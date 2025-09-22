newspaper
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:35

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47

Η Μπόινγκ ξεκίνησε την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς των ΗΠΑ, F-47, με το πρώτο αεροσκάφος να αναμένεται να παραδοθεί το 2028. Ονομάστηκε έτσι από τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Η Boeing ξεκίνησε την παραγωγή του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς F-47 για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Ο στόχος τώρα είναι το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση κάποια στιγμή το 2028.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας, Στρατηγός Ντέιβιντ Άλβιν , παρέθεσε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με το F-47 κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ετήσια Διάσκεψη 2025 της Ένωσης Αεροπορικών και Διαστημικών Δυνάμεων, σύμφωνα με το The War Zone.

Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προσωπικά ότι η Boeing είχε επιλεγεί ως νικήτρια του διαγωνισμού για το επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Πολεμικής Αεροπορίας για την κυριαρχία στον αέρα της επόμενης γενιάς (Next Generation Air Dominance, NGAD).

Η πρωτοβουλία NGAD περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη νέων drone Collaborative Combat Aircraft (CCA), καθώς και προηγμένων κινητήρων τζετ, όπλων, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, αισθητήρων, οικοσυστημάτων δικτύωσης, δυνατοτήτων διαχείρισης μάχης και άλλων.

Η παραγωγή του F-47 ξεκίνησε υπό άκρα μυστικότητα

«Μετά από χρόνια εργασίας, εκατοντάδες ώρες δοκιμών, χιλιάδες χρόνια εργασίας στο εργαστήριο, ο πρόεδρος ανακοίνωσε το F-47», είπε ο Άλβιν. «Είναι η πλατφόρμα που, μαζί με όλα τα υπόλοιπα συστήματα [NGAD], θα εξασφαλίσει την κυριαρχία στο μέλλον».

«Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Πρέπει να σας πω, ομάδα, ότι είναι σχεδόν 2026. Η ομάδα έχει δεσμευτεί να κάνει το πρώτο να πετάξει το 2028», συνέχισε. «Στους λίγους μήνες που έχουν περάσει από την ανακοίνωση, η (Boeing) έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζει το πρώτο τεμάχιο. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε γρήγορα. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα».

Η Πολεμική Αεροπορία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το F-47 αναμενόταν να πραγματοποιήσει την παρθενική του πτήση πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιανουαρίου 2029. Πολλαπλά πειραματικά αεροσκάφη επίδειξης συνέβαλαν επίσης στην προετοιμασία του εδάφους για το F-47.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα F-47 και το σχεδιασμό του ίδιου του αεροσκάφους παραμένουν άκρως απόρρητες. Εξακολουθούν να υπάρχουν μόνο δύο επίσημες απεικονίσεις του αεροσκάφους, οι οποίες, σύμφωνα με αξιωματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα πλήρως την πραγματική εμφάνιση του αεροσκάφους, για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Το νέο μαχητικό θα είναι αόρατο στα ραντάρ

«Απλά μου αρέσει να κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία», είχε πει ο υπουργός Αεροπορίας Τρόι Μέινκ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σημερινή διάσκεψη, η οποία προηγήθηκε της ομιλίας του Άλβιν, αναφερόμενος συγκεκριμένα στην παρακάτω απεικόνιση του F-47.

«Πιστεύω ότι ορισμένοι από τους αναλυτές της κινεζικής υπηρεσίας πληροφοριών περνούν πολύ χρόνο κοιτάζοντας αυτή τη φωτογραφία. Καλή τύχη στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν κάτι από εκεί. Να είστε πολύ προσεκτικοί με αυτό». Η Πολεμική Αεροπορία έχει δηλώσει ότι το F-47 αναμένεται να έχει ακτίνα δράσης άνω των 1.000 ναυτικών μιλίων και να μπορεί να φτάσει ταχύτητες άνω των 2 Μαχ.

Με αυτή την εμβέλεια, τα νέα αεροσκάφη έκτης γενιάς θα προσφέρουν αύξηση της επιχειρησιακής εμβέλειας κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με τα υπάρχοντα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ. Πόσο γρήγορα θα μπορεί να ταξιδεύει το αεροσκάφος χωρίς να χρησιμοποιεί τους μετακαυστήρες του (υπερκρουαζιέρα) και με ποιο επίπεδο απόδοσης, παραμένει άγνωστο.

Το F-47 αναμένεται να διαθέτει χαρακτηριστικά «ευρυζωνικής» χαμηλής ανιχνευσιμότητας (αόρατο) νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικά μειωμένης υπογραφής υπέρυθρων, επιπλέον της χαμηλής διατομής ραντάρ. Ο «φασματικός πόλεμος» και η «φασματική κυριαρχία» έχουν αποτελέσει σημαντικούς τομείς εστίασης για ολόκληρη την πρωτοβουλία NGAD.

Κάθε αεροπλάνο αναμένεται να κοστίζει περίπου 300 εκατ. δολάρια

Η Μπόινγκ έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν σημαντικές επενδύσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο Σαιντ Λούις του Μισούρι, προκειμένου να προετοιμαστεί για την παραγωγή μαχητικών αεροσκαφών έκτης γενιάς.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να αποκτήσει τουλάχιστον 185 F-47, κάτι που θα ήταν σύμφωνο με την αρχική προοπτική του αεροσκάφους ως διάδοχου του F-22 Raptor.

Ωστόσο, έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το αν ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον, και έχει γίνει λόγος για την πιθανότητα κατασκευής πολλαπλών εκδόσεων σε σταδιακούς κύκλους ανάπτυξης.

Το αναμενόμενο κόστος ανά μονάδα του F-47 δεν είναι επίσης σαφές, αλλά προηγούμενες προβλέψεις το τοποθετούν στο τριπλάσιο της μέσης τιμής ενός F-35 Joint Strike Fighter, ή πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη.

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα, είπε ο Μακρόν. «Τίποτα δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τον πόλεμο στη Γάζα»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

Η Τάρα Ριντ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, απέκτησε πρόσφατα ρωσική υπηκοότητα. Η αιτία παραμένει ακόμα ασαφής

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις, ήδη από αυτή την εβδομάδα, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ως αντίποινα για τις έρευνες σχετικά με τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου

Παρά τα υπέρογκα ποσά που δαπανώνται για την επιτήρηση και την καταστολή, οι ευρωπαϊκές πολιτικές αποτυγχάνουν, με αποτέλεσμα οι θάνατοι των μεταναστών στη Μεσόγειο να αυξάνονται συνεχώς

Ξεπερνούν τις 150 οι χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, ενώ στον ΟΗΕ το Μεσανατολικό θα κυριαρχήσει. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη μεγάλη δύναμη που στηρίζει την πολιτική Νετανιάχου.

Νέα τροπή στην ένταση στη Βαλτική, καθώς ανέβηκαν οι τόνοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την Εσθονία μέσω του ΥΠΕΞ να δείχνει στιγμιότυπο από ραντάρ με τις φερόμενες παραβιάσεις της Ρωσίας

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη.

Η πανέξυπνη στρατηγική μάρκετινγκ πίσω από την επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της ποπ και το μυστικό στη θηριώδη επιτυχία της

Ο πατέρας και προπονητής του Εμμανουήλ Καραλή, Χάρης μίλησε σε εκπομπή της ΕΡΤ με αφορμή την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και συγκινήθηκε.

Στην πρεμιέρα τηλεοπτικής εκπομπής που «που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα» παρουσιάστηκε ο Πύρρος Δήμας, με τη δάδα που κρατούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 2012.

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα, είπε ο Μακρόν. «Τίποτα δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τον πόλεμο στη Γάζα»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ο δράστης έβγαλε καραμπίνα στην εθνική οδό και πυροβόλησε τον οδηγό του εκσκαφέα - Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καλάβρυτα μία ημέρα αργότερα

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

