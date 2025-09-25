ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: το βιβλίο «Μεγαλώνοντας με υγεία σε έναν κόσμο Ψηφιακών Πολυμέσων», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα του Άργους, και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Μεγαλώνοντας με υγεία σε έναν κόσμο Ψηφιακών Πολυμέσων

Ένας οδηγός απαραίτητος για κάθε γονιό που θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά του με ισορροπία, ασφάλεια και υγεία, σε έναν κόσμο γεμάτο ψηφιακά μέσα.

Σε μια εποχή όπου οι οθόνες έχουν εισβάλει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με το δύσκολο έργο να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια στον κόσμο των ψηφιακών πολυμέσων. Πώς επηρεάζει η υπερβολική χρήση οθονών την ανάπτυξη του εγκεφάλου; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από το cyberbullying; Υπάρχουν ασφαλείς κανόνες χρήσης για κάθε ηλικία;

Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα έρχεται να απαντήσει το πολύτιμο βιβλίο «Μεγαλώνοντας με υγεία σε έναν κόσμο ψηφιακών πολυμέσων», που προσφέρει στους αναγνώστες του ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής, στις 28 Σεπτεμβρίου.

VITA

Ο Οκτώβριος είναι μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Έναν καρκίνο που είναι ιάσιμος σε ποσοστό άνω του 80% — αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα. Σε αυτή τη μάχη, η πρόληψη και οι εξατομικευμένες θεραπείες παραμένουν τα πιο ισχυρά μας όπλα.

Στο εξώφυλλο, η εντυπωσιακή Αντιγόνη Κουλουκάκου, πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς». Μιλά για τον ρόλο της, τη μητρότητα, τον έρωτα, την ομορφιά, το χρόνο, αλλά και για τα προτερήματα και τα ελαττώματά της, δηλώνοντας πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Μαθητική Εφημερίδα του Άργους

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Άργους γράφουν για τα θέματα που απασχολούν την μαθητική τους κοινότητα, την ιστορία εμβληματικών κτιρίων της πόλης τους και συνομιλούν με σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από το Άργος.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του έναν από τους σημαντικότερους θεατρικούς σκηνοθέτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο γερμανικής καταγωγής διάσημος Τόμας Οστερμάιερ έφθασε στην Αθήνα για να σκηνοθετήσει τον «Εχθρό του λαού» του Ίψεν και παραχώρησε την πρώτη του αποκλειστική συνέντευξη στο BHMAGAZINO. Ο δημιουργός που συνεργάστηκε με την Κέιτ Μπλάνσετ στον «Γλάρο» του Τσέχοφ εξομολογείται ότι προτιμάει την άγνοια από το ψέμα και μιλάει με ενθουσιασμό για την Ελλάδα.