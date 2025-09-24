sports betsson
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις: Η Τζαμαϊκανή σπρίντερ που αφήνει μεγάλο κενό στον παγκόσμιο αθλητισμό
Σπορ 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:30

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, συνδέθηκε με πολλές ξεχωριστές στιγμές, αλλά θα μείνει και η τελευταία εμφάνισης της Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η 38χρονη Τζαμαϊκανή αθλήτρια κυριάρχησε για πάνω από δεκαπέντε χρόνια στα 100 και 200 μέτρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμα της στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γεννημένη στην Τζαμάικα το 1986, η «Pocket Rocket», όπως την αποκαλούσαν για το μικρό της ανάστημα αλλά την εκρηκτική της ταχύτητα, αποτέλεσε ένα κόσμημα εντός και εκτός των στίβων.

Η κυριαρχία στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Είχε ανακοινώσει ότι θα σταματήσει τον αθλητισμό στο Παγκόσμιο του Τόκιο και ο τελικός της σκυταλοδρομίας 4χ100 με την ομάδα της Τζαμάικα, ήταν ο τελευταίος αγώνας. Και τι αγώνας, καθώς κρέμασε στο στήθος της το ασημένιο μετάλλιο, ρίχνοντας τίτλους τέλους με τον καλύτερο τρόπο, 18 χρόνια μετά την πρώτη συμμετοχή της σε μεγάλη διοργάνωση, το 2007 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Οσάκα, πάλι στην Ιαπωνία.

Αυτό το ασημένιο ήταν το 17ο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και είναι μακράν η πιο επιτυχημένη γυναίκα σπρίντερ της ιστορίας, με 10 χρυσά, 4 ασημένια και 3 χάλκινα. Έχει στεφθεί πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα (2009, 2013, 2015, 2019, 2022), κάτι που καμία άλλη αθλήτρια δεν έχει πετύχει. Το 2019, δύο χρόνια μετά τη γέννηση του γιου της, κατέκτησε το χρυσό στα 100 μ. στη Ντόχα, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μητέρα που επανήλθε στην κορυφή του κόσμου σε αυτό το αγώνισμα.

Η Ολυμπιακή ιστορία

Ιστορία, όμως, έχει γράψει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με συνολικά 8 μετάλλια. Δύο χρυσά στα 100 μ. στο Πεκίνο το 2008 και στο Λονδίνο το 2012. Αλλα τέσσερα ασημένια, στα 100 μ. στο Ρίο το 2016, στα 200 μ. στο Λονδίνο το 2012, καθώς και στη σκυτάλη 4×100 μ. στο Λονδίνο 2012 και στο Τόκιο 2020. Και δύο χάλκινα, στα 100 μ. στο Τόκιο το 2021 και στα 200 μ. στο Ρίο, πέντε χρόνια νωρίτερα.

Με αυτές τις διακρίσεις έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε τρία διαδοχικά Ολυμπιακά μετάλλια στα 100 μέτρα (2008–2016), ενώ το 2020 απέδειξε ξανά τη διάρκεια της καριέρας της ανεβαίνοντας στο βάθρο.

Ολυμπιονίκης αλλά και μητέρα

Πέρα όμως από τις αθλητικές της επιτυχίες, η Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις ξεχωρίζει και για την πολύπλευρη προσωπικότητά της. Είναι παντρεμένη με τον Τζέισον Πράις και έχουν έναν γιο, τον Ζάιον, που γεννήθηκε το 2017 και ήταν ο λόγος για μία προσωρινή παύση από τους αγώνες. Τα όσα κατάφερε μετά το παιδί αποτελούν το πιο τρανταχτό παράδειγμα ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει οικογένεια και πρωταθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο.

Βρίσκει χρόνο και για φιλανθρωπικές πράξεις καθώς έχει ιδρύσει το Shelly-Ann Fraser-Pryce Foundation, μέσω του οποίου στηρίζει παιδιά και νέους αθλητές στην Τζαμάικα, προωθώντας την εκπαίδευση και τον αθλητισμό.

Η Φρέιζερ – Πράις έχει κερδίσει την καρδιά των φιλάθλων, όχι μόνο για τις επιτυχίες της, αλλά και για τον χαρακτήρα της, το χαμόγελο και την ταπεινότητά της, στοιχεία που την έκαναν πρότυπο όχι μόνο στον στίβο αλλά και στην κοινωνία.

Η Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις δεν είναι απλώς μια αθλήτρια με τεράστιες επιτυχίες· είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο επιμονής, δύναμης και έμπνευσης, που απέδειξε ότι η πραγματική δόξα βρίσκεται τόσο στα μετάλλια όσο και στον τρόπο με τον οποίο εμπνέεις τις επόμενες γενιές.

googlenews

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Europa League 24.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Με ηγέτη τον Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Πειραιώτες νίκησαν 2-1 τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
On Field 21.09.25

Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
On Field 21.09.25

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι
On Field 18.09.25

Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους «πράσινους», ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
