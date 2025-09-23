Αποτράπηκε σχέδιο που φέρεται πως σκόπευε να βυθίσει στο σκοτάδι τη Νέα Υόρκη

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, υπηρεσία υπεύθυνη για την προστασία σημαντικών προσώπων, απέτρεψε την ενεργοποίηση ενός δικτύου τηλεπικοινωνιακών συσκευών που θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας, ενώ οι ηγέτες συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τον περασμένο μήνα εντόπισε περισσότερους από 300 διακομιστές SIM και 100.000 κάρτες SIM που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις στις τηλεπικοινωνίες σε περιοχή που περιλαμβάνει τμήματα της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και του Κονέκτικατ.

«Αυτό το δίκτυο είχε τη δύναμη να απενεργοποιήσει τους πύργους κινητής τηλεφωνίας και ουσιαστικά να θέσει εκτός λειτουργίας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας Ματ ΜακΚουλ.

Οι συσκευές ανακαλύφθηκαν σε απόσταση 56 χλμ. από τα Ηνωμένα Έθνη, όπου οι ηγέτες συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το BBC.

Οι αρχές ισχυρίζονται πως έχουν ταυτοποιήσει μέρος των δραστών της συνομωσίας στη Νέα Υόρκη

Ο ΜακΚουλ δήλωσε ότι το «καλά οργανωμένο και καλά χρηματοδοτούμενο» σχέδιο περιελάμβανε «παράγοντες απειλής εθνικού κράτους και άτομα που είναι γνωστά στις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου».

Οι μη αναγνωρισμένοι παράγοντες εθνικού κράτους έστελναν κρυπτογραφημένα μηνύματα σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, καρτέλ και τρομοκρατικές οργανώσεις, πρόσθεσε, χωρίς να είναι σαφές ποια χώρα και ποιες ομάδες κατηγορεί. Όμως το συμβάν έχει όλα τα συστατικά για να θεωρηθεί «απόπειρα επίθεσης εναντίον των ΗΠΑ».

Ο εξοπλισμός ήταν σε θέση να στείλει μηνύματα κειμένου σε ολόκληρο τον πληθυσμό των ΗΠΑ μέσα σε 12 λεπτά, σύμφωνα με αξιωματούχους. Θα μπορούσε επίσης να έχει απενεργοποιήσει πύργους κινητής τηλεφωνίας και να έχει ξεκινήσει κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDOS) που θα μπορούσαν να έχουν μπλοκάρει τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

Δεν είναι σαφείς οι στόχοι της επίθεσης ή ποιο κράτος κρύβονταν πίσω από τη συνομωσία

Οι συσκευές κατασχέθηκαν από «φάρμες SIM» σε εγκαταλελειμμένα κτίρια διαμερισμάτων σε περισσότερες από πέντε τοποθεσίες. Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν τις τοποθεσίες.

Η ανακάλυψη ακολούθησε έρευνα για ανώνυμες «τηλεφωνικές απειλές» που απευθύνονταν σε τρεις αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης την άνοιξη, ανέφεραν ανώνυμοι αξιωματούχοι. Ένας από τους αξιωματούχους εργάζεται στη Μυστική Υπηρεσία και οι άλλοι δύο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Οι ερευνητές δήλωσαν επίσης στο CBS News ότι βρήκαν 80 γραμμάρια κοκαΐνης, παράνομα πυροβόλα όπλα, υπολογιστές και τηλέφωνα.

Περισσότεροι από 100 ηγέτες και αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο έχουν συγκεντρωθεί στο Μανχάταν για τον εορτασμό της 80ής επετείου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η Μυστική Υπηρεσία δεν παρουσίασε στοιχεία πως η επίθεση επρόκειτο να συμβεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.