωνία του Λευκού Οίκου να δώσει στη Nvidia άδειες ελέγχου εξαγωγών για να πουλά το H20 στην Κίνα, με αντάλλαγμα να αποδίδει στο αμερικανικό κράτος 15% των εσόδων από αυτές τις πωλήσεις.

Η συμφωνία για το τσιπ H20 με τη Nvidia επιτρέπει σε μια εταιρεία της οποίας οι συναλλαγές με την Κίνα συνιστούν κίνδυνο εθνικής ασφάλειας να «εξαγοράσει» αυτόν τον κίνδυνο. Ο Τραμπ είπε ότι τα τσιπ H20 είναι «παρωχημένα» προϊόντα που η Κίνα «ήδη έχει», υπονοώντας ότι η πώλησή τους δεν εγκυμονεί κίνδυνο για τις ΗΠΑ.

Βραχυπρόθεσμο όφελος, άμεσος κίνδυνος

Ωστόσο, οι δύο ειδικοί βλέπουν πως είναι οξύμωρο η άδεια ελέγχου εξαγωγών χωρίς κίνδυνο: «άδειες απαιτούνται μόνο όταν η κυβέρνηση έχει εντοπίσει κίνδυνο. Το έκανε για το H20 μόλις τον Απρίλιο. Γι’ αυτό και η πληρωμή για άδειες ελέγχου εξαγωγών απαγορεύεται από το αμερικανικό δίκαιο, ώστε να αποτραπεί η προτεραιοποίηση του οικονομικού οφέλους έναντι των ανησυχιών ασφάλειας».

Έτσι υπογραμμίζουν πως όταν οι έλεγχοι εξαγωγών γίνονται θέμα χρημάτων αντί για πρότυπα ασφάλειας, η αμερικανική τεχνολογία θα φτάνει ευκολότερα σε κακόβουλους δρώντες «Αντί η ασφάλεια να αντιμετωπίζεται ως αδιαίρετο, ανεκτίμητο ιδεώδες η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αμερικανική εθνική ασφάλεια σαν χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται. Αυτό που κάποτε ήταν security τώρα γίνεται securities. Ακόμη χειρότερα, οι τιμές φαίνεται να είναι διαπραγματεύσιμες: ο πρόεδρος αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου ότι η κυβέρνηση είχε ζητήσει μερίδιο 20% από τις πωλήσεις της Nvidia αλλά κατέληξε στο 15%» αναφέρουν».

Πολιτικές σχεδιασμένες για μέγιστο βραχυπρόθεσμο όφελος, προειδοποιούν, θα επιτρέψουν στην αμερικανική τεχνολογία να φτάνει ευκολότερα σε αντιπάλους των ΗΠΑ. «Θα στερήσουν από την κυβέρνηση εποπτεία επί των χρημάτων των φορολογουμένων και θα θυσιάσουν την ικανότητα της Ουάσιγκτον να διαμορφώνει τον κόσμο γύρω της».

Τονίζουν πως η αληθινή οικονομική ασφάλεια θα παραμένει άπιαστη όσο η κυβέρνηση λειτουργεί σαν επιχείρηση, με τους μοχλούς πολιτικής και τις σχέσεις της να κοστολογούνται, να «πακετάρονται» και να ξανακοστολογούνται, διαθέσιμες για αγοραπωλησία.

«Αν μια επένδυση εγείρει οποιουδήποτε είδους ανησυχία, όπως για την ασφάλεια δεδομένων, το να προσποιείσαι ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει επειδή κάποιος συμφώνησε να πληρώσει την κυβέρνηση δεν αποτελεί λύση. Και ένα πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που παραμένει άλυτο θα επιδεινώνεται».

Άμεσες επενδύσεις

Η χρηματικοποίηση της εθνικής ασφάλειας όμως συνεχίζει η ανάλυση δεν περιορίζεται στις συμφωνίες κατανομής εσόδων. Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης άμεσες επενδύσεις σε αμερικανικές εταιρείες. Χαρακτηριστικά, τον Αύγουστο ανακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση αγοράζει μερίδιο 10% (περί τα 8,9 δισ. δολάρια) στην Intel, τον μεγαλύτερο αμερικανό κατασκευαστή ημιαγωγών.

«Όμως το κέρδος δεν πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος — οι πληρωμές μιας εταιρείας προς το κράτος δεν πρέπει να υπερισχύουν των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας σε εθνική κλίμακα» τονίζουν.

Αντί η κυβέρνηση, λένε, να συνεχίσει τη διάθεση επιχορηγήσεων διατηρώντας τις δικλίδες, επέλεξε τη μετοχική συμμετοχή. Αυτό σήμαινε περισσότερα μετρητά άμεσα για την Intel και εν δυνάμει περισσότερα μελλοντικά έσοδα για την κυβέρνηση, αλλά σημαντική απώλεια εποπτείας του δημόσιου χρήματος.

«Η Intel ίσως χρησιμοποιήσει τα χρήματα με τρόπους που υπηρετούν τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας. Ίσως και όχι» σημειώνουν.

Βγάζοντας χρήμα από συμμάχους: κακή επιλογή

Τέλος, στην ανάλυσή τους στο Foreign Affairs, οι Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση έχει χρηματικοποιήσει την εθνική ασφάλεια και μέσω της προσέγγισής της στη στρατιωτική υποστήριξη και την εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ, βοηθώντας άλλους εφόσον υπάρχει οικονομική απόδοση.

«Η Ταϊβάν πρέπει να μας πληρώσει για την άμυνα», είπε ο τότε υποψήφιος Τραμπ το 2024. «Ξέρετε, δεν διαφέρουμε από μια ασφαλιστική εταιρεία».

Παρόμοια «μισθοφορική» λογική ακολούθησε η κυβέρνηση επιδιώκοντας συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά με την Ουκρανία με αντάλλαγμα τη συνεχιζόμενη στήριξη στον πόλεμο του Κιέβου και ακυρώνοντας αμερικανική αναπτυξιακή βοήθεια παγκοσμίως.

Ωστόσο, οι δύο Αμερκανοί προειδοποιούν πως η εξομοίωση της βοήθειας με ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή επιχειρηματικό εγχείρημα παραβλέπει τη μεγαλύτερη στρατηγική αξία της στήριξης άλλων. Πάρτε την αναπτυξιακή βοήθεια: πέρα από την επιτακτική ηθική της ανακούφισης της ανθρώπινης δυστυχίας, μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα απέναντι σε ξένο επηρεασμό, την εμφάνιση τρομοκρατικών καταφυγίων, την άνθηση μαύρων αγορών και άλλες απειλές ασφάλειας που πηγάζουν από χρόνια υπανάπτυξη και οικονομική κακουχία.

Αυτά τα συμφέροντα -όπως τόσα άλλα, η μη διάδοση πυρηνικών, η διατήρηση στιβαρών συμμαχιών, η στήριξη της δημοκρατίας- έχουν ελάχιστη σχέση με άμεσες οικονομικές αποδόσεις.

Στην καλύτερη περίπτωση, η επιδίωξη κέρδους αποσπά την Ουάσιγκτον από την επίλυση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και στη χειρότερη, τα βαθαίνει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Economy
Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»
«Αβεβαιότητα και ανησυχία» 24.09.25

Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»

Κριτική στην κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, από τη Νέα Αριστερά. Επισημαίνει επίσης ότι η τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαιώνει την προσπάθεια συγκάλυψης.

Σύνταξη
Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
«Στρατηγικό έργο» 24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες
Κόσμος 24.09.25

Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντάλας, σε εγκαταστάσεις της ICE, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ
Champions League 24.09.25

Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως από σήμερα (24/9, 17:00) θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων στους μη κατόχους διαρκείας για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00).

Σύνταξη
Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ
Καταγγελία 24.09.25

Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ

Εννέα επιθέσεις με drones και κρότου λάμψης δέχτηκε ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla. Στην ελληνική αποστολή βρίσκεται και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας
Σαν Ταραντίνο, αλλά όχι 24.09.25

Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας

Riff Raff, λοιπόν. Μερικώς γκανγκστερική εκδίκηση, μερικώς οικογενειακή επανένωση, ο ημι-συνταξιούχος μαφιόζος του Μπιλ Μάρεϊ επιστρέφει στον κόσμο των φόνων, ενώ η Τζένιφερ Κούλιτζ εισβάλλει στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς του πρώην συζύγου της, Χάρις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Με Μάνσα και Ταρέμι η ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα (pic)
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 24.09.25

Με Μάνσα και Ταρέμι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας (17:00) στο πρώτο του ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ενδεκάδα με πολλές αλλαγές.

Σύνταξη
Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή
Φιάσκο 24.09.25

Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Η υπόθεση που απασχόλησε όλο τον πλανήτη τον Ιούλιο και έγινε viral, δηλαδή το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, αποδεικνύεται ένα μικρό φιάσκο. Κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
Στη Βρετανία 24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24.09.25

Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Σύνταξη
«Τι υπέροχος μονόλογος!» – Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση
Μπράβο 24.09.25

«Τι υπέροχος μονόλογος!» - Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση

Το «Jimmy Kimmel Live!» επέστρεψε στην τηλεόραση στις 23 Σεπτεμβρίου, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την αόριστη διακοπή της μετάδοσής του από το ABC και επώνυμες φωνές σχολιάζουν το γεγονός και τον «σωστό τόνο» του Τζίμι Κίμελ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπ. Μετανάστευσης: Εξετάζει ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα
Διαδοχικές επιθέσεις 24.09.25

Ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης

Ο 24χρονος Παλαιστίνιος δηλώνει άστεγος, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία στο Κέντρο

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο