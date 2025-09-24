Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις: Η Τζαμαϊκανή σπρίντερ που αφήνει μεγάλο κενό στον παγκόσμιο αθλητισμό

Η 38χρονη Τζαμαϊκανή αθλήτρια κυριάρχησε για πάνω από δεκαπέντε χρόνια στα 100 και 200 μέτρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμα της στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γεννημένη στην Τζαμάικα το 1986, η «Pocket Rocket», όπως την αποκαλούσαν για το μικρό της ανάστημα αλλά την εκρηκτική της ταχύτητα, αποτέλεσε ένα κόσμημα εντός και εκτός των στίβων.

Η κυριαρχία στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Είχε ανακοινώσει ότι θα σταματήσει τον αθλητισμό στο Παγκόσμιο του Τόκιο και ο τελικός της σκυταλοδρομίας 4χ100 με την ομάδα της Τζαμάικα, ήταν ο τελευταίος αγώνας. Και τι αγώνας, καθώς κρέμασε στο στήθος της το ασημένιο μετάλλιο, ρίχνοντας τίτλους τέλους με τον καλύτερο τρόπο, 18 χρόνια μετά την πρώτη συμμετοχή της σε μεγάλη διοργάνωση, το 2007 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Οσάκα, πάλι στην Ιαπωνία.

Αυτό το ασημένιο ήταν το 17ο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και είναι μακράν η πιο επιτυχημένη γυναίκα σπρίντερ της ιστορίας, με 10 χρυσά, 4 ασημένια και 3 χάλκινα. Έχει στεφθεί πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα (2009, 2013, 2015, 2019, 2022), κάτι που καμία άλλη αθλήτρια δεν έχει πετύχει. Το 2019, δύο χρόνια μετά τη γέννηση του γιου της, κατέκτησε το χρυσό στα 100 μ. στη Ντόχα, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μητέρα που επανήλθε στην κορυφή του κόσμου σε αυτό το αγώνισμα.

Η Ολυμπιακή ιστορία

Ιστορία, όμως, έχει γράψει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με συνολικά 8 μετάλλια. Δύο χρυσά στα 100 μ. στο Πεκίνο το 2008 και στο Λονδίνο το 2012. Αλλα τέσσερα ασημένια, στα 100 μ. στο Ρίο το 2016, στα 200 μ. στο Λονδίνο το 2012, καθώς και στη σκυτάλη 4×100 μ. στο Λονδίνο 2012 και στο Τόκιο 2020. Και δύο χάλκινα, στα 100 μ. στο Τόκιο το 2021 και στα 200 μ. στο Ρίο, πέντε χρόνια νωρίτερα.

Με αυτές τις διακρίσεις έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε τρία διαδοχικά Ολυμπιακά μετάλλια στα 100 μέτρα (2008–2016), ενώ το 2020 απέδειξε ξανά τη διάρκεια της καριέρας της ανεβαίνοντας στο βάθρο.

Ολυμπιονίκης αλλά και μητέρα

Πέρα όμως από τις αθλητικές της επιτυχίες, η Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις ξεχωρίζει και για την πολύπλευρη προσωπικότητά της. Είναι παντρεμένη με τον Τζέισον Πράις και έχουν έναν γιο, τον Ζάιον, που γεννήθηκε το 2017 και ήταν ο λόγος για μία προσωρινή παύση από τους αγώνες. Τα όσα κατάφερε μετά το παιδί αποτελούν το πιο τρανταχτό παράδειγμα ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει οικογένεια και πρωταθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο.

Βρίσκει χρόνο και για φιλανθρωπικές πράξεις καθώς έχει ιδρύσει το Shelly-Ann Fraser-Pryce Foundation, μέσω του οποίου στηρίζει παιδιά και νέους αθλητές στην Τζαμάικα, προωθώντας την εκπαίδευση και τον αθλητισμό.

Η Φρέιζερ – Πράις έχει κερδίσει την καρδιά των φιλάθλων, όχι μόνο για τις επιτυχίες της, αλλά και για τον χαρακτήρα της, το χαμόγελο και την ταπεινότητά της, στοιχεία που την έκαναν πρότυπο όχι μόνο στον στίβο αλλά και στην κοινωνία.

Η Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις δεν είναι απλώς μια αθλήτρια με τεράστιες επιτυχίες· είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο επιμονής, δύναμης και έμπνευσης, που απέδειξε ότι η πραγματική δόξα βρίσκεται τόσο στα μετάλλια όσο και στον τρόπο με τον οποίο εμπνέεις τις επόμενες γενιές.