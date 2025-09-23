Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Κληρονομιές χωρίς τα χρέη
Νέα εποχή στο κληρονομικό δίκαιο • Ποιος θα είναι ο ρόλος του εκκαθαριστή που θα προβλέπεται με τον νέο νόμο
- Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος
- Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
- Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
- Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ
Νέα εποχή στο κληρονομικό δίκαιο
Κληρονομιές χωρίς τα χρέη
• Ποιος θα είναι ο ρόλος του εκκαθαριστή που θα προβλέπεται με τον νέο νόμο
• Πώς θα ξεκαθαρίζονται τα βάρη από τις περιουσίες και τι θα ισχύσει για τις κληρονομικές συμβάσεις
• Πού οδηγούν οι ενστάσεις για τις αυξήσεις και τα αναδρομικά στις επικουρικές
Αυθαιρεσίες σε πολυκατοικίες
Μπλόκο στις τακτοποιήσεις
• Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη όταν δεν υπάρχει κανονισμός (πιλοτές κ.λπ.)
• Σε διαφορετική περίπτωση αρκεί το 51%
Πρώτο βήμα στις Καρυές
Ρεύμα στον Αθω
• Ωστόσο, προς το παρόν, δεν εξετάζεται για μονές, σκήτες, κελιά και καθίσματα
Νέα Υόρκη
Τι θα βάλει στο τραπέζι του διαλόγου ο Μητσοτάκης
• Σήμερα μια συνάντηση γεμάτη γρίφους με τον Ερντογάν
Παλαιστίνη
Αναγνώριση και από τον Μακρόν που πρότεινε σχέδιο ειρήνης
• Μαζί με τη Γαλλία και άλλες έξι χώρες – τι αναμένεται την επόμενη ημέρα
Θητεία
Δύο μεγάλες αλλαγές στα Κέντρα Εκπαίδευσης
Α. Διπλασιάζεται ο χρόνος παραμονής των νεοσυλλέκτων
Β. Εκτός από τα όπλα θα μαθαίνουν και τη χρήση των drones
Αττική Οδός
Λύση με 2 εξόδους στον κόμβο Μεταμόρφωσης
The Guardian – TA NEA
Μπορεί η ΑΙ να κάνει ιατρική διάγνωση;
• Στην Ελλάδα πάντως μειώνει τις ουρές αναμονής
Των Ρομά
Περιπολίες της ΕΛ.ΑΣ. και σε καταυλισμούς
Τάσεις
Τρεις γκαλερί πάνε Εξάρχεια
Ολυμπιακός
Σάρωσε τα βραβεία του ΠΣΑΠΠ
Ο Λανουά για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καμπελά
Ο αρχιδιαιτητής επιβεβαίωσε την αλλοίωση στο ντέρμπι
Χρυσή Μπάλα
Μεγάλος νικητής ο Ντεμπελέ
- Γεραπετρίτης για Παλαιστίνη: Αναγνώριση στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ
- Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ θα επιδιώξει «πιο εντατικά» την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα
- Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
- Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
- H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
