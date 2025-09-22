Η Boeing ξεκίνησε την παραγωγή του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς F-47 για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Ο στόχος τώρα είναι το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση κάποια στιγμή το 2028.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας, Στρατηγός Ντέιβιντ Άλβιν , παρέθεσε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με το F-47 κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ετήσια Διάσκεψη 2025 της Ένωσης Αεροπορικών και Διαστημικών Δυνάμεων, σύμφωνα με το The War Zone.

Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προσωπικά ότι η Boeing είχε επιλεγεί ως νικήτρια του διαγωνισμού για το επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Πολεμικής Αεροπορίας για την κυριαρχία στον αέρα της επόμενης γενιάς (Next Generation Air Dominance, NGAD).

Η πρωτοβουλία NGAD περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη νέων drone Collaborative Combat Aircraft (CCA), καθώς και προηγμένων κινητήρων τζετ, όπλων, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, αισθητήρων, οικοσυστημάτων δικτύωσης, δυνατοτήτων διαχείρισης μάχης και άλλων.

Η παραγωγή του F-47 ξεκίνησε υπό άκρα μυστικότητα

«Μετά από χρόνια εργασίας, εκατοντάδες ώρες δοκιμών, χιλιάδες χρόνια εργασίας στο εργαστήριο, ο πρόεδρος ανακοίνωσε το F-47», είπε ο Άλβιν. «Είναι η πλατφόρμα που, μαζί με όλα τα υπόλοιπα συστήματα [NGAD], θα εξασφαλίσει την κυριαρχία στο μέλλον».

«Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Πρέπει να σας πω, ομάδα, ότι είναι σχεδόν 2026. Η ομάδα έχει δεσμευτεί να κάνει το πρώτο να πετάξει το 2028», συνέχισε. «Στους λίγους μήνες που έχουν περάσει από την ανακοίνωση, η (Boeing) έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζει το πρώτο τεμάχιο. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε γρήγορα. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα».

Η Πολεμική Αεροπορία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το F-47 αναμενόταν να πραγματοποιήσει την παρθενική του πτήση πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιανουαρίου 2029. Πολλαπλά πειραματικά αεροσκάφη επίδειξης συνέβαλαν επίσης στην προετοιμασία του εδάφους για το F-47.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα F-47 και το σχεδιασμό του ίδιου του αεροσκάφους παραμένουν άκρως απόρρητες. Εξακολουθούν να υπάρχουν μόνο δύο επίσημες απεικονίσεις του αεροσκάφους, οι οποίες, σύμφωνα με αξιωματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα πλήρως την πραγματική εμφάνιση του αεροσκάφους, για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Το νέο μαχητικό θα είναι αόρατο στα ραντάρ

«Απλά μου αρέσει να κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία», είχε πει ο υπουργός Αεροπορίας Τρόι Μέινκ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σημερινή διάσκεψη, η οποία προηγήθηκε της ομιλίας του Άλβιν, αναφερόμενος συγκεκριμένα στην παρακάτω απεικόνιση του F-47.

«Πιστεύω ότι ορισμένοι από τους αναλυτές της κινεζικής υπηρεσίας πληροφοριών περνούν πολύ χρόνο κοιτάζοντας αυτή τη φωτογραφία. Καλή τύχη στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν κάτι από εκεί. Να είστε πολύ προσεκτικοί με αυτό». Η Πολεμική Αεροπορία έχει δηλώσει ότι το F-47 αναμένεται να έχει ακτίνα δράσης άνω των 1.000 ναυτικών μιλίων και να μπορεί να φτάσει ταχύτητες άνω των 2 Μαχ.

Με αυτή την εμβέλεια, τα νέα αεροσκάφη έκτης γενιάς θα προσφέρουν αύξηση της επιχειρησιακής εμβέλειας κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με τα υπάρχοντα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ. Πόσο γρήγορα θα μπορεί να ταξιδεύει το αεροσκάφος χωρίς να χρησιμοποιεί τους μετακαυστήρες του (υπερκρουαζιέρα) και με ποιο επίπεδο απόδοσης, παραμένει άγνωστο.

Το F-47 αναμένεται να διαθέτει χαρακτηριστικά «ευρυζωνικής» χαμηλής ανιχνευσιμότητας (αόρατο) νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικά μειωμένης υπογραφής υπέρυθρων, επιπλέον της χαμηλής διατομής ραντάρ. Ο «φασματικός πόλεμος» και η «φασματική κυριαρχία» έχουν αποτελέσει σημαντικούς τομείς εστίασης για ολόκληρη την πρωτοβουλία NGAD.

Κάθε αεροπλάνο αναμένεται να κοστίζει περίπου 300 εκατ. δολάρια

Η Μπόινγκ έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν σημαντικές επενδύσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο Σαιντ Λούις του Μισούρι, προκειμένου να προετοιμαστεί για την παραγωγή μαχητικών αεροσκαφών έκτης γενιάς.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να αποκτήσει τουλάχιστον 185 F-47, κάτι που θα ήταν σύμφωνο με την αρχική προοπτική του αεροσκάφους ως διάδοχου του F-22 Raptor.

Ωστόσο, έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το αν ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον, και έχει γίνει λόγος για την πιθανότητα κατασκευής πολλαπλών εκδόσεων σε σταδιακούς κύκλους ανάπτυξης.

Το αναμενόμενο κόστος ανά μονάδα του F-47 δεν είναι επίσης σαφές, αλλά προηγούμενες προβλέψεις το τοποθετούν στο τριπλάσιο της μέσης τιμής ενός F-35 Joint Strike Fighter, ή πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια.