Το Ισραήλ κλείνει τη γέφυρα που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία

Το Ισραήλ διέταξε το αόριστο κλείσιμο της γέφυρας του Βασιλιά Χουσεΐν, γνωστής και ως γέφυρα Άλενμπι, σταματώντας τη διέλευση αγαθών και ανθρώπων από τη μοναδική πύλη μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Το Ισραήλ θα κλείσει τη γέφυρα από την Τετάρτη μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε την Τρίτη η Παλαιστινιακή Γενική Αρχή για τα Σύνορα και τα Διασυνοριακά Σημεία. Η Ιορδανική Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε επίσης το κλείσιμο, αναφέροντας ότι η διάβαση θα παραμείνει κλειστή «για την κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων από την άλλη πλευρά μέχρι νεωτέρας».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η διάβαση, που είναι πρακτικά το μόνο σημείο εξόδου και εισόδου για τους Παλαιστινίους που επιθυμούν να ταξιδέψουν εκτός της Δυτικής Όχθης, άνοιξε την Κυριακή μετά από προσωρινό κλείσιμο λόγω μιας θανατηφόρας επίθεσης.

Ένας Ιορδανός υπήκοος που ταξίδευε σε φορτηγό ανθρωπιστικής βοήθειας σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες στο σημείο διέλευσης που ελέγχεται από το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία.

«Αντίμετρο στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους»

Ο Χάμντα Σαχούτ του Al Jazeera, σε ρεπορτάζ από την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν, είπε: « Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το γιατί ο [Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν] Νετανιάχου αποφάσισε να κλείσει εντελώς τα σύνορα».

«Ορισμένοι στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης το ερμηνεύουν ως ένα από τα πρώτα αντίμετρα που λαμβάνει το Ισραήλ ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο Σαχούτ, ο οποίος μεταδίδει από το Αμμάν, επειδή η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απαγορεύσει στο Al Jazeera να μεταδίδει από το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη.

Η διάβαση στην Κοιλάδα του Ιορδάνη, γνωστή ως Καράμα από την παλαιστινιακή πλευρά, είναι η μόνη διεθνής πύλη για τους Παλαιστινίους από τη Δυτική Όχθη που δεν απαιτεί την είσοδο στο Ισραήλ, το οποίο έχει καταλάβει το έδαφος από το 1967.

Η επίθεση της περασμένης εβδομάδας έθεσε τους Παλαιστινίους σε εγρήγορση, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν μια εκστρατεία συλλογικής τιμωρίας, διατάζοντας την κατεδάφιση των σπιτιών των υπόπτων στη Δυτική Όχθη και την ανάκληση των αδειών εργασίας των γειτόνων τους.

Μια εβδομάδα πριν από την επίθεση στη γέφυρα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν περισσότερους από 100 Παλαιστινίους σε επιδρομές στην πόλη Τουλκάρεμ της Δυτικής Όχθης και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας.

Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να περάσουν από εκατοντάδες σημεία ελέγχου και συχνά υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο από Ισραηλινούς στρατιώτες όταν ταξιδεύουν εντός της Δυτικής Όχθης, γεγονός που καθιστά τις καθημερινές τους μετακινήσεις μια οδυνηρή και ταπεινωτική εμπειρία, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Η εκστρατεία στη Δυτική Όχθη

Καθώς η προσοχή του κόσμου ήταν στραμμένη στον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ ξεκίνησε μια εκστρατεία καταστολής στη Δυτική Όχθη, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.000 Παλαιστινίους, συλλαμβάνοντας χιλιάδες και κατεδαφίζοντας εκατοντάδες σπίτια και υποδομές.

Ακόμη και πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η βία του ισραηλινού στρατού και των εποίκων είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Ο Νετανιάχου και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του έχουν δεσμευτεί να προσαρτήσουν τη Δυτική Όχθη, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους ως μέρος μιας λύσης δύο κρατών.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», καθώς ανακοίνωσε μια νέα επέκταση των εποικισμών σε παλαιστινιακό έδαφος. Οι εποικισμοί, οι οποίοι είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο για την υλοποίηση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους.

Τη Δευτέρα, η Γαλλία προσχώρησε σε τέσσερις άλλες χώρες που αναγνώρισαν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση. Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν επίσημα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης μια μέρα νωρίτερα.

Με περισσότερο από το 80% της διεθνούς κοινότητας να αναγνωρίζει πλέον το κράτος της Παλαιστίνης, η διπλωματική πίεση έχει ενταθεί στο Ισραήλ, καθώς συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα, όπου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 65.300 Παλαιστίνιοι και η περιοχή έχει μετατραπεί σε ερείπια.