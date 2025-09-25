Με την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια νέα κόντρα ξεσπά μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η κατάθεση Μπαμπασίδη και το «γαλάζιο» διάβασμά της

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν εμπλοκή του «πράσινου» βουλευτή Μανώλη Χνάρη «στην αύξηση των ζώων στην Κρήτη» και εκτιμούν πως αυτό «φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολη θέση».

Τα «καρφιά» για το ΠΑΣΟΚ

Μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική και τον ισχυρισμό του ότι ο Οργανισμός «δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα», πηγές της ΝΔ σημειώνουν πως αυτό «επιβεβαιώνει την πάγια θέση της κυβέρνησης, την οποία επιμένει να αγνοεί το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Η κατάθεση του μάρτυρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «όχι μόνο ενισχύει την κυβερνητική θέση αλλά παράλληλα προκαλεί αμηχανία στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ που … σπεύδει να ζητήσει και τα ρέστα».

Και συμπληρώνουν: «Αν κόπτεται πραγματικά για την αλήθεια, ας ερευνήσει την περίπτωση του βουλευτή του στο νομό Ρεθύμνου Μανώλη Χνάρη, ο οποίος διετέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2019 καθώς και αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Κρήτης 3/2017-8/2018 και 9/2019-4/2021 αρμόδιος για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης».

Η απάντηση του Μανώλη Χνάρη

Άμεση ήταν η αντίδραση του Μανώλη Χνάρη που έσπευσε να απαντήσει σημειώνοντας πως «η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φορά σήμερα», αφού «έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί το απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι Περιφέρειες».

Ο βουλευτής Ρεθύμνης σημειώνει πως «με αυτό το επιχείρημα γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας» και προσθέτει: «είναι λοιπόν απορίας άξιο, αφού κατά την κυβέρνηση τη σχετική αρμοδιότητα ελέγχου την έχουν οι περιφέρειες, γιατί στην εξεταστική επιτροπή δεν κάλεσε την Ένωση των Περιφερειών Ελλάδος;»

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει ο κ. Χνάρης «τις αρμοδιότητες που είχα ως θεματικός Αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης, τις έχω καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και θα το ξανακάνω όποτε και όπου χρειαστεί».