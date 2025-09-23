newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το Ισραήλ κλείνει τη γέφυρα που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:06

Το Ισραήλ κλείνει τη γέφυρα που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία

Ορισμένοι ερμηνεύουν αυτή την κίνηση ως ένα από τα πρώτα αντίμετρα που λαμβάνει το Ισραήλ ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες της διεθνούς κοινότητας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Spotlight

Το Ισραήλ διέταξε το αόριστο κλείσιμο της γέφυρας του Βασιλιά Χουσεΐν, γνωστής και ως γέφυρα Άλενμπι, σταματώντας τη διέλευση αγαθών και ανθρώπων από τη μοναδική πύλη μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Το Ισραήλ θα κλείσει τη γέφυρα από την Τετάρτη μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε την Τρίτη η Παλαιστινιακή Γενική Αρχή για τα Σύνορα και τα Διασυνοριακά Σημεία. Η Ιορδανική Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε επίσης το κλείσιμο, αναφέροντας ότι η διάβαση θα παραμείνει κλειστή «για την κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων από την άλλη πλευρά μέχρι νεωτέρας».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η διάβαση, που είναι πρακτικά το μόνο σημείο εξόδου και εισόδου για τους Παλαιστινίους που επιθυμούν να ταξιδέψουν εκτός της Δυτικής Όχθης, άνοιξε την Κυριακή μετά από προσωρινό κλείσιμο λόγω μιας θανατηφόρας επίθεσης.

Ένας Ιορδανός υπήκοος που ταξίδευε σε φορτηγό ανθρωπιστικής βοήθειας σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες στο σημείο διέλευσης που ελέγχεται από το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία.

Η ισραηλινή αστυνομία περιπολεί στην περιοχή κοντά στη γέφυρα βασιλιά Χουσεΐν (Άλενμπι) που συνδέει τη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία [Ammar Awad/Reuters]

«Αντίμετρο στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους»

Ο Χάμντα Σαχούτ του Al Jazeera, σε ρεπορτάζ από την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν, είπε: « Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το γιατί ο [Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν] Νετανιάχου αποφάσισε να κλείσει εντελώς τα σύνορα».

«Ορισμένοι στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης το ερμηνεύουν ως ένα από τα πρώτα αντίμετρα που λαμβάνει το Ισραήλ ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο Σαχούτ, ο οποίος μεταδίδει από το Αμμάν, επειδή η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απαγορεύσει στο Al Jazeera να μεταδίδει από το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη.

Η διάβαση στην Κοιλάδα του Ιορδάνη, γνωστή ως Καράμα από την παλαιστινιακή πλευρά, είναι η μόνη διεθνής πύλη για τους Παλαιστινίους από τη Δυτική Όχθη που δεν απαιτεί την είσοδο στο Ισραήλ, το οποίο έχει καταλάβει το έδαφος από το 1967.

Η επίθεση της περασμένης εβδομάδας έθεσε τους Παλαιστινίους σε εγρήγορση, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν μια εκστρατεία συλλογικής τιμωρίας, διατάζοντας την κατεδάφιση των σπιτιών των υπόπτων στη Δυτική Όχθη και την ανάκληση των αδειών εργασίας των γειτόνων τους.

Μια εβδομάδα πριν από την επίθεση στη γέφυρα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν περισσότερους από 100 Παλαιστινίους σε επιδρομές στην πόλη Τουλκάρεμ της Δυτικής Όχθης και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας.

Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να περάσουν από εκατοντάδες σημεία ελέγχου και συχνά υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο από Ισραηλινούς στρατιώτες όταν ταξιδεύουν εντός της Δυτικής Όχθης, γεγονός που καθιστά τις καθημερινές τους μετακινήσεις μια οδυνηρή και ταπεινωτική εμπειρία, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Η εκστρατεία στη Δυτική Όχθη

Καθώς η προσοχή του κόσμου ήταν στραμμένη στον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ ξεκίνησε μια εκστρατεία καταστολής στη Δυτική Όχθη, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.000 Παλαιστινίους, συλλαμβάνοντας χιλιάδες και κατεδαφίζοντας εκατοντάδες σπίτια και υποδομές.

Ακόμη και πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η βία του ισραηλινού στρατού και των εποίκων είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Πενθούντες μεταφέρουν τη σορό του Παλαιστίνιου Μοχάμεντ Αλάουι, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμούς των ισραηλινών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της κηδείας του στο Ντεϊρ Τζαρίρ κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Νετανιάχου και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του έχουν δεσμευτεί να προσαρτήσουν τη Δυτική Όχθη, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους ως μέρος μιας λύσης δύο κρατών.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», καθώς ανακοίνωσε μια νέα επέκταση των εποικισμών σε παλαιστινιακό έδαφος. Οι εποικισμοί, οι οποίοι είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο για την υλοποίηση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους.

Τη Δευτέρα, η Γαλλία προσχώρησε σε τέσσερις άλλες χώρες που αναγνώρισαν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση. Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν επίσημα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης μια μέρα νωρίτερα.

Με περισσότερο από το 80% της διεθνούς κοινότητας να αναγνωρίζει πλέον το κράτος της Παλαιστίνης, η διπλωματική πίεση έχει ενταθεί στο Ισραήλ, καθώς συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα, όπου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 65.300 Παλαιστίνιοι και η περιοχή έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ 23.09.25

Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»

Στην τοποθέτησή της στα Ηνωμένα Έθνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «υπό όρους».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 23.09.25

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ

O επίδοξος δολοφόνος του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάστηκε σε όλες τις κατηγορίες για αυτό που το δικαστήριο έκρινε ως «απόπειρα δολοφονίας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο κράτους του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτεται
Νέα Υόρκη 23.09.25

Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο νατοϊκού κράτους θα πρέπει να καταρρίπτεται

Νωρίτερα, εκδίδοντας ανακοίνωση για τις ρωσικές παραβιάσεις των τελευταίων ημερών, το ΝΑΤΟ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τη Μόσχα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων
«Να αποβληθεί» 23.09.25

Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων

Τονίζουν ότι η FIFA πρέπει να σταματήσει να νομιμοποιεί την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη από το χάος
Πόλεμος ή ειρήνη; 23.09.25

Από το βήμα του ΟΗΕ ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη από το χάος

«Οι πυλώνες της ειρήνης και της προόδου καταρρέουν υπό το βάρος της ατιμωρησίας, της ανισότητας και της αδιαφορίας», προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην εναρκτήρια ομιλία στο υψηλότερο επίπεδο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως μια λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας – Δύο είναι τα κράτη στην Κύπρο
ΟΗΕ 23.09.25

Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως μια λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας – Δύο είναι τα κράτη στην Κύπρο

Ο Ερντογάν κάλεσε όλες τις χώρες του πλανήτη να προβούν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους. «Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εμμονή με τη Γη της Επαγγελίας. Απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια», τόνισε.

Σύνταξη
Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις
Gen Z εναντίον διαφθοράς 23.09.25

Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλες τις Φιλιππίνες και παρέλυσαν την πρωτεύουσα Μανίλα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, σε μια χώρα που μαστίζεται από καταιγίδες και φτώχεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Drone Wall για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της φτιάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
Κομισιόν 23.09.25

Πράσινο φως στη δημιουργία «Drone WalI» για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα πως προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά του
Έρευνα New York Times 23.09.25

Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά του

Ο Έρολ Μασκ, που σπάνια αναφέρεται από τον γιο του, τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, απέρριψε την έκθεση της New York Times ως «ανόητη» και «ψευδή»

Σύνταξη
Τραμπ στον ΟΗΕ: Επίθεση στην ευρωπαϊκή πολιτική για πράσινη ανάπτυξη και μεταναστευτικό
Γενική Συνέλευση 23.09.25

Τραμπ στον ΟΗΕ: Επίθεση στην ευρωπαϊκή πολιτική για πράσινη ανάπτυξη και μεταναστευτικό

Ο Τραμπ μίλησε για «απάτη» της κλιματικής αλλαγής, κατηγορώντας τον ΟΗΕ, ως ανίκανο να τελειώσει πολέμους. Προειδοποίησε την Ευρώπη για το μεταναστευτικό και την «πράσινη πολιτική». Τι είπε για την Ελλάδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Live οι ομιλίες των ηγετών στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ
Νέα Υόρκη 23.09.25

Live οι ομιλίες των ηγετών στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι ομιλίες που θα εκφωνήσουν ο γ.γ. του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παρακολουθήστε live τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής
«Φαντομάς» 23.09.25

Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην... τζιχαντιστής

Κάποτε συμμάχησε με τρομοκρατικές ομάδες όταν πολέμησε τις ΗΠΑ στο Ιράκ, ενσωματώνοντας τζιχαντιστές στον «ιερό πόλεμο». Σήμερα, ο αλ-Σάρα επισκέπτεται γραβατωμένος τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ ως αρχηγός κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ 23.09.25

Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»

Στην τοποθέτησή της στα Ηνωμένα Έθνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «υπό όρους».

Σύνταξη
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Eurelectric 23.09.25

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

Χρήστος Κολώνας
LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει

Ο Γκριμάλντο παραδέχθηκε ότι το καλοκαίρι σκέφτηκε να φύγει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως παρέμεινε επειδή «τουλάχιστον ένας χρόνος εδώ θα μου κάνει καλό, οπότε θα απολαύσω αυτή τη σεζόν»

Βάιος Μπαλάφας
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια
«Manchild» 23.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια

«Αισθάνομαι πραγματικά λατρεία για μερικούς από αυτούς. Και πραγματικά μπερδεμένη για κάποιους άλλους» ανέφερε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη συνέντευξη της στην Vogue.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 23.09.25

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ

O επίδοξος δολοφόνος του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάστηκε σε όλες τις κατηγορίες για αυτό που το δικαστήριο έκρινε ως «απόπειρα δολοφονίας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»
Θάνατος Παναγιωτάκη 23.09.25

Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστήριξε κλαίγοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στον θάνατο του Παναγιωτάκη και παράλληλα παρουσίασε μια νέα εκδοχή της πολύκροτης υπόθεσης

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Στο One Channel 23.09.25

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία
Planet Travel 23.09.25

Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία

Μια αρκετά επιτυχημένη τουριστική καμπάνια η οποία στοχεύει στους «σκασμένους» από την υπερεργασία ευρωπαίους, έκανε δυνατό άνοιγμα στην Σουηδία η οποία στοχεύει ήδη τους γείτονές της Βρετανούς

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρίο Άβε
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Μπενφίκα – Ρίο Άβε

LIVE: Μπενφίκα – Ρίο Άβε. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρίο Άβε για την 1η αγωνιστική της Liga Portugal.

Σύνταξη
Σε ποιες θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)
Euroleague 23.09.25

Σε ποιες θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)

Η Euroleague ζήτησε από τον Μάικ Τζέιμς να κάνει την εκτίμησή του για την τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας και ο Αμερικανός άφησε... τέταρτο τον Ολυμπιακό, «βλέποντας» παράλληλα πρωτιά για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής
Ελλάδα 23.09.25

Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής

Όπως σημείωσε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου την εκταφή των σορών των θυμάτων μπορεί να ζητήσει μόνο η Πρόεδρος Εφετών.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί
Go Fun 23.09.25

Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί

«Καλά νέα: Όλα πρόκειται να τελειώσουν». Αυτή είναι η υπόσχεση μιας ομάδας ευαγγελικών χριστιανών στο TikTok που προετοιμάζονται για τη «μαζική αρπαγή» («rapture»), η οποία υποτίθεται ότι ξεκινάει απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Όμως οι προφήτες της Αποκάλυψης υπήρχαν πολύ πριν από κάθε ψηφιακό αλγόριθμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγορά εργασίας: Κύμα απολύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαθήρια
Τι συμβαίνει 23.09.25

«Ματώνει» η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας - Εταιρείες μεγαθήρια «βουλιάζουν» στην αβεβαιότητα

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη είναι δύσκολη και γίνεται ακόμα δυσκολότερη από την επίμονη χαμηλή ζήτηση για πολλά προϊόντα αλλά και τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο κράτους του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτεται
Νέα Υόρκη 23.09.25

Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο νατοϊκού κράτους θα πρέπει να καταρρίπτεται

Νωρίτερα, εκδίδοντας ανακοίνωση για τις ρωσικές παραβιάσεις των τελευταίων ημερών, το ΝΑΤΟ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τη Μόσχα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές
Ελλάδα 23.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται πέντε ανήλικοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, με το βίντεο της επίθεσης να σοκάρει.

Σύνταξη
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η Φωνή 23.09.25

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολοταχώς για το 14ο σερί sold out ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ολοταχώς για το 14ο σερί sold out ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Super League και με 4.500 εισιτήρια να έχουν απομείνει, το 14ο συνεχόμενο sold out στο Καραϊσκάκη πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σύνταξη
Συγγενείς θυμάτων απαντούν στον Φλωρίδη για τα αιτήματα εκταφής – Τι αναφέρει το εξώδικο των Ρούτσι – Καρυστιανού
Ελλάδα 23.09.25

Συγγενείς θυμάτων απαντούν στον Φλωρίδη για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής – Τι αναφέρουν στο εξώδικό τους

Οι συγγενείς θυμάτων διαψεύδουν τον υπουργό Δικαιοσύνης για τα αιτήματα εκταφής των σορών – Τι θα συμβεί με την ανάκριση σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής.

Σύνταξη
«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;
Ορόσημο 23.09.25

«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;

Η θρυλική εικόνα του Μπόουι με την αστραπή στο πρόσωπο, τραβηγμένη από τον Μπράιαν Ντάφι το 1973, αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ σε επερχόμενη δημοπρασία, μαζί με πρωτότυπα αντικείμενα από το αρχείο του φωτογράφου και μοναδικά memorabilia

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύνταξη
Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων
«Να αποβληθεί» 23.09.25

Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων

Τονίζουν ότι η FIFA πρέπει να σταματήσει να νομιμοποιεί την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη από το χάος
Πόλεμος ή ειρήνη; 23.09.25

Από το βήμα του ΟΗΕ ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη από το χάος

«Οι πυλώνες της ειρήνης και της προόδου καταρρέουν υπό το βάρος της ατιμωρησίας, της ανισότητας και της αδιαφορίας», προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην εναρκτήρια ομιλία στο υψηλότερο επίπεδο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρης – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Άρης – Μαρκό

LIVE: Άρης – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Μαρκό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα που πήγε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως ο σταρ της Μπαρτσελόνα δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο