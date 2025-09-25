newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Πόσο αυξήθηκε ο πλούτος στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος – Τι δείχνει έρευνα
Οικονομία 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:27

Πόσο αυξήθηκε ο πλούτος στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος – Τι δείχνει έρευνα

Έρευνα της Allianz εντόπισε την οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην Ελλάδα το 2024

Σύνταξη
Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Spotlight

Ισχυρή ανάπτυξη για την Ελλάδα το 2024 διαπιστώνεται από 16η έκδοση του “Global Wealth Report” της Allianz, η οποία εξετάζει διεξοδικά την κατάσταση που επικρατεί στα περιουσιακά στοιχεία και στο χρέος των νοικοκυριών σε σχεδόν 60 χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, τα ακαθάριστα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 5,7%, ξεπερνώντας τον περιφερειακό μέσο όρο του 4,6%. Οι τίτλοι αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 16,8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στις αγορές τίτλων, οι οποίες έφτασαν σε νέο ρεκόρ ύψους 10,3 δισ. ευρώ.

Οι εισροές αυτές, σε ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια όπως τα ETFs, υπήρξαν δυνατές χάρη σε σημαντικές ανακατανομές κεφαλαίων από τραπεζικές καταθέσεις. Συνολικά, οι Έλληνες αποταμιευτές απέσυραν 4,7 δισ. ευρώ από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα οι τραπεζικές καταθέσεις να μειωθούν κατά 2,1%. Συνολικά, οι καθαρές νέες αποταμιεύσεις αυξήθηκαν κατά 50% σε 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και παραμένουν κάτω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ρυθμιζόμενη για τον πληθωρισμό, η αύξηση το 2024 διαμορφώθηκε στο 2,6%. Η αγοραστική δύναμη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται πλέον 10,6% υψηλότερα από τα προ-πανδημίας επίπεδα του 2019.

Αντίθετα, ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη παραμένει κάτω από αυτά τα επίπεδα (-2,4%). Η Ελλάδα τα κατάφερε πολύ καλύτερα από πολλούς ευρωπαίους γείτονες σε μία περίοδο υψηλού πληθωρισμού, διαπιστώνουν οι συντάκτες της έρευνας.

Οι υποχρεώσεις συνέχισαν να μειώνονται, αν και μόνο κατά 0,8% το 2024 (2023: -1,9%). Συνεπώς, ο δείκτης χρέους (υποχρεώσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ) μειώθηκε επίσης, φθάνοντας το 44%, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην περιοχή και 34 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τα επίπεδα του 2012.

Οι χρόνιες προσπάθειες για οικονομικό εξορθολογισμό απέδωσαν καρπούς. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τελικά αυξήθηκαν κατά 8,7%. Ωστόσο, η Ελλάδα υποχώρησε μία θέση και κατέλαβε την 29η θέση στην κατάταξη των πλουσιότερων χωρών, κάτω από την Ουγγαρία.

Σε τροχιά ανόδου

Συνολικά για την παγκόσμια οικονομία το 2024 αποτέλεσε μια ακόμη χρονιά σταθερής ανάπτυξης – και μια ακόμη εξαιρετική χρονιά για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών, αφού σημείωσαν αύξηση 8,7%, ξεπερνώντας ακόμη και τα ισχυρά επίπεδα ανάπτυξης του προηγούμενου έτους (8,0%).

Μέχρι το τέλος του 2024, τα συνολικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονταν στα 269 τρισεκατομμύρια ευρώ. Παρόλο που πρόκειται για νέο ρεκόρ σε απόλυτους όρους, σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας, τα περιουσιακά στοιχεία, σε ποσοστό 283%, βρίσκονται μόνο στο ίδιο επίπεδο που ήταν το 2017.

Ανάπτυξη στις ΗΠΑ

Τα τελευταία 10 χρόνια, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των αμερικανικών νοικοκυριών αυξήθηκαν σύμφωνα με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ωστόσο, το 2024, σημείωσαν ακόμη υψηλότερη ανάπτυξη. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία, οι οποίες κατέγραψαν χαμηλότερη ανάπτυξη κατά 2 και σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. «Η ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ είναι απλά εκπληκτική», δήλωσε ο Ludovic Subran, Chief Economist της Allianz. «Το 2024, το 50% της ανάπτυξης των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προήλθε μόνο από τις ΗΠΑ. Την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό αυτό άγγιζε το 47%. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα αντιπροσώπευε το 20%, ενώ η Δυτική Ευρώπη το 12%. Τουλάχιστον όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, η ιδέα ότι άλλες χώρες έχουν επωφεληθεί από τις ΗΠΑ είναι αβάσιμη».

Έξυπνοι και πειθαρχημένοι αποταμιευτές

Η κατοχή τίτλων, ιδίως μετοχών, είναι καθοριστική για την αύξηση του πλούτου. Από αυτή την άποψη, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά για τους αποταμιευτές. Τόσο το 2023 (11,5%) όσο και το 2024 (12,0%), οι τίτλοι αυξήθηκαν σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα από τις άλλες δύο κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: ασφάλειες/συντάξεις (6,7% και 6,9% αντίστοιχα) και τραπεζικές καταθέσεις (4,7% και 5,7% αντίστοιχα).

Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο οι καταθέτες επωφελούνται από την αύξηση των τιμών των τίτλων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών και των περιφερειών λόγω των διαφορών στη δομή των χαρτοφυλακίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι κυρίως οι αποταμιευτές της Βόρειας Αμερικής που επενδύουν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας το 59% των χαρτοφυλακίων. Στη Δυτική Ευρώπη, για παράδειγμα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 35%. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει υψηλότερο ποσοστό, της τάξεως του 42%.

«Όσον αφορά τις αποταμιευτικές συμπεριφορές, μια σύγκριση μεταξύ των ΗΠΑ και της Γερμανίας είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική», δήλωσε η Kathrin Stoffel, Co-author της έκθεσης. «Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Γερμανία έχει πετύχει αύξηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά 5,9% ετησίως, αύξηση συγκρίσιμη με αυτή των ΗΠΑ (6,2%), αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο: οι νέες αποταμιεύσεις ανήλθαν στο 3,7% των υφιστάμενων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ετησίως – σχεδόν το διπλάσιο του ποσοστού των ΗΠΑ (2,0). Ταυτόχρονα, η συμβολή των αυξήσεων αξίας ήταν μόνο 32% – λιγότερο από το μισό του ποσοστού των ΗΠΑ (67%). Η Ελλάδα, με ετήσια ανάπτυξη 2,9%, μοιάζει περισσότερο με τις ΗΠΑ: οι αποταμιεύσεις είναι πολύ χαμηλές (0,5%), αλλά οι αυξήσεις αξίας καλύπτουν το 78% της ανάπτυξης. Μακάρι τα ελληνικά νοικοκυριά αποταμίευαν λίγο περισσότερο!»



Πηγή: ΟΤ

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α' εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stream newspaper
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ακίνητα: Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο
Ακίνητα 25.09.25

Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο - 11 ερωταπαντήσεις

Πώς ο ιδιοκτήτης του μπορεί να αποκτήσει νομίμως δίοδο από γειτονικό και πώς κατοχυρώνεται - Ποια τα περιθώρια άρνησης της διπλανής ιδιοκτησίας - Όλες οι πληροφορίες για όσους διαθέτουν τέτοια ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»

Στα ματς με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα ενημέρωσε και για την κατάτασταση των Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι.

Σύνταξη
Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
Μπάσκετ 25.09.25

Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»

Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το να συνεχίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους γνωρίζοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Σύνταξη
Ω, αυτό το «ή»
Σεμνή συνέπεια 25.09.25

Ω, αυτό το «ή»

Αμφίθυμο χαμόγελο μιας αμετάδοτης και αμέτοχης σοφίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Σύνταξη
Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης

Νέες εσωκομματικές «ίντριγκες» στο ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών ενόχλησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πλέον δεν αφήνει αναπάντητες τις αιχμές. Σαφές το μήνυμα του προέδρου με πολλούς αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
Ελλάδα 25.09.25

«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη

Οι γονείς του Βάιου Βλάχου επανέλαβαν ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Συνείδηση & Ύλη 25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
Υπήρξαν καταγγελίες 25.09.25

Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα - Γιατί συνελήφθη ο πατέρας

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
ΕΕ: Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης – Μπορεί να επιβιώσει;
Νέα γεωπολιτική 25.09.25

Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης - Μπορεί να επιβιώσει;

Έχει η ΕΕ τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσει στην εποχή της στρατιωτικοποίησης; Τα πρόσφατα γεγονότα έριξαν φως σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παναθηναϊκός: Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες και το ταξίδι του Παπαδημητρίου
Super League 25.09.25

Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες για Παναθηναϊκό και το ταξίδι του Παπαδημητρίου

Ο Γιώργος Καραγκούνης αντέδρασε στις φήμες για προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι ξανά με την αποστολή και η απάντηση του Πιλάβιου στον Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
