Ο Κουμπαράκης τιμωρήθηκε για το πέναλτι στον Καμπελά

Ακούστηκαν κι άλλες «καμπάνες» στη διαιτησία. Ο πρώτος που τιμωρήθηκε από τον Λανουά για λάθος την 4η αγωνιστική της Stoximan Super League είναι ο VAR expert, Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων). Η βασική αιτία είναι ότι ως AVAR του ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 δεν έκανε παρέμβαση στον Γερμανό VAR Αλεξάντερ Περλ ώστε ειδοποιήσει τον διαιτητή Ντενίζ Αϊτεκίν για το πέναλτι του Τετέ στον Καμπελά.

Ο Λανουά, ουσιαστικά, είχε προαναγγείλει την τιμωρία του Κουμπαράκη (σ.σ. να λοιπόν που αλλοιώνεται και το VAR!) στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, όπου τη Δευτέρα (22/9) αναλύθηκαν τα λάθη της 4ης αγωνιστικής και ο αρχιδιαιτητής τον… άδειασε. «Γιατί δεν έκανες παρέμβαση για το πέναλτι» ρώτησε ο Λανουά τον Κουμπαράκη, ο οποίος απάντησε: «Δεν πρόλαβα επειδή ο Περλ τσέκαρε γρήγορα τη φάση. Μετά είδα ότι ήταν πέναλτι υπέρ του Καμπελά αλλά δεν μπορούσα να παρέμβω επειδή είχε προχωρήσει η φάση», δικαιολογήθηκε ο AVAR του ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Θα είχε ενδιαφέρον ο Λανουά να δώσει στη δημοσιότητα τους διαλόγους μεταξύ Αϊτεκίν-Περλ, καθώς το πιο πιθανό είναι ότι ο δεύτερος συμφώνησε με την απόφαση να μη δοθεί το πέναλτι χωρίς να εξετάσει τη φάση.

Εκ του αποτελέσματος, ο Κουμπαράκης δεν έπεισε τον Λανουά, ο οποίος τιμωρήθηκε και για λάθη του στον αγώνα Κηφισιά-Αρης 0-1. Άγνωστο πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο ρέφερι της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Αντίθετα ο Λανουά δεν τιμώρησε τους Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), Ευαγγέλου (Αθηνών), διαιτητή και VAR του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0. Κι ας σχολίασε ο Γάλλος ότι κακώς άφησαν τον Παναιτωλικό με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Γκαρσία.

Εκτός από τον Κουμπαράκη άλλοι τέσσερις διαιτητές είναι εκτός ορισμών από τα ματς της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Πρόκειται για τους Πολυχρόνη (Πιερίας), Πουλικίδη (Δράμας), Τζήλο (Λάρισας) και Κόκκινο (Χαλκιδικής). Οι δυο πρώτοι είναι τιμωρημένοι.

Την τρέχουσα σεζόν τιμωρούνται περισσότεροι διαιτητές σε σχέση με πέρσι. Για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League έμεινε εκτός ορισμών ο Πολυχρόνης (Πιερίας), ο οποίος σφύριξε τον αγώνα ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0, άρα είναι η δεύτερη φορά που τιμωρείται ο Πολυχρόνης (αυτή τη φορά για το ματς (Βόλος-Asteras Aktor 2-1). Για την 2η αγωνιστική στο «ψυγείο» μπήκαν οι Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) για τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0.

Για λάθη την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, εκτός επιλογών έμειναν οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Κατοίκος (Αθηνών).